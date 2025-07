Why Your Next Smart-Home Device Hunts Mosquitoes: შეესაბამება Bzigo Iris

Summer means glorious sunshine, long days, trips to the beach, and something else that’s not so fun: mosquitoes. These pests don’t just jab you outside. Too often, they make their way inside. Who has not awakened up with that irritating buzz in their ear?

კარგი ამბავი არის, რომ ახალი მოპოვება სპეციალურად განკუთვნილია, რათა mosquitoes ადვილად გადაზიდვა, მიუხედავად იმისა, რომ დღეში. ინოვაციური ტექნოლოგიური კომპანია Bzigo შეიმუშავებს ინოვაციურიკონტაქტი Mosquito Detectorეს არის Bzigo Iris.

"შემატარეთ ქიმიური მძიმე პროდუქტების სმარტ, ჯანმრთელი ტექნოლოგია," ამბობს Tzuki Friedman, კომპანიის დირექტორი.





ტრადიციული გადაწყვეტილებები არ იღებენ კუნთებს

Previously, არსებობს მცირე მოცულობა, რათა დააყენოთ კუნძულები, რომლებიც dart ამ გზა და ასე. მაშინაც კი, ყველაზე დაფიქსირებული ადამიანები შეიძლება ადვილად დაკარგოთ ხასიათებლები მათი spindly ფორმა. დააყენოთ მათ განსაკუთრებით რთული იყო ღამით, როდესაც ისინი ყველაზე შეუზღუდავი და შეუზღუდავი სიამოვნება.

გარდა ამისა, ტრადიციული მეთოდები, როგორიცაა spray დაInsect repellants დამოკიდებულია ქიმიკატები, რომლებიც შეიძლება იყოს დაზიანებული ჯანმრთელობისგანსაკუთრებით ბავშვებს და ცხოველებს.

New York Times-ის გამოქვეყნდა, რომZappers იღებს არასწორი bugs“სამოვნოდ უარყოფითი ცვლილებები შეიძლება შეუზღუდავი შეფუთვა და ზოგადად გარემოს უარყოფითი,” სტატიაში გააჩნია. “შვეობით, მათი ელექტროკუზიის ძალა შეუძლია აცვიათ საწინააღმდეგო დაავადების გამოფუთული ბაღის ნაწილებს ატვირთოს.”

კარგი ამბავი არის, რომ, მადლობა Bzigo, ახლა არსებობს უკეთესი გზა.

“მე განვითარებული ჩვენი კუნთების კონტროლის სისტემა, რადგან წინასწარ გამოცდილება პრობლემის გადაწყვეტილებების გადაწყვეტა შეუზღუდა,” ამბობს Friedman. “მე ვიცი, რომ ჩვენ შეგვიძლია შექმნათ უფრო სმარტ, უფრო უსაფრთხო ალტერნატივა, რომელიც ნამდვილად მუშაობს. როდესაც თქვენ იპოვებთ კუნთებს, ისინი ძალიან ადვილია გააკეთა.”





AI ინოვაცია და დეტალაცია: როგორ მუშაობს Bzigo Iris

Bzigo არის ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც დაარსდა 2019 წელს, რათა დაინახოთ ქმნის კონტროლი, ინდუსტრიაში, სადაც ყველაზე წინასწარ გადაწყვეტილებები უბრალოდ არ იყო ეფექტური ან უსაფრთხო. კომპანიის გუნდის გუნდი ფსიქია რეალურ მსოფლიოში პრობლემების გადაწყვეტზე Smart ტექნოლოგია, გამოყენებით მათი გამოცდილება AI და კომპიუტერული ვიზია, რათა შეცვალონ ქმნის კონტროლის მსოფლიოს, ვიდრე ქიმიური გადაწყვეტილებები.

Bzigo Iris არის სტატისტიკა პირველი პროდუქტი, და ეს იღებს სარეცხი მშრალი მშრალი მშრალი მშრალი.

"Bzigo Iris სისტემა არის მსოფლიოს პირველი AI-powered mosquito detector," აცხადებს Friedman. "და ეს სინანებს ოთახს, იპოვებს mosquitoes, და მარკირებს მათი სწორი ადგილი ლაზერით."

იმიტომ, რომ ამ ინფრექტორიებს შეუძლიათ უფრო ეფექტურად იპოვოთ თვითმფრინავებს, ვიდრე ადამიანები, და მუდმივად მუდმივად გაგრძელდეს, მოწყობილობა იღებს ნარკოტიკების კონტროლის მიღწევა. მანქანა გააყენებს მოწინავე კომპიუტერული ვიზიის ტექნოლოგია, რათა იპოვოს და მიზნადოს ნარკოტიკების პოზიცია, ნარკოტიკების ადგილმდებარეობა უჭერს ლაზერების გამოყენებით.

ეს ელექტრო თვალები ძალიან, ძალიან სიზუსტით. როგორც Wired ამბობს, "Bzigo- ის უპირატესობა არის ხელოვნური ინტელექტურობის სისტემა, რომელიც საშუალებას აძლევს gadget- ს იპოვოს კი ძალიან მცირე კუნთები."

ნებისმიერ დროს, თქვენ იცით, თუ თქვენი გარემო სუფთაა ან თუ თქვენ განიცდიან ინვესტორს. ამ ეტაპზე, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ საკითხები საკუთარი მხრივ.





Track mosquitoes, მიიღეთ შეტყობინებები

“ ჩვენი კომპანია დაიწყო, რადგან ერთ-ერთი ჩვენი დაარსებლები ცდილობდა უსაფრთხო, ქიმიური თავისუფალი, ეფექტური გადაწყვეტილება მისი გოგონათვის, რომელიც არ არის ალერგიული კუნთების შეშფოთება,” ამბობს Friedman. “გადასტურა, როდესაც არ არსებობს, ჩვენ აშენდა. Bzigo Iris არის პირველი ნაბიჯ ჩვენი ფართო მიზნით, რათა შეცვალონ, თუ როგორ ჩვენ გაქვთ კონცენტრაცია.ყველაზე ცუდი ცხოველები მსოფლიოში» »

პასუხისმგებელი გამო გაფართოების რისკის დაავადებები, როგორიცაა მალარიია, ლურჯი თევზია, და დენის, ეს მცირე ქონებაყოველწლიურად იღებს მეტი 1 მილიონი ადამიანიეს არის ბევრი მეტი, ვიდრეშავი, რომელიც იღებს მინიმუმ 10 ადამიანი წელიწადში, ანკუნძულები, რომელიც პასუხისმგებლობა 140,000 სიცოცხლე ყოველდღიურად.

Bzigo- ის ინოვაცია შეუძლია Wi-Fi- ზე და გაგზავნა თქვენი სმარტფონზე, როდესაც იგი იპოვებს. "ს სისტემა მუშაობს რეალურ დროში და გააუმჯობესებს თქვენ, როდესაც ინგრედია იპოვება," ამბობს Friedman. "თუ ყოველთვის იცით, რა ხდება თქვენი საწოლი, საწოლი, ან სხვა შიდა სართულზე. ეს შეესაბამება მშვიდობა."





ახალი ტექნოლოგია შეხვდა კუნთებს ერთხელ და ყოველთვის

თქვენ დაკარგული საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო

