ការបញ្ហានៃ UX នៅក្នុង Crypto, ឬរបៀបដើម្បីធ្វើឱ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់

តើអ្នកបានជួបប្រទះពេលដែលអ្នកបានជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះនៃការជួបប្រទះ។ តើអ្នកអាចមានអ៊ីនធឺណិតដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែមានបទពិសោធន៍អ្នកប្រើដែលមានភាពងាយស្រួលប្រសិនបើដំណោះស្រាយមិនមានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ឬវាជាភាសាដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់ដឹង។ Simply put, UX is how a product feels to use. Is it intuitive, simple, pleasant? Or does it leave you frustrated and confused? UX is about the journey of the user, making sure every step flows naturally. ហើយវាគឺជាមូលដ្ឋាននៃបញ្ហានេះ: crypto គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងមានគោលបំណងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែវាត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលវេលាហើយវាត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលវេលាហើយវាត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងហោចណាស់។ Why UX Matters Everywhere - ច្រើនទៀតនៅក្នុង Crypto អ្នកអាចគិតថា ជាការពិតណាស់, លើសពីការតម្រូវការពិតប្រាកដសម្រាប់ផលិតផលនេះ, វាគឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យមនុស្សចូលទៅក្នុងពិភពលោកឌីជីថល។ ប្រសិនបើផលិតកម្មកម្មវិធីគឺមានប្រសិទ្ធិភាពនិងមានភាពងាយស្រួលនិងរីករាយផងដែរ, ពួកគេនឹងបន្តប្រើវា។ ប្រសិនបើមិន, ពួកគេនឹងបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ UX is just And in crypto, that difference can mean millions of potential users deciding to stay in traditional systems or worse, with none at all. UX គឺតែ នេះបើយោងតាម «ប្រហែលបីបីបីនៃមនុស្សពេញវ័យដែលមិនមានការទូទាត់បាននិយាយថា ប្រសិនបើពួកគេបានចាប់ផ្តើមគណនីរបស់ពួកគេនៅសាកលវិទ្យាល័យហិរញ្ញវត្ថុពួកគេមិនអាចប្រើគណនីនេះដោយគ្មានការជួយ»។ ការទូទាត់នៃមនុស្សពេញវ័យដែលមិនមានការទូទាត់ទាំងនេះគឺប្រហែល 1,4 លាននាក់ដែលក៏មានការជួបប្រទះនៃការទូទាត់និងឯកសារនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការចាប់ផ្តើមគណនីហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រុមហ៊ុន World Bank ក្រុមហ៊ុន World Bank អ្នកអាចគិតថា crypto អាចជំរុញអ្នកប្រើទាំងនេះយ៉ាងងាយស្រួល (តម្រូវតែអ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះ) ប៉ុន្តែមានបញ្ហានៃភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់។ អ្នកទាំងអស់ដែលមិនមានការទូទាត់អាចរកឃើញជម្រើសដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុង crypto, ប៉ុន្តែ UX គឺនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល។ សូមចង់ដឹងអំពីរបៀបដែល iPhone មុនពេលវេលាទូរស័ព្ទនេះគឺជាការលំបាក, និងគ្រាន់តែអ្នកស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាបានស្វែងរកលក្ខណៈពិសេសខ្ពស់របស់ពួកគេ។ Apple បានធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស, ដូច្នេះមានភាពងាយស្រួល, សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់។ នេះគឺជាការល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងការងារ: អ្នកមិនចាំបាច់អានសៀវភៅនិងអ្នកមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើវា។ ស្មាតហ្វូនកំណត់ ស្មាតហ្វូនកំណត់ កម្រិតខ្ពស់របស់ Crypto គឺជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវការសម្រាប់អ្នករចនាសម្ព័ន្ធផលិតផលដើម្បីផ្តោតលើមនុស្សធម្មតានិងមិនគ្រាន់តែអ្នកចូលរួមនិងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍។ Why UX Feels Broken នៅ ក្នុង Crypto ដូច្នេះ, ហេតុអ្វីបានជាការគ្រីបមានអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងណាស់ដើម្បីប្រើនៅថ្ងៃនេះ? មានអ្នកគ្រីបធម្មតាមួយចំនួន។ ជាលើកដំបូង, ការគ្រីប។ លក្ខខណ្ឌដូចជា “rollups”, “បំណង mnemonic”, “staking” និង “slippage” ធ្វើឱ្យប្រាកដដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានបទពិសោធផងដែរ។ បន្ទាប់មកមានដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីធ្វើអ្វីដែលមានភាពងាយស្រួល: ការបើកប្រាក់រង្វាន់, ការទិញ tokens, និងការផ្លាស់ប្តូរពួកគេជាធម្មតាត្រូវបានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចជាការរៀនគីមីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈពីមូលដ្ឋាន។ សូមអរគុណចំពោះអាសយដ្ឋានកុំព្យូទ័រដែលមានភាពងាយស្រួល: កុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យ ប៉ុន្តែពួកគេគួរតែអាចធ្វើដូច្នេះប្រព័ន្ធទាំងនេះធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាមួយនឹងប្រាក់របស់ពួកគេ។ That’s why the lack of human-readable addresses makes users nervous. They can’t even dream about ‘reading’ smart contracts written in a programming language ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើប្រាក់រង្វាន់ទៅអ៊ីនធឺណិតអាសយដ្ឋានមិនត្រឹមត្រូវឬបាត់បង់គោលបំណងរបស់អ្នកមិនមែនជាកន្លែងដែលអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់។ មិនមែនជាកុំព្យូទ័រ “undo” នៅទីនេះ។ ទោះបីជាឈ្មោះធំជាងគេនៃ crypto បានចូលរួមជាមួយនេះគឺជាបញ្ហា។ លោក Brian Armstrong, CEO នៃ Coinbase, ដូច្នេះ, Changpeng Zhao, អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការមុនរបស់ Binance, បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរនេះបានជំងឺពីបទពិសោធន៍អ្នកប្រើដែលមិនល្អ។ ការអនុម័ត ការអនុម័ត ប្រសិនបើអ្នកបានជួបប្រទះដំបូងរបស់អ្នកឬប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ DeFi, អ្នកបានដឹងអ្វីដែលពួកគេមានន័យ។ វាអាចមើលទៅជាការបាត់បង់ផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានភាពងាយស្រួលនៅលើបណ្តាញ។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យ UX ក្នុង Crypto ល្អបំផុត សូមអរគុណយ៉ាងណាក៏ដោយមានវិធីសាស្រ្តជាច្រើនដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងការគ្រីប។ ជាលើកដំបូងអ្នកផ្គត់ផ្គង់គួរតែកាត់បន្ថយប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែល។ បន្ទាប់មក, ការអប់រំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលពួកគេធ្វើការគឺជាការសំខាន់។ គំនិតតូចមួយក្នុងបន្ទាត់, ការបញ្ជាក់អេក្រង់និងវិញ្ញាបនប័ត្រដំណើរការជួយធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍តូចជាងគេ។ ឧទាហរណ៍ការជ្រើសរើសការសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាងមុនឬការបង្ហាញថ្លៃសុវត្ថិភាពអាចជួយការពារអ្នកប្រើដោយខ្លួនឯង។ Avoiding costly mistakes can be done through clearer warnings and descriptions before transactions, and by defaulting to safer settings គោលនយោបាយដែលមានប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតគឺជាការបង្ហាញប្រហែលប្រហែល: បង្ហាញជាលើកដំបូងប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែល ការរួមបញ្ចូលគឺជាការសំខាន់ផងដែរ។ មិនជាមនុស្សទាំងអស់បាននិយាយអង់គ្លេសឬមានគំនិតល្អឬមានអាយុជាង 30 ឆ្នាំ។ ការគិតអំពីភាពងាយស្រួលនិងអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនគឺជាការល្អសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់។ ដោយសារតែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍នឹងមិនមែនមានបទពិសោធដូចគ្នានេះទេ។ Having those same users test the apps and provide feedback is probably the best option ទោះបីជាអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ត្រូវការអនុម័តការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំង។ កុំព្យូទ័រប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរ។ កុំព្យូទ័រប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួញដូរប្រឆាំងនឹងការជួ អ្វីដែលបានធ្វើឡើងទៅឥឡូវនេះ? យើងត្រូវនិយាយថាវាមិនមែនជាវិធីនេះទេ។ នៅពេលដែល Bitcoin បានចាប់ផ្តើមជាលើកដំបូងក៏មិនមែនមាន "សរសេរសម្គាល់" ។ (ឬកាត់បន្ថយ) ឯកសារដែលមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយនៃគោលបំណងឯកជនរបស់ពួកគេ។ ការផ្លាស់ប្តូរ decentralized (DEXs) ឧបករណ៍ដែលមានភាពងាយស្រួលនិងមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះ; ថ្ងៃនេះពួកគេមានអ៊ីនធឺណិតដូចជាកម្មវិធី។ ការអភិវឌ្ឍនេះបង្ហាញពីអ្វីដែលអាចផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងការផ្តោតលើភាពងាយស្រួល។ just kept នៅពេលដែល គ្រាន់តែ នៅពេលដែល ជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយគឺប្រសើរឡើងនៃសេវាកម្មឈ្មោះអេឡិចត្រូនិកដែលមានប្រសិទ្ធិភាព។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាការចែកចាយនិងប្លុកអេឡិចត្រូនិកដែលមានប្រសិទ្ធិភាព 42, អ្នកអាចផ្ញើអេឡិចត្រូនិកទៅ 'alice.eth' ដោយសារតែសេវាកម្មដូចជា Ethereum Name Service (ENS), Unstoppable Domains និង SPACE ID ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគំនិតនេះគឺថានៅតែសម្រាប់អ្នកដែលអាចទិញវានិង / ឬ នេះមិនមែនជាលក្ខណៈសម្បត្តិដោយឥតគិតថ្លៃ។ They replace intimidating addresses with short, human-readable names. ការទូទាត់របស់ពួកគេក្នុងមួយឆ្នាំ ការទូទាត់របស់ពួកគេក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងចំណោមពួកគេ, កុំព្យូទ័រនិងការផ្លាស់ប្តូរផងដែរបានធ្វើការដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង។ កុំព្យូទ័ររចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធដំបូងរបស់ទូរស័ព្ទដៃនិងការផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីអធិប្បាយដោយសេចក្តីអធិប្បាយ " ” ឧបករណ៍ពីខ្មៅដើម្បីជួយអ្នកប្រើដើម្បីទទួលបានការចូលទៅក្នុងប្រសិនបើពួកគេបានបាត់បង់ឧបករណ៍របស់ពួកគេ។ MetaMask បានបង្ហាញ ” ” សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ pre-simulated និងដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេមានតម្លៃប្រសើរជាងមុន។ Coinbase កម្មវិធីរបស់វាបានក្លាយជាការច្នៃប្រឌិតយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកចាប់ផ្តើម, ដូច្នេះវាអាចជួសជុលផ្នែកមួយចំនួនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរហូតដល់ពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់មានអារម្មណ៍ថាមានការរៀបចំ។ ការទទួលយក Off-Chain សេវាកម្ម Smart បានប្រសើរឡើង ការទទួលយក Off-Chain សេវាកម្ម Smart បានប្រសើរឡើង ប្លាស្ទិចដូច គោលបំណងដើម្បីបង្ហាញការអនុវត្តតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណងតាមបំណង។ ដើម្បីធ្វើឱ្យគណនីគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនាន។ Some chains are experimenting with making smart contracts readable to humans, or have already done that. ហ្វេសប៊ុក