Gigaton Run: Space ტექნოლოგია vs Climate Change

ეს არის ძველი ამბავი, რომ Earth is on fire. how long until we’re cooked?





Climate Scientists შეფასება25 წლის განმავლობაში, ჩვენ ძალიან დამოკიდებულია ჩვენი სქემები, რათა მხარს უჭერს ჩვენი lifestyle და ჩვენ ახლა განიცდიან სქემები.





რა უნდა გააკეთოთ ამ შესახებ? რა უნდა გააკეთოთ?თქვენრა შეიძლება?





და მე არ ვფიქრობ, რომ ამჟამად მარტივი სიამოვნებაების მოზიდვა უკეთესი ხვალთვის. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცრეალურიღირებულება, რომელიც ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია დააყენოთ, რომ ნამდვილად გააუმჯობესოთ ამ რთული.





თუ თქვენ არ ვფიქრობთ, რომ კლიმატიკური ცვლილებები,შეამოწმეთ ნერგინაში საშხაპებოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. მე წაიკითხე, რომ ეს ხდება კონგოში. რა არ იღებს აფრიკებს, ის არის, რომ აფრიკა პირველი იღებს.





ან დახურვა პირველი, თუ რა გსურთ.





გერმანია იღებს, და აფრიკა იღებს პირველი.

Earth is on fire, and Africa burns first.





აფრიკა დაეხმარება მხოლოდ 4% მსოფლიოში ნახშირბადის გამოწვევა. დაარ გვაქვს ინფრასტრუქტურათუ ვინმეს უნდა ინვესტიციონ გადაწყვეტებს და კონტაქტებს, ეს უნდა იყოს ჩვენ.





ასე რომ, ეს არ არის იმისათვის, რომ თქვენ შეუზღუდავი, მაგრამto bring you tangible hope that I've held with my own hands.









Gigatonnes Carbon ფული

რა სიკვდილი ჩვენ გთავაზობთ, რათა შეუზღუდავოთ Carbon- ის ღმერთი?





დღეს ჩვენ ვართ~ 286 GtC(Gigatonnes, ან მილიარდი ტონა, ან trillion კგ ნახშირბადის) ფული.And this mess is exploding yearly.





If there is any chance of us saving ourselves on time, ეს იქნება შექმნილია სადგური ტექნოლოგია.



ვინ ვფიქრობ, რომ ყველაზე მოწინავე გლობალური განაცხადის კოსმეტიკური ტექნოლოგია იქნება, რათა დაგეხმაროთ ჩვენი პლატფორმა ზედაპირზე ტემპერატურის რედაქტირება?





Satellites გთავაზობთ პლანეტარული ზომის ფეხსაცმელი სართულში.



ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვხედავ, თუ ჩვენი ეფექტურობა ნამდვილად მუშაობს, პროგნოზი და თავდაპირველად პასუხისმგებლობა, და უზრუნველყოფს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გარემოს რისკების დროს.





ჩვენ გვაქვს მომავალს მათთვის ამ მნიშვნელოვანი 25 წლის განმავლობაში.





ამჟამად,there is no planetary-scale climate action being taken.





როგორ შეგვიძლია დარწმუნდეს, რომ ჩვენი კლიმატი ცვლილებაა?

მიუთითეთ, რომ ჩვენ გსურთ შეუზღუდავოთ ყველა ჩრდილოეთ სითბოს და მშრალი სითბოს და საშრალი აფრიკაში, ჩვენ უნდა მოკლე მონაცემები, არა?





ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ვარიანტი.





ჩვენ შეგვიძლია შეზღუდოთ CO2 რაოდენობა ჰაერში. და ჩვენ გააკეთებთ ეს. მაგრამ როგორ ვიცით, რომ ეს არის ეს პატარა0.02% ზრდაეს ყველა ჩვენთვის ხელსაყრავს?

