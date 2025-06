ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិល

Singapore, 30 April, 2025/Chainwire/--ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយ Binance Labs បានបង្កើត Aventino, កម្រងការទូទាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតសម្រាប់អេក្រង់ AI ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។





បន្ទាប់ពីជោគជ័យនៃ Binance Labs-incubated របស់ខ្លួន (ឥឡូវនេះ Yzi Labs), កុំព្យូទ័រ Crypto Wallet ជាមួយនឹង 3,5 លានអ្នកប្រើប្រាស់ ហ្វេសប៊ុក វាគឺជាផ្នែកមួយនៃផលិតផលដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងការបង្កើតការទូទាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតសម្រាប់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់។ Aventino , កម្រិតវិជ្ជាជីវៈដែលមានមូលដ្ឋានលើអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលផ្តល់នូវកុំព្យូទ័រស្មាញសម្រាប់អេក្រង់ AI ។





Aventino បានផ្តល់នូវឧបករណ៍ដើម្បីបង្កើតអេក្រង់ដែលអេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់





Aventino គឺជាវិជ្ជាជីវៈកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទចល័តដែលមិនមានអនុញ្ញាតដែលប្រើគណនី Ethereum ERC4337 ។ វេទិកានេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍:





បានបង្កើតអេក្រង់ AI នៅលើ LLM ទាំងអស់, ប្រើ Framework ទាំងអស់, និងដំឡើងនៅលើអតិថិជននិង / ឬឧបករណ៍ណាមួយ។

អនុញ្ញាតឱ្យអេក្រង់ទាំងនេះដើម្បីទូទាត់និងទទួលបានការទូទាត់ការចូលរួមជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងទូទាត់ tokens របស់ពួកគេ (អនុញ្ញាតឱ្យអេក្រង់ tokenized) ។

ការបង្កើតសហគមន៍នៅជុំវិញមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រភេទថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍ។





“យើងគិតថាអនាគតនៃការអេឡិចត្រូនិកនេះត្រូវការដោយស្វ័យប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ច - មិនគ្រាន់តែជាការអេឡិចត្រូនិកទេ។” លោក Tim Delhaes, CEO និងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ Grindery បាននិយាយថា។

“Aventino អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីបង្កើតអេក្រង់ប្លាស្ទិចដែលអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯង។ ដូចជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃបានបង្កើតកម្រិតរវាងអ្នកប្រើនិងអ៊ីនធឺណិត, អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់នឹងបង្កើតកម្រិតថ្មីរវាងអ្នកប្រើនិងម៉ូដែលអេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យជីវិតឌីជីថលរបស់ពួកគេ។ ហើយវានឹងត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយ crypto ។”

ការគាំទ្រដោយ Binance Labs (ឥឡូវនេះ YZi Labs)

ការធ្វើដំណើររបស់ Grindery បានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2022 ក្នុងកម្មវិធីការកាត់បន្ថយរបស់ Binance Labs ដែលបានបង្កើតអ្វីដែលបានក្លាយជា "Zapier សម្រាប់ Web3" ។





បន្ទាប់ពីអតិថិជន 3.5 លាននាក់បានចុះឈ្មោះនៅលើទូរស័ព្ទចល័ត Telegram របស់គាត់ Grindery បានមើលឃើញឱកាសដើម្បីប្រើសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈដែលគាត់បានបង្កើតឡើងសម្រាប់កម្មវិធីអតិថិជនរបស់គាត់ដើម្បីកើនឡើងទៅក្នុងទីផ្សារធំជាងគេ: ការអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់។

សមត្ថភាពសំខាន់របស់ Aventino

ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមនៃ Aventino អ្នកអភិវឌ្ឍន៍នឹងអាចបង្កើតអេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អ





កុំព្យូទ័រ Self-Custodial សម្រាប់អេឡិចត្រូនិក AI - បានបង្កើតឡើងលើការបង្វិលគណនី ERC-4337 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអេឡិចត្រូនិកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទាល់ជាមួយគណនី DeFi និង web3 ។