វិធីថ្មី ហ្វេសប៊ុក វិធីថ្មី ការធ្វើតេស្តទាំងនេះបង្ហាញថាការធ្វើតេស្ត UX ដ៏ល្អប្រសើរជាងនេះមិនមែនតែអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែវាជាការធ្វើតេស្តនៅលើបណ្តាញជាច្រើន។ ការធ្វើតេស្តឥឡូវនេះគឺធ្វើឱ្យការធ្វើតេស្តនេះជាធម្មតានិងមិនមែនជាការប៉ះពាល់។ គោលនយោបាយរបស់ Obyte Obyte បានបង្កើតភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេស crypto ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយធ្វើឱ្យវាជាការងាយស្រួលជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សណាមួយ (ប៉ុន្តែអ្នកចាប់ផ្តើមទាំងអស់) ដើម្បីផ្ញើនិងប្រើប្រាក់ឌីជីថល។ មួយនៃឧបករណ៍ដែលមានភាពងាយស្រួលបំផុតរបស់វាគឺ textcoins ។ ; ពួកគេគ្រាន់តែចុចលើតំណភ្ជាប់ឬចុចនៅក្នុងការសរសេរ 12 សរសេរដែលមានភាពងាយស្រួលដើម្បីតម្រូវឱ្យប្រាក់ចំណេញ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានតម្រូវឱ្យ textcoin អ្នកអាចទទួលបានវាដោយមានការចុច។ These are like little wallets over email, chat, or even print on paper. You don’t need the recipient’s crypto address អ្នកអាចផ្ញើ អ្នកអាចផ្ញើ អ្នកអាចផ្ញើ លក្ខណៈពិសេសមួយផ្សេងទៀតគឺជាសមត្ថភាពដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានអំឡុងពេលដែលបាត់បង់ដោយឈ្មោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬកូដកាត់បន្ថយ។ ជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរ។ ឬ, ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទះនៅក្នុង អ្នកអាចទទួលបានលេខកូដមួយដើម្បីទទួលបានការទូទាត់។ ឈ្មោះនិងលេខកូដនេះបានមកជាមួយនឹងការទូទាត់ទូទាត់តូចមួយប៉ុន្តែវាគឺជាការងាយស្រួលនិងរបស់អ្នកដើម្បីរក្សាដោយគ្មានការទូទាត់។ ដោយសារតែ chatbot ការផ្លាស់ប្តូរក្រុង ដោយសារតែ chatbot ការផ្លាស់ប្តូរក្រុង Obyte អាចជួយអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមជាមួយ dapps (ដូចជា bridges ឬ DEXes) ។ រួមបញ្ចូលទាំងទូទៅនៃប្រាក់រង្វាន់ដែលនឹងត្រូវបានផ្ញើក្នុងការឆ្លើយតប, ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់អេក្រង់ (ដូចជាការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព) និងបន្ថែមទៀតគេហទំព័ររបស់អេក្រង់ (ការគណនី) ដែលអ្នកធ្វើការជាមួយ។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសុវត្ថិភាពក្នុងពេលដំណើរការជាមួយអាជីវកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ឬអេក្រង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ Before you hit send, the wallet shows you a preview of the expected transaction result, ទោះបីជាការផ្លាស់ប្តូរ អ្នកមិនត្រូវតែជាអ្នករចនាម៉ូដ; អ្នកគ្រាន់តែបញ្ចប់គំរូដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងភាសាសូម្បីតែកំណត់តម្រូវការនិងផ្ញើវាទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតសម្រាប់ការអនុញ្ញាត។ ការបង្កើតគណនីគណនីគណនីគណនីគណនីគណនីគណនីគណនី ការបង្កើតគណនីគណនីគណនីគណនីគណនីគណនីគណនីគណនី ប្រសិនបើអ្នកកំពុងផ្ញើប្រាក់រង្វាន់, ការបង្កើតការគណនីឬការទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់ជាច្រើននៃលក្ខណៈពិសេសទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឱ្យមានជីវិត, ការធ្វើតេស្តនិងបើកចំហដល់មនុស្សទាំងអស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំងអស់។ ពួកគេទាំងអស់មានប្រសិទ្ធិភាពនិងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឱ្យ Obyte ជាកន្លែងស្អាតនៃពិភពលោក crypto - រួមទាំងបទពិសោធន៍អ្នកប្រើ។ រូបភាព Vector ដោយ pikisuperstar / Freepik Freepik បាន Freepik បាន