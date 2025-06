INE უსაფრთხოების გაფრთხილება: 5 ყველაზე Takeaways from RSAC 2025

Cary, North Carolina, 13 მაისი, 2025/CyberNewsWire/--საკვეთი სასწავლო პლატფორმა უზრუნველყოფს გადაწყვეტილებები AI უსაფრთხოების, Cloud მართვის და incident response მზადობა.





როგორც ექსპერიმენტი, რომელიც შეუერთდა ორივე frontline პრაქტიკების და top-level decision makers, INE უსაფრთხოების მიიღო პირველი მხრივ მიმოხილვა ორგანიზაციების ყველაზე მძიმე უსაფრთხოების მოვლენები: convergence AI-driven რისკების, multi-cloud შეუზღუდავი და იზრდება მოწინავე attack vector.





ოთხი დღის შეფუთული სეზონი ტურები და პირდაპირი შეტყობინებები ინდუსტრიის მენეჯმენტებთან აჩვენა ნათელი რეალურიას: უზარმაზარი რაოდენობა ransomware სიკვდილების არ აქვს ეფექტური რეაგირების გეგმები, და უფრო მეტი უსაფრთხოების პროფესიონალებს შეუზღუდავია, თუ როგორ არის მათი ორგანიზაცია მზად zero-day თავმჯდომარე.





INE Security განიხილავს, თუ როგორ ფართო სასწავლო პლატფორმა პირდაპირი შეესაბამება ყველაზე ძირითადი უსაფრთხოების imperatives, რომლებიც შეუზღუდავი ამ წლის კონფერენცია.

5 ძირითადი cybersecurity imperatives from RSAC 2025





AI- ის რისკის მართვა ითვლება ბიზნეს კერძო





IT- ის უსაფრთხოების გადაწყვეტილებები RSAC- ს ამ წელიწადში შეუზღუდადა, რაც განიხილავს, რომ, როგორც ორგანიზაციები აღიარებენ თანამედროვე რეაგირების ტექნოლოგია, მთლიანად სასწავლო უნდა გაგრძელდეს. 72% მენეჯერი აცხადებენ, რომ ორგანიზაციული ციფრული რისკების ზრდის, და ransomware ჯერ კიდევ უპირატესობა, შესაბამისად World Economic Forum.





AI ინსტრუმენტების და დიდი ენის მოდულების განაყენების ორგანიზაციები იპოვებენ, რომ მათი სისტემები შეუზღუდავი არიან მოწინავე exploits- სთვის, რომლებიც შეუძლიათ AI- ის ქცევის გაქირავება, რაც მონაცემთა გაქირავების და სისტემის კომბინირების გამო. ეს გადაზიდვა მოითხოვს პირდაპირი უსაფრთხოების გამოცდილება AI- ის განახლებების დაცვისთვის.





LLM Vulnerabilities Expose Enterprise მონაცემები





დიდი ენის მოდელები (LLMs) გამოჩნდა, როგორც flashpoint at RSAC, დაწყებული დეტალები რისკების და ღირებულება. მიუხედავად სხვადასხვა ძლიერი მიმოხილვა, რა არის ნათელი, რომ LLMs აქ იყოს. ისინი წარმოადგენს ახალი გარიგება cybersecurity შეუზღუდავი, ძირითადი შეუზღუდავი გამოწვეული AI სასწავლო მონაცემები, მოდელი შეუზღუდავი, და სწრაფი ინექციების თავმჯდომარე.





ციფრული უსაფრთხოების საზოგადოება RSAC 2025- ში აჩვენა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უარყოფითი შეკითხვები წელიწადში, და უამრავი უმრავლესობა აჩვენა, რომ კონკურენციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება (მაგ. phishing, malware განვითარება და deep fake) არის მათი ყველაზე დიდი შეკითხვები, თუ რა თქმა უნდა გენერატული AI- ის ეფექტი ციფრული უსაფრთხოებას.