អ្នកបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល - ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងប្លាស្ទិកានេះដើម្បីបោះពុម្ពនៅលើ Telegram, WhatsApp, web និងអតិថិជន decentralized ដូចជា XMTP ។

Agent Tokenization & Monetization - ការបោះពុម្ព token សម្រាប់អេក្រង់ដើម្បីគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រង, ការហោះហើរនិងការរួមគ្នានៃសហគមន៍។

ការទូទាត់គោលបំណង - អេក្រង់អាចទទួលបានការទូទាត់តាមរយៈវិធីសាស្រ្ត fiat ជាធម្មតាដូចជាការទូទាត់ Apple និងការទូទាត់ Google, និងនៅក្នុងការគ្រីប.





លោក Delhaes បានបន្ថែមថា “ជាមួយក្រុមហ៊ុន Aventino យើងកំពុងបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់គំនិតនេះ – និងអនុញ្ញាតឱ្យអនាគតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុន AI ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធិភាពនិងការគ្រប់គ្រងពិភពលោកពិតប្រាកដដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយ crypto ។”

GX គឺជាប្រាក់រង្វាន់របស់ AI

Last month, Grindery launched its universal gas token, GX, which is now trading on major CEXs Kucoin, MEXC, and Gate.io, as well as DEXs Uniswap and STON.fi, and DeFi aggregator LI.FI.





លើសពីការទូទាត់ឧស្ម័ន cross-chain និងការគ្រប់គ្រង GX នឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ agent-to-agent ដែលអនុញ្ញាតឱ្យការទូទាត់យ៉ាងងាយស្រួលនៅលើបណ្តាញ។





GX នឹងត្រូវការផងដែរសម្រាប់ការដំឡើងអេក្រង់ថ្មី - និង tokenizing ពួកគេ - តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល

វិញ្ញាបនប័ត្រសហគ្រាស

Grindery បានស្វែងរកការសហប្រតិបត្តិការជាមួយ:

ប្លាស្ទិច LLM ដែលកំពុងស្វែងរកការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេ

មតិអតិថិជននិងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Wallet

ប្លាស្ទិច No- និង Low Code

គោលដៅ blockchain ជាមួយនឹងតម្រូវការ AI





អ្នកជំនាញដែលមានអារម្មណ៍អាចចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកឱកាសនៃការរួមបញ្ចូលនិងការរួមបញ្ចូល។

អ្វីដែលបន្ទាប់

Grindery បានចាប់ផ្តើមជាមួយ អាសយដ្ឋាន Forum គម្រោងនេះបានផ្តល់នូវគំនិតនិងតម្រូវការសម្រាប់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់។





សប្តាហ៍ 4-8 បន្ទាប់នឹងជាដំណាក់កាលសំខាន់ដូចជាក្រុមហ៊ុន Aventino ធ្វើការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលវាបានផ្លាស់ប្តូរពីការឯកជនទៅក្នុងការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសាធារណៈ។

ដើម្បីចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា, ការផ្លាស់ប្តូរគំនិតឬការបង្កើតនៅលើ Aventino, អ្នកប្រើអាចចូលទៅ ហ្វេសប៊ុក ឬបន្ទាប់មក Grindery នៅលើ X សម្រាប់ការកំណត់

អំពី Grindery

ហ្វេសប៊ុក ការផ្គត់ផ្គង់ដោយ $GX និងការគាំទ្រដោយ Yzi Labs (មុន Binance Labs) យើងអាចអនុញ្ញាតការប្រតិបត្តិការដែលមានសុវត្ថិភាពនិងសមរម្យរវាងអេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់។





By giving agents and humans financial autonomy through crypto-native wallets, Grindery is laying the foundation for a decentralized, agentic AI future.

ទំនាក់ទំនង :

[email protected]

ទំនាក់ទំនង

អ្នកបង្កើត

លោក Delhaes

ហ្វេសប៊ុក

ហ្វេសប៊ុក

សៀវភៅនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយ Chainwire នៅក្រោម HackerNoon’s Business Blogging Program ។ សូមអានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីនេះនៅទីនេះ

