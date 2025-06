PLUTUS იწყება PLUS More on Base: ახალი ეტაპზე tokenized ბონუსების

**London, დიდი ბრიტანეთი, 13 მაისი, 2025/Chainwire/-**Plutus გახდა პორტატორი on-chain ინტეგრირებული ფინანსების, როგორც პირველი, რომ tokenize რეალურ სამყაროში მოცულობა (RWA) მეშვეობით on-chain ბრიტანეთის ბრიტანეთის Pluto (PLU) 2015 წელს მას შემდეგ, რაც blockchain- ის დასაწყისში იწყება, PLU- ს გაგრძელდა on-chain utility- ის უზრუნველყოფა და ბოლო წუთში $ 58 მილიონი ინ-application- ის შეზღუდვა დაჯავშნა.





დღეს, პლუტოს აცხადებს, რომ PLUS More- ის go-live- ის ახალი, დროის გარეშე დამატება PLU stackers- ისთვის, რომლებიც გსურთ გაუმჯობესოთ მათი გადახდის შეზღუდვა პლუტოს ბარათის გამოყენებით. Base- ზე, Ethereum Layer 2 Coinbase- ს მიერ incubated, PLUS More- ის გამოხატება ახალი გვერდზე ტრადიციული გადახდის განვითარებაში, მათ გადავწყვიტოს ოპერაციული ფინანსების ოპერაციული მსოფლიოში. ეს განახლება, თუ როგორ იღებს, გაქვთ და გამოიყენება სატვირთო ღირებულება - ყველა ქსელში.

More is More Than a Rewards System - ეს არის movement.

ერთ-ერთი, რომელიც შეცვალოს კონტროლი კორპორაციებს მომხმარებელს, დახურული ekosystems to open ინფრასტრუქტურა, და შეცვალოს შეუზღუდავი ნაბიჯები tokens განკუთვნილია პრაქტიკული გამოყენება.

ყოველწლიურად, მილიარდი სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო





დასაწყისში, Plutus Card მომხმარებლები ბრიტანეთში და ევროკავშირიში შეუძლიათ tokenize მათი გადახდის in-app და მოთხოვნა გადახდის Base ქსელში, სანამ აღიარება დაკავშირებული ლიცენზაციის, რომელიც ამჟამად გაჩერება. ერთხელ ლიცენზაცია MiCA და ბრიტანეთის FCA განთავსებულია, PLUS token holders ასევე შეუძლიათ ხელმისაწვდომია ზრდის ბაზარზე პარტნიორული უპირატესობა, მოგზაურობა ფასდაკლება, და ციფრული საჩუქარი ბარათები, ყველა მხარდაჭერა Smart კონტაქტები on Base.





ეს ekosystem იქნება მხარს უჭერს FUEL, ახალი on-chain ქსელის გადახდის (დაწვრილებით GAS on Ethereum), დაწყებული ერთად PLUS token. FUEL განკუთვნილია, რათა შენარჩუნოთ სისტემა მგრძნობიარე მასშტაბით გადაიხადოს გადახდის დაბრუნება მომხმარებელს, ვიდრე ახალი tokens.

შეამოწმოთ სრული დეტალები: PLUS More





https://www.youtube.com/embed/IbR49AlmX7c









დასაწყისში პირველი tokenized ბონუსების გადაზიდვა წუთში წინ, რათა შექმნას scalable ბონუსების ინფრასტრუქტურის დიდი ბრიტანეთში და ევროკავშირიში, Plutus არის ყველაზე გამოცდილი მოთამაშე ინოვაცია და ხელს უწყობს მომავალი ხნის რეალური მსოფლიოში on-chain utility. ერთად მუდმივი ბონუსების სისტემა ყოველდღიური გამოყენება, FUEL, და Rewards-as-a-Service (RaaS), Plutus ახლა არის შერჩეული გაფართოება, რაც მომავალში აშშ-ის გადაზიდვა შესაძლებელია.





RaaS- ის მეშვეობით, ბიზნესები შეუძლიათ დაუკავშირდეთ PLUS More ქსელში და იწყოს საკუთარი ბრენდის სატვირთო პროგრამები, იძლევა ზრდა, ხოლო მომხმარებელს უფრო მეტი კონტროლი და რეალურ მსოფლიოში უპირატესობა.

ეს ყველაფერი შექმნილია საფუძველზე.





ორი წაიკითხეთ უფრო მეტი დაარსებლები და CEO, Danial Daychopan:

__ __

რა შემდეგი

PLUS More ქსელი ახლა Live on Base. ამჟამად, ბილეთები გამოქვეყნდა, როგორც in-app და არ არის ხელმისაწვდომი on-chain, იმიტომ, რომ ბილეთები არ არის გადაცემი. გადაზიდვა კვალიფიციური Plutus ბარათის მფლობელები დაიწყება, როდესაც ლიცენზაციის აღდგება. დამატებითი ფუნქციები, მათ შორის გაფართოებული RaaS შესაძლებლობები ბრენდის პარტნიორები, განკუთვნილია და დაიწყება, როდესაც ლიცენზაციის უზრუნველყოფა: სრული დეტალები .

პლუსის შესახებ

პლუს RWA- ს რეალურ სამყაროში (reel world assets tokenization, RWA) იწყება 2015 წელს Pluto- ს (PLU- ს), მსოფლიოს პირველი on-chain loyality rewards token- ს. მას შემდეგ, რაც ყოველდღიური გადახდის განკუთვნილია, მომხმარებელს $ 58 მილიონი გადასახადების და რეალური crypto-rewards- ის მიწოდება.





დღეს, Plutus აჩვენებს მისი ყველაზე დიდი ცარიელი წინასწარ: PLUS More, next-generation on-chain rewards სისტემა, რომელიც გთავაზობთ მინიმუმ 3% back on card spending ერთად Plutus ბარათის, გაძლევთ მომხმარებელს და PLU stackers რეალური შეზღუდვა, რეალური საინვესტიციო და on-chain utility.

მედია კითხვები, პარტნიორები, ან ekosystem integrations, მომხმარებელს შეუძლია დაგვიკავშირდეთ:

[email protected]

[email protected]

www.plutus.it

კონტაქტი

Pluto სოციალური

[email protected]

ეს ისტორია გამოქვეყნდა Chainwire- ს მიერ HackerNoon’s Business Blogging Program- ში. იხილეთ მეტი პროგრამა აქ.