ორგანიზაციები უნდა იცოდეთ და დაცვა ამ AI-specific attack vectors, რათა დაცვა მათი ციფრული მოცულობა, შექმნის ახალი სპეციალიზებული სამუშაო Title, როგორიცაა AI Security Analyst.





Multi-Cloud გარემოს უსაფრთხოების გახდება რთული





მას შემდეგ, რაც ბიზნესები აყენებენ მრავალფეროვანი cloud პლატფორმაებს, უსაფრთხოების ანალიზიტორებს ახალი პრობლემები შეხვდება, რათა მუდმივი უსაფრთხოების მხარდაჭერა სხვადასხვა გარემოებში.





RSAC 2025 Cloud Security Alliance- ის კონტაქტში გამოქვეყნებული კვლევა აჩვენა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უარყოფითი კონფიგურაცია გამოიყურება რეალურ სამყაროში, უფრო მეტია, ვიდრე 50% ორგანიზაციებს ითვლება, როგორც დაბალი და საშუალო რისკი.





ამ სიზუსტით აღწევს, რომ იზრდება შეშფოთებული და რეალური რისკების შორის ქსელის განლაგება. კვლევითი აღწევს, რომ IAM ჰიგენია მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც ხელმისაწვდომი უსაფრთხოების სისტემების რეგულარული ოპტიმიზაცია.





Zero Trust არქიტექტურა საჭიროა შესაფერისი განახლება





მიუხედავად იმისა, რომ Zero Trust- ის პრინციპები მნიშვნელოვანია, მათ ეფექტური განახლება თანამედროვე IT- ს გარემოში გამოჩნდა. RSAC 2025- ის კონფერენციის თემა "Many Voices.





“One Community” აღწერილი, რომ უსაფრთხოების შესახებ საჭიროა ერთობლივი მიმოხილვა, მათ შორის Zero Trust განახლება. Zscaler- ის ThreatLabz 2025 VPN Risk Report- ის მიხედვით, 81% ორგანიზაციების გეგმავს შემდეგი 12 თვის განმავლობაში Zero Trust სტრატეგიების განახლება.





ორგანიზაციები ცდილობენ Identity Management, Access Controls, და მუდმივი verification across cloud services, remote workers, და interconnected სისტემები, რაც მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიები განვითარება talent მეშვეობით cybersecurity სერტიფიცირების პროგრამები.





Crisis Reaction მოითხოვს ფართო მომზადება





RSAC 2025 სეზონები სწრაფი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა აღწერილი მნიშვნელოვანი ხაზები მზადობა, ხოლო Microsoft Digital Defense Report აჩვენა, რომ 76% საწარმოებს, რომლებიც შეხვდა ransomware თავმჯდომარე 2024 არ აქვს ეფექტური პასუხისმგებლობის გეგმა.





ციფრული უსაფრთხოების ანალიტიკის ფუნქცია განვითარდა, რათა მოიცავს კაციური პასუხისმგებლობის შესაძლებლობები, რაც ეფექტური სასწავლო incidents მართვის ძირითადი უნარი. რეალური მსოფლიოს სცენარი სასწავლო, როგორიცაა INE უსაფრთხოების Skill Dive ლაბორატორიული პლატფორმა, დაგეხმარებათ შექმნას მნიშვნელოვანი კუნთების მექანიზია, რომელიც გახდება მნიშვნელოვანი კაციას.





"შეს შემდეგ, რაც ჩვენი სტანდარში შეუერთდა Hundreds of Cybersecurity Leaders და შეუზღუდავი შეტყობინებები მთელი RSAC 2025- ში, ამ 5 Priorities ნათლად აჩვენებს ძირითადი ცვლილებები, თუ როგორ ორგანიზაციები უნდა მივიღოთ Cybersecurity," განაცხადა Dara Warn, CEO INE Security.

