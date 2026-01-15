Jamming და Unjamming Starlink: High-Stakes ტექნოლოგიური რისკები Silent Sky- ში

ციფრული Iron Curtain Falls ივნისი 2026 წელს, როგორც პროტენსიები და სახელმწიფო მიერ დააყენებული ციფრული blackout იღებს ირაინს, "ბლოკირება" Starlink სატელევიზიო ინტერნეტ სისტემაში ძირითადი შეჩერება იღებს. მიუხედავად იმისა, რომ დიზაინი განკუთვნილია სენსორაციის შეკუმშვისთვის, სატელევიზიო ანგარიშები აჩვენებენ "ჩვეულებრივ მთლიანად" შეკუმშვის სიჩქარით, ქალაქის კავშირის სიჩქარით 80%. ეს მოწინავე ელექტრონული გარიგება არის ღონისძიება, რომელიც აჩვენებს, რომ სამხრეთ კლასის შეკუმშვის შესაძლებელია LEO კუნძულებს. ამ სიტუაცია იძლევა მძიმე კითხვები radiofrequency combat იმისათვის, რომ ეს კონფლიქტი გაიგოთ, ჩვენ უნდა ვხედავ სატელევიზიო სფეროში. ჩვენ უნდა გაბანოთ Starlink მომხმარებლის ტერმინალში მანქანები, შეამოწმოთ Ku-band სინათლის არქიტექტურა, და შეამოწმეთ საოცარი სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატ I ნაწილი: სინათლის ანატომია არქიტექტურა Constellation სინამდვილეში, როგორც ჩვეულებრივი კომუნიკაციის პლატატები მდებარეობს geostationary orbit (GEO), 35,786 კმ ზედაპირზე, სინამდვილეში, GEO პლატატები ჩვეულებრივი კომუნიკაციის პლატატები ჩვეულებრივი კომუნიკაციის პლატატები მდებარეობს geostationary orbit (GEO), 35786 კმ ზედაპირზე. სინამდვილეში, GEO პლატატები ჩვეულებრივი კომუნიკაციის პლატატები ჩვეულებრივი კომუნიკაციის პლატატები ჩვეულებრივი კომუნიკაციის პლატატები ჩვეულებრივი კომუნიკაციის პლატატები ჩვეულებრივი კომუნიკაციის პლატატები ჩვეულებრივი კომუნიკაციის პ Starlink არის განსხვავებული. ეს არის Low Earth Orbit (LEO) კონტაქტაცია. 2026- ის დასაწყისში, ქსელი მოიცავს მეტი 9000 აქტიური სუნიტებს, რომლებიც სიმაღლეზე შორის 340 კმ და 550 კმ.6 ამ სიმაღლეზე, სუნიტები არ არიან მუდმივი პუნქტები; ისინი სუნიზე სიჩქარით 17,000 მმ / საათში, დაახლოებით 90 წუთი ყოველდღიურად. ერთი მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მ ფაზის Array: The Electronic Eye Starlink- ის ტერმინალში ფართო, ღონისძიება არის სამომხმარებლო ელექტრონული ტექნიკა. მას არ შეიცავს მობილური ნაწილები, რომლებიც მახასიათებლებს სტატოლს. გარდა ამისა, მას გამოიყენებს ფაზის სტრუქტურა. მისი წყალგაუმტარი კაბა ქვემოთ მდებარეობს მინიმუმ 1000 მინიმალური კაბის ანტენდის ელემენტების მედიკამეტრი.8 ჩვეულებრივი ანტენში, პაბოლური ფურცელი რეპუტატებს რადიო ფურცელი ერთ-ერთი ფოკუსალური წერტილიში. ფაზის მრგვალი, კომპიუტერის კონტროლი დროის სინათლის გადაცემა მას შემდეგ, რაც ზოგიერთი ელემენტებს სინამდვილეში შეჩერება, სხვა ელემენტებს დაკავშირებით nanosecond (ფაზის გადაზიდვა) შეჩერება, სინამდვილეში აწარმოებს საჰაერო შეჩერების მოდელი. თითოეული \n \n \n სტრუქტურული ინტერფეისი: მიზნით მტვრის მიმართულებით, ყველა 1000 ელემენტების რადიო ხაზები სრულყოფილია, crest-to-crest და trough-to-trough. მათი ენერგია შეერთდება, რათა შექმნათ ძლიერი, ფოკუსირებული სინათლის. Destrutive Interference: ყველა სხვა გზა, ფანჯრები არ არის სინქრონიზირებული. crust შეხვდება საღებავი, და ისინი შეუზღუდავი. ამ ელექტრონული კონტროლის საშუალებას გაძლევთ ტერმინალში ღვთის სარეცხი, დახურვის პლატფორმა ჩრდილოეთზე და შეამოწმოთ მას, სანამ ის ჩრდილოეთში დაწყება, შემდეგ დაუყოვნებლივ ჩრდილოეთ უკან მიიღოს შემდეგი. ეს ხდება მლსკუთი. მნიშვნელოვანია, ეს ტექნოლოგია ასევე უზრუნველყოფს ფიზიკური დაცვა საწინააღმდეგო. თუ ანტინოს ფოკუსირებს მისი "თეები" მხოლოდ პლატფორმა, ის უნდა იყოს მშვენიერი საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო სარეცხი. ეს შესაძლებლობა ცნობილია, როგორც ფართო ფილტრაცია. თუმცა, RF ენერგიის ფიზიკური დოკუმენტაცია აცხადებს, რომ არ არსებობს სრულყოფილი ანტენია. თითოეული სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის Frequency სიხშირეები Starlink ძირითადად მუშაობს Ku-band (12–18 GHz) მომხმარებლის ჩამოტვირთვა და ჩამოტვირთვა, და Ka-band (26.5–40 GHz) საწყისი კავშირები ზედაპირზე.8 ეს არის მიკროგოლების სიხშირეები. ისინი ქმნიან ძალიან როგორც სინათლის სინათლის; ისინი მოგზაურობა პირდაპირი ხაზები და არ შეუძლიათ წავიდეს მყარი კოლადის ან heavy metal. ისინი მოითხოვს პირდაპირი ხაზის ხაზის მიმოხილვა ზედაპირზე. ამ სიხშირის ვარიანტი არის ორმაგი სიხშირის მეშვეობით. ერთ მხრივ, კუ-ბანდი საშუალებას იძლევა მაღალი bandwidth - სიჩქარე 200 მბპს ან მეტი.14 სხვა მხრივ, ეს არის მშრალი გარშემო. იგი გაუზიარებულია terrestrial მიკროგოლების კავშირები, geostationary ტელევიზია სუტატები, და სამოქალაქო radar. ეს იძლევა ეს მოცულობა, ორიგინალური და გულისხმელი. თუ თქვენ შეშფოთ ამ გარშემო საკმარისი სიხშირის, არ არსებობს კონტაქტი შეიძლება ხდება. II ნაწილი: Attack Vector Starlink- ის გაზიანება არ არის ერთგული ტექნიკური მოვლენები. ეს არის ფართო ფართო გაზიანება, რომელიც იყენებს მრავალფეროვანი ვიქტორებს, რათა გაზიანოთ საჭირო პირობები პლატფორმის კომუნიკაციისთვის. იანვარი 2026- ის ანგარიშების ანალიზი აჩვენებს, რომ "კოლკანსი" მოიცავს სამი განსხვავებული მექანიზმებს: GPS- ის გაზიანება, Ku-band- ის გაზიანება და ტექნოლოგიური მიზნით. Vector 1: GPS Kill გადაცემა ყველაზე უპირატესობა და უპირატესობა, რომელიც გამოიყენება, არ არის სატელევიზიო სინამდვილე, არამედ რუკა, რომელიც საჭიროა, რომ იპოვოს. დამოკიდებულება Dilemma Starlink ტერმინალები ფუნქციურად უჭერს GPS- ს გარეშე. მოკლე მექანიკური gimnastics უნდა გააკეთოს, რათა დაეხმაროს სინათლის მდებარეობა მგზავრი მიზნით, ტერმინალში უნდა იცოდეთ საკუთარი ადგილობრივ დანიშნულების ზედმეტი სიზუსტით. მას უნდა დააკმაყოფილოს asimuth (compass direction) და სიმაღლე (angle up from the horizon) to the satellite relative to its own position. თუ ტერმინალში ფიქრობთ, რომ ეს Tehran- შია, მაგრამ GPS- ს ამბობს, რომ ეს ლონდონშია – ან არაფერი – სინათლის მონიტორინგის ალგორტამიკა არ შეუწყობს. ტერმინალში სინათლის მონიტორინგი ცუდი გზაა, სინათლის მონიტორინგი გაქვთ, ხოლო სტამეტრი ცუდი არ არის. ტერმინალში არ შეუძლიათ დაწყოს “მანიშვის” პროცესს, რათა დაჯავშნა კავშირი.1 12 დღის