Carbon dioxide არის ბუნებრივი ტემპერატურის ფანჯარა. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვხედავ, თუ როგორ ზედმეტი შეიძლება გაზრდის ტემპერატურა. მაგრამ ამდენად?

გსურთ fuck გარშემო, სანამ თქვენი მთელი ქალაქი შეშფოთება გაიგოთ?





კონტაქტის პრობლემა არის, რომ ხალხი არ არის ჩვეულებრივ განიხილოთ gigatonne- ის ზომით, ასე რომ ისინი არ შეგვიძლია კომპიუტერული კოსმეტიკა, ან თუ როგორ მცირე საქმიანობა გამოწვევს უპირატესობა შედეგები. გარდა ამისა, ჩვენ ყველაზე დაინტერესებული ვართ ჩვენი საკუთარი მცირე მიმოხილვა დიდი დიზაინი რამ.









ეს არის ის მიზეზი, რომ ჩვენ უნდა იყოს საკმაოდ ცუდი, რათა შეუზღუდოთ ყველა დახვეწილი კუნძული ჩრდილოეთში და მძიმე სამზარეულოები და დახვეწევები აფრიკაში. ან დაავადება, რომელიც გამოწვეულია დაზიანებადი ულტრაბგერითი სინათლისგან, რომელიც მსოფლიოში არ შეგვიძლია დაგეხმაროთ. პლანეტები არ შეგვიძლია დაგეხმაროთ.





როგორ მივიღე ინფორმაციას, რომ იზოლება? პლატფორმის სურათები. და ჩდის ნეჯის შეკუმშვა აფრიკაში? პლატფორმის სურათები. და UV ინდუსტრია დღეში?





რა არის პლატფორმა? მცირე მასა დაახლოებით უფრო დიდი მასა სფეროში.

ნებისმიერი ეფექტური კლიმატიკური საქმიანობა დამოკიდებული იქნება ასეთი კოსმეტიკური ტექნოლოგია, რომელიც დაგეხმარებათ შეესაბამება და მართოთ ამ პრობლემის გადაწყვეტზე საჭირო ფართობი:



If our annual emissions increase our GtC debt much faster than our remedy actions, then this is a game of speed played through scale.









თამაშის სიჩქარე

What happens when your cells become aware of you?





ერთხელ აღიარეთ, თუ რამდენად მცირე ჩვენ ვართ სულიერი დიზაინით, ჩვენ ვხედავ, როგორც სულიერი ძალა.



ჩვენი ფეხსაცმელი უზრუნველყოფა, ჩვენ გამოგზავნილია სადგურში ინსტრუმენტები. სადგურში დაფუძნებული radiometers, gravimeters, Spectrometers, LiDAR, და მრავალი სხვა სპეციალური კამერა და სენსორები გააუმჯობესდა ჩვენი ცოდნა ჩვენი სიტუაცია.





ჩვენ გაგზავნა მრავალი სხვა მტვრები, შეამოწმოთ პლანეტური albedo, gravitational field strength, Ocean temperature, polar ice thickness, carbon dioxide concentration, deforestation, UV სარეცხი და საჰაერო ხარისხის.









ჩვენ დაიწყე გაიგოთ Gt-scale ეფექტი, რომ ჩვენ გააკეთებთ ამ პლანეტში ყოველწლიურად, შეუძლია გაუმჯობესოს და გაიგოთ, თუ როგორ microsystems moves macrosystems და ხარისხის მუშაობა ჩვენ უნდა გააკეთოთ, რათა შეესაბამება.





ყველას, ვინც იცის მათი უჯრედებს, იცის ეს: თუ ჩვენ შეგვიძლია სწრაფად მიაღწიოთ საჭირო მოცულობა, 25 წლის განმავლობაში შესაძლებელია.





ყველას, ვინც იცის მათი უჯრედებს, იცის ეს: თუ ჩვენ შეგვიძლია სწრაფად მიაღწიოთ საჭირო მოცულობა, 25 წლის განმავლობაში შესაძლებელია.