"მართობები, რომ ჩვენ გვაქვს პრაქტიკების და მენეჯმენტთან ერთად, შეამოწმეთ, რომ ტრადიციული უსაფრთხოების ხელმისაწვდომობა არ შეუძლიათ საკმაოდ შეხვდეს AI შეუზღუდვები, multi-cloud კომპლექსურობა, ან თანამედროვე ციფრული თავმჯდომობის მოთხოვნებს."

INE Security უზრუნველყოფს პრაქტიკული გადაწყვეტილებები თითოეული მნიშვნელოვანი ტერიტორიაზე:





AI უსაფრთხოების საფუძველები: სასწავლო AI სისტემების უსაფრთხოების შესახებ, LLM სიზუსტების ცოდნა და AI-specific უსაფრთხოების კონტროლის განხორციელება Advanced Cloud





უსაფრთხოება: პრაქტიკული გამოცდილება multi-cloud გარემოების მართვა, სწორი კონფიგურაციის განთავსება და უსაფრთხოების შენარჩუნება გაფართოებული პლატფორმაებში.





Zero Trust Implementation: Práctical guidance on designing and deploying zero trust architecture with proper access controls and verification systems (სავარაუდოდ, ეს არ არის ცოდნა)





მენეჯმენტის სასწავლო: რეალური incident response სტრატეები, რომლებიც აწარმოებს გუნდებს ოპერაციების შენარჩუნებლად, ხოლო უსაფრთხოების შეზღუდვა.





Continuous Skill Development: ხელმისაწვდომობა 700+ კურსი და 50+ სწავლის გზა, და მომზადება ქმედებები CompTIA Security+ to Advanced პროფესიული სერტიფიკატები, რომელიც დაგეხმარებათ უსაფრთხოების გარემოები თანამედროვე რისკები





"მომცველი ენერგია და მიმოხილვა RSAC 2025- ში გაუმჯობესდა ჩვენი მიმოხილვა, რომ თანამედროვე ციფრული უსაფრთხოების მოცულობა მოთხოვნებს, რომ ორგანიზაციები ინვესტიციონ მთლიანად ციფრული უსაფრთხოების ტრენინგიში," აცხადებს Warn. "მართული ტრენინგი და ციფრული უსაფრთხოების სერტიფიცირების პლატფორმა უზრუნველყოფს გუნდებს, რათა გააუმჯობესოს ამ მოთხოვნებს ეფექტურად დაეხმაროს."

INE უსაფრთხოების შესახებ

INE უსაფრთხოების არის წამყვანი მომწოდებელი ონლაინ ქსელის და ციფრული უსაფრთხოების სასწავლო და სერტიფიცირების. გამოყენებით ძლიერი hands-on ლაბორატორიული პლატფორმა, უმაღლესი ტექნოლოგია, გლობალური ვიდეო გაყიდვების ქსელის, და მსოფლიოს კლასის ინსტრუქტორები, INE უსაფრთხოების არის ყველაზე სასწავლო არჩევანი Fortune 500 კომპანიები მსოფლიოში ციფრული უსაფრთხოების სასწავლო ბიზნესში და IT პროფესიონალები ეძებს გაუმჯობესოს მათი კარიერა.





INE უსაფრთხოების სასწავლო გზა გთავაზობთ შეუზღუდავი გლუვი გამოცდილება cybersecurity. კომპანია მიუთითებს, რათა უზრუნველყოს თანამედროვე ტექნიკური სასწავლო, ხოლო ასევე შეამციროს ბარიშები მსოფლიოში მათთვის, ვინც ეძებს შეხვდეს და შესანიშნავი IT კარიერა.

კონტაქტი

Kathryn ბრაინი

1 უსაფრთხოება

კოლექციონერი@ine.com

ეს ისტორია გამოქვეყნდა Cybernewswire- ს მიერ HackerNoon's Business Blogging Program- ში.