ომი და GPS Spoofing ივნისი 2025 წელს, იტალიაში შეუერთდა ჩვეულებრივი, მაგრამ ინტენსიური კონფლიქტი, რომელიც ცნობილია, როგორც "12-Day War" ამ კონფლიქტის დროს, და შემდეგი თვის განმავლობაში, იტალიაში aggressively გააუმჯობესდა მისი ელექტრონული კონფლიქტირების შესაძლებლობები, სპეციალურად მიზნით Global Positioning System (GPS) სინათლის. საწყისი, ეს იყო counter-drone მოცულობა. თანამედროვე სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთ ეს არასწორი სინამდვილეები ეფექტურად “ბეჭდვა” რეცეპტორს. ვიდრე შეტყობინება შეცდომა, GPS ჩიპი უსაფრთხოდ შეტყობინება არასწორი ადგილი. შეტყობინებები Tehran გთავაზობთ მომხმარებელს გახსნის რუკები პროგრამები და იპოვოს მათ მდებარეობა Mehrabad აეროპორტში, ჩრდილოეთ კუნძულში, ან კიდევ სხვა ქვეყნებში, როგორიცაა კანადაში ან ევროპაში.17 Starlink- ის ტერმინალში, ეს ცუდია. ფრაზიკური ადგილი არასწორი ვარიანტი იღებს ფრაზიკური მრგვალი კონტროლერი-ში. ტერმინალში მისი სინათლის მიმართა, სადაც იგი იღებს. ეს "მაკუტის ცუდი" ეფექტურია; ეს მოითხოვს უფრო ნაკლებად ძალა, ვიდრე პირდაპირი Ku-band და მოიცავს ფართო ტერიტორიები ქალაქში ერთი გადამცემი.5 ვფიქრობ ინფრასტრუქტურის ეფექტი ამ GPS გარიგების კოლექციური დაზიანება უდიდესია. ეს არ არის მხოლოდ Starlink. \n \n \n \n თვითმფრინავი აეროპორტში: აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აეროპორტში აერო მარშრუტი: Persian Gulf- ის საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო ყოველდღიური ცხოვრება: მატარებლის გაზიარება პროგრამები, საკვები გადაზიდვის მომსახურება და ციფრული რუკები Tehran- ში არ არის გამოიყენება, და მომხმარებელს არასწორი ადგილებში.21 Vector 2: Screaming at the Sky (სასვლელი) GPS- ის უარყოფითი თავმჯდომარე თავმჯდომარე, პირდაპირი RF შეჩერება კავშირი. ციფრული უფლებების ექსპერტები და პაკეტების დაკარგვის ანალიზი აჩვენებს, რომ იტალია კუ-ბანში სიგრძეზე მაღალი ენერგიის ხმათან შეშფოთებს. პაკეტების დაკარგვის სიგრძე – მონაცემთა დაკარგვის პროცესი – ზოგიერთ გარშემოში 30%-დან 80%-ზე მეტია.4 Reverse Square- ის წესები Starlink მტვერი გადაცემს შეუზღუდავი ენერგიით (სურთული პანელები და ბატარეები) 550 კმ-დან. როგორც სინამდვილეში და ატემსსტრაბგერით მოგზაურობდა, სინამდვილე გააგრძელებს და დაკარგავს ინტენსივებას კონტაქტური კვადრატული სამართლის მიხედვით. როდესაც ის იღებს მომხმარებლის ფურცელი, ეს არის ცუდი სქემა, რომელიც მძიმე განსხვავდება უნივერსიტეტში.22 საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰაერო საჰ ვფიქრობთ, რომ ცდილობენ გაუსმინოთ სახურავი სახურავი (სტაბილში) ადამიანი, ხოლო ვინმეს მდებარეობს თქვენს მხარეს, რომელიც მეშვეობით მეგოფონით (ბრაბგერითი). მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეკუმშეთ თქვენი კანის გარშემო, რათა დააყენოთ სახურავი, ბრაბგერითი უბრალოდ ძალიან მძიმეა. სინათლის-სტრაბგერითი შეზღუდვა (SNR) ქვემოთ მოითხოვს ციფრული ინფორმაცია. მოდული მხოლოდ სტატისტიკურად ხედავს. Hardware: რუსული საავტომობილო საავტომობილო საავტომობილო საავტომობილო საინფორმაციო ანგარიშები და ანალიზი ეწვიოს კონკრეტული სისტემები, რომლებიც მუშაობს ايرانში, მათ შორის ბევრი, რომლებიც რუსეთში შეესაბამება 2025 წლის კონფლიქტის შემდეგ. 