ჩვენ არ შეგვიძლია დროულად შეცვალოს ადამიანის ბუნება.

მხოლოდ 25 წლის განმავლობაში, რომ გავაკეთოთ, ჩვენ არ შეგვიძლია გააკეთოთ ფანტასტიკური შეზღუდვა. ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც ჩვენ უნდა გააკეთოთ, უნდა ვხედავ წარმოების, გადაზიდვის და გადაზიდვის სფეროში.

ასე რომ, თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი თეთრი

თუ თქვენ არ იცით პასუხი,აქეს ჩემი





ჩვენ შეგვიძლია მიიღოთ ფული Climate Action.

Save your protests for Greta Thunberg & მეგობრები. ყველა ორგანიზაციები უნდა წარმოუდგინოთ ღირებულ ფარმაცევტული ამ პლატფორმა მუშაობა, მაშინაც კი თქვენ.

რა თქმა უნდა, გულისხმობთ, რომ თქვენ არ შეგვიძლია გააკეთოთ არაფერი რეალური კლიმატიკური პრობლემა. ჩვენ აშენებთ bioeconomy instead of from the excess carbon.

Climate action cost resources. If we make it profitable at the Gt scale, we can take planetary-scale action with all the liquidity investors like you bring.

Solarium- ში, ჩვენ მშენებლოთ მსოფლიოს პირველინამდვილადშემუშავებული carbon token, რომელიც დაგეხმარებათ დაეხმაროს კლიმატიკური საქმიანობის (yay us) და მიიღოს ფული მას (yay you).როგორ ეს?





ჩვენ შეგვიძლია შეზღუდოთ შედეგებს.

Carbon Token- შივებგვერდიდა inდაახლოებით 0(მარიგებული stablecoin სტატია Hackernoon- ზე), მე ვთქვა, რომ ჩვენი საერთო დამოკიდებულება oracles- ზე, რათა ამინდის მონაცემებს ჩვენი token- ის სმარტ კონტაქტებს. Oracles არის ჩვენი წინაშეების სული, რომლებიც შუა nothings- ს ბლოკში - მე ვფიქრობ, საიტზე მომსახურება, რომელიც უზრუნველყოფს გარე მონაცემებს blockchain- ს.

მათი მონაცემები პირდაპირი გამოჩნდა ქსელის მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური





ყველა ამ პლატფორმა მონაცემების ფართოდ ხელმისაწვდომია, Solarium- ის25 წლის მიზნითSpace ტექნოლოგია იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიცით, თუ ჩვენი პლანეტარული ზომის კლიმატიკური საქმიანობა მუშაობს ამ მეტრიკების გამოყენებით:

პლანეტარული Albedo

Question:რა ხელსაყრელი სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის?

Purpose:სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინათლის სინ

Tools:მობილური სატელევიზიო, როგორიცააMODISNASA-ის Terra და Aqua მტვრებიVIIRS(NOAA- ს Suomi NPP და JPSS სტამეტებში), დაCERES(NASA- ის Terra, Aqua და NOAA-20 პლატფორმაზე), რომელიც შეამციროს რკინიგზის სითბოს სითბოს სითბოს სითბოს რეპუტაცია.

Coverage:გლობალური (CERES), Near-Global (MODIS და VIIRS)

Data Access:ხელმისაწვდომია NASA- ზეEarthdata პორტალი

Data Management:NASA DAACs (Distributed Active Archive Centres) for Land Processes (LP) და Atmospheric Science Data Center (ASDC)





Gravitational Field ძალა

Question:გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკა

Purpose:If the mass of a planet moves around, its gravity will change too. If it’s not moving to my latest album, what’s it moving?

Tools:Twin-Satellite Gravimeters როგორცGRACE(Gravity Recovery და Climate ექსპერიმენტი**)GRACE-FO(Grace-Follow On), გამოიყენეთ მათი Relative Distances, რათა შეამციროს Gravity Fluctuations.