1. Krasukha-4: The Broadband Beast Krasukha-4 (1RL257) არის ელექტრონული გარიგების ტატონი. 8x8 BAZ-6910 სქემა, ეს არის მობილური საწინააღმდეგო სადგური, რომელიც განკუთვნილია radar და სატელევიზიოთვის. \n \n \n \n \n Frequency Range: იგი მუშაობს X და Ku band- ში – პირდაპირი გადახდის Starlink- ის downlink frequencies. Range: მას აქვს ეფექტური ბრაზიის მდე 300 კმ. ფუნქციონირება: თავდაპირველად განკუთვნილია AWACS- ის თვითმფრინავების და რდერი-გამოწორებული ნარკოტიკების შეკუმშვისთვის, ეს სრულიად შეუძლია შეკუმშვა Low Earth Orbit Satellites. მას შეუძლია მუდმივად დაზიანოს სქესობრივი radio-electronic აღჭურვილობა, თუ ინტენსიურად შეკუმშვა. გაფართოება: სატელევიზიო წყაროები აჩვენებენ, რომ რუსეთი ამ სისტემებს იერანში გაფართოება, რათა გაუმჯობესოს მისი საჰაერო დაცვა, მაგრამ ისინი ახლა განკუთვნილია შიდა საინფორმაციო კონტროლისთვის. 2. Tirada-2: The Uplink Specialist კიდევ ერთი რუსული სისტემა, რომელიც მოდის თამაში, არის Tirada-2s. ხოლო Krasukha შეჩერებს რეცეპტორს ზედაპირზე (downlink jamming), Tirada განკუთვნილია uplink jamming. იგი გაფართოებს მაღალი ენერგიის სინათლის ზედაპირზე სატელევიზიო. \n \n \n მექანიზმი: მასშტაბით მტვინის საკუთარი რეცეპტორს, Tirada თავიდან ავიცილოთ მტვინის მოთხოვნებს მომხმარებლის ტერმინალებს. ეს არის "სესუარების მომსახურების" ავიცილოთ სატვირთო თვითმფრინავი. ეფექტურობა: ეს უფრო რთულია, რადგან მტვერი სწრაფად მდებარეობს და მშრალია, მაგრამ ეს შეიცავს ყველა მომხმარებელს მტვერიის footprint- ში, არა მხოლოდ მტვერი- ში. 3. Sepehr and Indigenous Innovation Iran possesses a robust domestic military-industrial complex. The Sepehr system, პირველ რიგში over-the-horizon radar with a range of 2,500 km, აჩვენებს Iran's capability to manipulate long-range RF signals.27 უფრო მნიშვნელოვანია street-level battle არის მცირე, სატვირთო მორგებული მობილური jammers — ალბათ reverse-engineered from Chinese or Russian technology — რომელიც შეიძლება გააყენოთ კონკრეტული გარშემოები შექმნათ ადგილობრივი ბლოკები სიტყვას. ეს "ტაქტიკური jammers" საშუალებას აძლევს სტრატეგიას მიზნით სატვირთო პოსტები გარეშე შეკუმშოს მთელი ქალაქის GPS ან სატვირთო კომპიუტერები.4 Vector 3: The Ground Relay Choke Point-ის მოვლენები სტანდარტული "bent-pipe" არქიტექტურა, მტვერი ფუნქციონირებს, როგორც მბეჭდი: იგი მოპოვებს სინათლის მომხმარებლის და დაუყოვნებლივ აღსანიშნებს Gateway სადგურზე (მაგზოტური მტვერი ანტენია, რომელიც დაკავშირებულია ბოჭკოვანი სხეულის). Starlink- ის ეფექტურობისთვის, მტვერი უნდა შეუძლიათ იხილოთ ორივე მომხმარებელს Tehran- ში და პორტატული სადგურს მეგობრული ქვეყნში. ~550 კმ- ის ოპერატული ზედაპირზე, Starlink- ის პორტატულის "სხურვა" დაახლოებით 1000 კმ დიამეტრია. ეს იძლევა პორტატულები Turkey- ში, Kuwait- ში და potencialally-Israel- ში. თუმცა, ეს შექმნა სტრატეგიული ტკიპედია. თუ იტალია შეუძლია შეუწყოს კონკრეტული ფართობი, რომელიც გამოიყენება gateway downlink (Ka-band), ან თუ ისინი შეუძლიათ დოკუმენტური წნევა neighbors შეუწყოს შეუწყოს gateways მომსახურება იტალიური კუნძულები, სისტემა შეუწყობს. მიუხედავად იმისა, რომ ნაკლებად ტექნიკური, ვიდრე შეუწყოს მომხმარებლის ტერმინალში, ეს vektor არის მნიშვნელოვანი სიზუსტით ქსელის ფიზიკური გეოგრაფიის. Jamming სისტემები \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n System Name \n Origin \n Type \n Primary Targets \n Frequency Bands \n Effective Range \n Key Capability \n \n \n \n \n \n \n \n \n Krasukha-4 \n Russia \n Mobile EW Station \n Airborne Radar, LEO Sats \n X-Band, Ku-Band \n ~300 km \n Broad-spectrum noise jamming; can damage electronics. \n \n \n \n \n \n \n \n \n Tirada-2 \n Russia \n Satellite Jammer \n LEO/Comms Satellites \n Specialized Uplink \n Orbital Altitude \n Uplink jamming (blinding the satellite). \n \n \n \n \n \n \n \n \n Sepehr \n Iran \n OTH Radar/Jammer \n Stealth Aircraft, Signals \n Varies (HF/VHF/UHF) \n ~2,500 km \n Long-range detection and signal flooding. \n \n \n \n \n \n \n \n \n Murmansk-BN \n Russia \n Strategic EW \n HF Comms (NATO) \n HF (High Frequency) \n ~5,000 km \n Disrupting global communications (supplied to Iran). \n \n \n \n \n \n \n \n \n GPS Spoofer \n Iran (Local) \n Area Denial \n GPS Receivers \n L1/L2/L5 \n City-wide \n Broadcasting fake coordinates to break the lock. კრისტე-4 რუსეთი მობილური EW სადგური Airborne Radar, ლიო Sats X-Band და Ku-Band ~ 300 კმ ფართო სპექტრზე სიჩქარე; შეიძლება დაზიანოს ელექტრონიკა. ტურისტები-2 რუსეთი Satellite სიჩქარე LEO / COMMS მტვრები სპეციფიკაცია Uplink orbital სიმაღლე Uplink jamming (სამტრაბგერით სატელევიზიო) სექსუალური Иран OTH Radar / შერჩევა Stealth თვითმფრინავი, Signals HF / VHF / UHF / HF / VHF / UHF ~ 2500 კმ Long-Range Detection და სინათლის წყალში. კუნძულები რუსეთი სტრატეგია EW HF Comms (ანტო) HF (High Frequency - მაღალი სიგრძე) 5000 კმ გლობალური კომუნიკაციების შეუზღუდავება (არანანში მიწოდებული). GPS პორტატორი Iran (გაზანური) კონტაქტი GPS მიმოხილვა L1 / L2 / L5 ქალაქი გაგზავნა ფურცელი კონდიციონენტები, რათა შეუზღუდავი დახურვა. III ნაწილი: ინტერფეისი და შეამციროს ფიზიკური Starlink- ის და Jammers- ის შეხვდება ფიზიკური კონკურენტს. იგი ითამაშა დიზბილებში და დონეზე, ფაზის არეების nanosecond- ის დროში და კლივუტების მძიმე ძალაში. იზანული blackout- ის ეფექტურობის მიუხედავად, სისტემა არ არის დაცული. SpaceX და მომხმარებლის ჯგუფი აწარმოებენ კონცენტრაციების კომპლექტი - ზოგიერთი პროგრამული უზრუნველყოფა, ზოგიერთი ფიზიკური და ზოგიერთი ეფუძნება მომავალი მოწყობილობებისთვის. The Power of Nulling: ელექტრონული Aikido ძირითადი დაცვა ფაზის მრგვალი აქვს ადაპტური დატვირთვა. ისევე, როგორც ანტენის შეიძლება მექანიკურად შეუერთოს სინამდვილეები, რათა შექმნას სინამდვილეის სინამდვილეობა (გარიგება) ერთი გზა, იგი ასევე შეიძლება გააკეთოს