Coverage:მსოფლიო

Data Access:ხელმისაწვდომია NASA- ზეEarthdata პორტალიუფასო ბლოგი (Free Login)

Data Management:NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) DAAC და University of Texas at Austin's Center for Space Research (UT-CSR)





Ocean ტემპერატურა

Question:რა ხარისხის ტემპერატურა იღებს გერმანია?

Purpose:რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გსურთ, რომ ყველა ცხოველს ერთდროულად შეინახოთ?

Tools:მობილური სატელევიზიო, როგორიცააVIIRS(NOAA- ს Suomi NPP და JPSS მტვრის შესახებ),SLSTRESA- ის Sentinel-3 მტვრები დაAMSR2JAXA- ის GCOM-W1- სტამეტში შეამოწმოთ სითბოს ინფრუქტრაბგერითი ენერგეტიკის ან მიკროფოვანი სარეზინაცია.

Coverage:Global Ocean ზედაპირზე ტემპერატურა

Data Access:ხელმისაწვდომია NASA- ზეEarthdata portalასევე ხელმისაწვდომია NOAA CoastWatch.

Data Management:NASA Physical Oceanography (PO) DAAC, და NOAA CoastWatch.





Polar Ice სიგრძე

Question:რა ხარისხი ხელსაყრელი ხელსაყრელი?

Purpose:More heat means less ice.Less ice means more water.More water means more heat.

Tools:Satellite Altimeters როგორცICESat-2(NASA, ლაზერები) დაCryoSat-2(ESA, radar) შეზღუდვა სიმაღლე იზო, რომ ჩვენ დატოვებული სფეროში.

Coverage:Polar რეგიონები

Data Access:ხელმისაწვდომია NASA- ზეEarthdata portal

Data Management:National Snow and Ice Data Center (NSIDC DAAC)





Carbon Dioxide კონცენტრაცია

Question:რა დონე არის CO2?

Purpose:CO2 არის ძირითადი შენარჩუნებელი ყველა მზის სითბოს ენერგიის ცდილობს escape Earth through air. თქვენ არასდროს escape, ის ამბობს. მაგრამSolariumის გთავაზობთ გარიგება, რომელიც არ შეუძლიათ დაეხმაროს.

Tools:OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2) და OCO-3 (Orbiting Carbon Observatory-3) მოვლენები.

Coverage:Near-Global (OCO-2), სიგრძე ~52° N to 52° S (OCO-3) საწყისი International Space Station (ISS), შესანიშნავი მონიტორინგი იკუატორი

Data Access:ხელმისაწვდომია NASA- ზეEarthdata portal

Data Management:NASA-ის Goddard Earth Sciences Data and Information Services ცენტრი (GES DISC)





გაზაფხულება

Question:გაქვთ საკმარისი ხეები, რომ შეხვდეს სითბოს?

Purpose:იმიტომ, რომ ეს არ არის საკმარისი, ისინი კონვერტაცია ზედმეტი ნახშირბადის საჰაერო ენერგეტიკური წყარო, რომელიც იძლევა, იძლევა და დაცვა მსოფლიოში.

Tools:High-resolution optical imaging satellites როგორიცაა LANDSAT-9 (NASA / USGS), Sentinel-2 (ESA / Copernicus), და სხვა კომერციული მომწოდებლები იღებს ფოტოები, რათა დაგეხმაროთ შედარებით, თუ რამდენად ფართობი შეიცავს ლამაზი მწვანე ხეები.

Coverage:მთელ გლობალური ზედაპირზე

Data Access:

LANDSAT-9: პოპულარულად ხელმისაწვდომია USGS- ის EarthExplorer და NASA- ის Earthdata პორტალიდან

Sentinel-2: ოფიციალურად ხელმისაწვდომია ESA Copernicus Open Access Hub და EarthExplorer.