მექანიკური შექმნას "null" - სინამდვილეის სინამდვილეობა - სხვა გზა. ვფიქრობ, რომ ანტენის მოდელი, როგორც ბლონში. კონტროლი ბურთი გააგრძელებს ბლონში ერთი გზა მდებარეობა მტვერი. Nulling მოიცავს დაჭერით დისკზე ბლონში შექმნათ dent (null) სადაც შეუზღუდავი იწვევს. \n \n \n The Algorithm: Starlink დისკზე ინტეგრირებული პროცესორი მუდმივად შეიმუშავებს ხმაური გარემოში. თუ ის იპოვებს ჩრდილოეთგან მოდის ჩრდილოეთ დისკს, ის ადაპტირებს ანტენის ელემენტების ფაზას, რათა შეუზღუდავი სინათლის ამ კონკრეტული კუთხეში. შეზღუდვა: ანტენის აქვს მხოლოდ ბევრი "მართობის დონე". მას შეუძლია მხოლოდ შექმნას, როგორც ბევრი nulls, როგორც მას აქვს დამოუკიდებელი ელემენტები (თუ ერთი). მიუხედავად იმისა, რომ Starlink აქვს მეტი 1,000 ელემენტები, კომპიუტერული შეზღუდვის ნიმუში კომპიუტერული ძალა მოითხოვს რეალურ დროში მრავალფეროვანი ძლიერი jammers. თუ jammer მდებარეობს, ან თუ არსებობს დუზები jammers (შრისტრირებული jamming attack), ტერმინალში ცდილობს გაგრძელება.29 2. ლაზერული ქსოვილის: შეშფოთება ბაზა რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური ტუმბოს ბარათი Starlink 2026 წელს არის სრული ოპერაციული შესაძლებლობები Optical Inter-Satellite Links (ISLs), ან "შემოს ლაზერები".32 დასაწყისში კონტაქტი, მტვერი უნდა დატოვოს მონაცემები პირდაპირი ქვემოთ გარიგება. თუ არ არსებობს გარიგება დაახლოებით, ან თუ გარიგება შეუზღუდავი, კავშირი შეუწყობს. ახალი V2 და V3 მტვერი აღჭურვილია ლაზერული კომუნიკაციის ტერმინალები, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გადამცემა მონაცემები ერთ-ერთი სხვაში სართულში სიჩქარით ახლოს სიჩქარის სიჩქარე. \n \n \n The Mitigation: ეს შეშფოთებს "bent-pipe" შეზღუდვა. მომხმარებლის Tehran- ში მონაცემების გადაცემა პლატფორმაზე. გარდა ამისა, რომ მისაღებად პლატფორმა პოტენციურად მშვიდობის ან შეშფოთებული გარემოში, პლატფორმა მონაცემებს ლაზერით ატვირთებს სხვა პლატფორმაზე ევროპაში ან ინდოეთის ჰაერის ზედაპირზე. მონაცემები "შემატა" კონტაქტში, სანამ ის იპოვებს უსაფრთხო, არ შეშფოთებული პლატფორმა ათასობით კმ distant. რატომ მნიშვნელოვანია: ეს არ არის მნიშვნელოვანია, რომ გარიგებებს დაჭერით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთადერთი გზა სინათლის შეჩერება არის მომხმარებლის ტერმინალში პირდაპირი შეჩერება.34 GPS: The Firmware Fix- ის გათავისუფლება GPS სიზუსტით მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს შეიძლება გადაიხადოს. SpaceX- ის ინჟინრები ადრე უკრაინაში პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმჯობესებას გააყენეს, რათა შეუწყოს მსგავსი რუსული ტაქტიკებს. \n \n \n Manual Override: Firmware განახლებები შეიძლება საშუალებას გაძლევთ ტერმინალებს მუშაობა "კროზიული" ადგილობრივი მონაცემები ან მობილური დატვირთვა. თუ მომხმარებლის იცის, რომ მათი ადგილობრივი დატვირთვა არის Tehran, ისინი შეუძლიათ pin იგი რუკა app. ტერმინალები შემდეგ შეუძლიათ შეუზღუდავი GPS მონაცემები და გამოიყენოთ მობილური კონდიციენტები მისი დაწყებლის ბაერი მონიტორინგი კომპიუტერები. Starlink- ის კონტაქტური სისტემა შეიძლება მუშაობა, როგორც ნავიგაცია სისტემა. მას შემდეგ, რაც მტვერიის პლატფორმაების პლატფორმაები ზუსტად ცნობილია, ტერმინალში теоретически შეუძლია საკუთარი პოზიციონირება დააკმაყოფილოს Starlink- ის სინათლის დოპლერული გადაზიდვის და დროის მიხედვით, და GPS- ს მთლიანად შეშფოთება. ეს მოითხოვს კომპლექსური კომპიუტერებს, მაგრამ სისტემას იძლევა GPS- ის ბმერების თავიდან.37 Frequency Hopping და Spread Spectrum RF სიჩქარით, Starlink იყენებს Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) ტექნოლოგია. \n \n \n ტანსაცმელი: პლატფორმაები და ტერმინალები არ დასრულებენ ერთი სიხშირეზე. ისინი სწრაფად შეუზღუდავს სხვადასხვა კანელების შორის კუ-ბანში (გ.შ., 12.2 GHz to 12.7 GHz). ეფექტი: Jammer- ს უნდა შეუზღუდავი იყოს მთელი band- ის (მათაც საჭიროა მისი ენერგეტიკის გაფართოება, რაც ის შეუზღუდავი იქნება ნებისმიერ კონკრეტული ეტაპზე) ან ცდილობენ გააჩნოს hop. იმის გამო, რომ jump pattern არის კრეპტირებული და ფსიქოლოგური, Jammer- ს არ შეუძლია პროგნოზიოთ, სადაც სინათლის შემდეგი იქნება.40 The "Shovel Solution": Physical Shielding - ფსიქიკური დაცვა უკრაინაში საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრანგეთის საფრ \n \n \n \n The Physics: Jammers are terrestrial; ისინი მდებარეობს სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო The Shield: Starlink ტერმინალში მდებარეობა, ან მას გარშემო sandbags ან ფოლადის ქსელის ბარიერი, რომელიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ ზედაპირზე, მომხმარებლებს შეუძლიათ შექმნათ ფიზიკური Faraday Shield. Earth walls block the radio waves coming from the horizon (შვეობით, სადაც სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო. ეფექტურობა: ეს ფიზიკურად ფირფიცირებს შეჩერების სინამდვილეში, სანამ ეს არ შეხვდება ანტენას. იგი გამოიყენებს დატვირთვის geometry. მიუხედავად იმისა, რომ ის შეზღუდავს სინამდვილეში (Terminal იხილავს ნაკლებად სუნიტები), ეს ხშირად შეამციროს სატელევიზიო ზედაპირზე საკმარისი, რათა შექმნათ კავშირი.36 Starlink V3 რეპუტაცია SpaceX- ის პასუხი არის Starlink V3 მტვერი. მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი მტვერი. \n \n \n სიმძლავრე: V3 პლატფორმაებს 10x downlink მოცულობა და 24x uplink მოცულობა წინა მოდელები. უფრო ძლიერი სინათლის სფეროში არის ექსპონენტურად უფრო რთული შეშფოთება. პირდაპირი მობილური: Ultimate Endgame არის შეუზღუდავი ფურცელი სრულიად. Starlink- ის პირდაპირი მობილური შესაძლებლობები (მუშავებული სტანდარტული LTE სიხშირეები, როგორიცაა 1.9 GHz) საშუალებას გაძლევთ ტელეფონებს პირდაპირი კავშირი მობილური. მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მგრძნობიარე, ეს განკუთვნილია მიზნით. მილიონი მობილური ტელეფონების შეჩერება უფრო რთულია, ვიდრე ათასობით ფურცელი შეჩერება, რადგან "მომხმარებლის" ახლა არის თითოეული ყუთი. უფრო სექსუალური და სასიამოვნო პროგნოზი Starlink- ის მომავალში, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ავტორი 2020-ის სტატიაში "SpaceX Starlink Master Plan". 