Data Management:USGS Earth Resources Observation and Science (EROS) ცენტრი (LANDSAT-9) და ევროკავშირის სავაჭრო აპარატურა (ESA) Sentinel-2 მონაცემებისთვის Copernicus პროგრამაში.





UV სარეცხი

Question:რა ხელსაყრელი გარანტიას იძლევა მთვარე?

Purpose:ძალიან ბევრი ულტრაბგერითი სინამდვილეობა იღებს ყველა ცხოვრების, მალე ან სწრაფად, დამოკიდებულია თანხა, რომელიც ჩვენ გააკეთებთ.

Tools:პლატფორმაები, როგორცOMI(Ozone Monitoring Instrument) NASA-ის Aura მტვერი, დაGOME-2(Global Ozone Monitoring Experiment-2) ESA / EUMETSAT- ის MetOp პლატფორმაები შეამციროს UV ენერგიის ძალა, რომელიც სუნიტში რეპლიქირებულია.

Coverage:გლობალური

Data Access:ხელმისაწვდომია NASA- ზეEarthdata პორტალი

Data Management:NASA- ის Goddard Earth Sciences Data and Information Services ცენტრი (GES DISC) OMI, და EUMETSAT GOME-2.





Air ხარისხი

Question:რა ხართ დატოვებული საჰაერო?

Purpose:საჰაერო ნედლეულის, როგორიცაა ნაქსოვი დოქსიდი, შავი დოქსიდი და ატეროიდები, მოცულობა კლიმატი ცვლილება, და იძლევა სიცოცხლის სინამდვილეში.

Tools:Satellite Spectrometers, LiDAR და Radiometers როგორცTROPOMIESA / Copernicus Sentinel-5P მტვერიOMINASA-ის Aura სტელიტში დაGOME-2(MetOp მტვერიზე) შეამციროს სინათლის ქცევა ჰაერში, რათა გითხრათ, რა არის ამჟამად შეშფოთება.

Coverage:გლობალური, სხვადასხვა ფართო რეზოლუცია დამოკიდებულია საწვავის და ინსტრუმენტი.

Data Access:ხელმისაწვდომია NASA- ზეEarthdata პორტალი

Data Management:NASA Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) OMI, და EUMETSAT (TROPOMI on Sentinel-5P და GOME-2).





სტატისტიკა

სიჩქარის თამაში, ჩვენ უნდა შეცვალოს ზემოთ მეტრიკები ამავე დროს 25 წლის განმავლობაში.არ არსებობს უკეთესი მანქანაამ კლიმატიკური ეფექტურობისთვის გლობალური ზომის ეფექტურობისთვის, ვიდრე ჩვენი Environmental Biotechnology პროექტი Solarium- ში.





განიხილება Gigatonnes არის ცუდი, სანამ თქვენ ფიქრობთ Kilotonnes, და შემდეგ Tonnes შემდეგ პირველი პრინციპები. ჩემი ქსოვილის მთლიანად განკუთვნილია აღინიშნა შესაძლებელი ყოველდღიური მოთხოვნები ქმნის Gt ფართობი ყოველდღიურად.





ახლა ყველა, რაც გაქვთ, არის ის, რომ გააკეთოთ, და მე დარწმუნებული ვარ, როგორც ცუდი არ შეიძლება გააკეთოთ ეს მხოლოდ. მიიღეთ რეალური და უპირატესობრივი კლიმატიკური საქმიანობა მეთან ერთად, ფსიქიკურად დაეხმაროს ჩვენიGlobal Climate Co-op, და / ან ციფრული მიერ ჩვენიCarbon ტოკი.





მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ დატოვებთ ფული მაგიდაზე, მე არ ვფიქრობ, რომ არაფერი გავაკეთოთ.

რისკები და რისკები

Gravitational Field Interference

მას შემდეგ, რაც კოსმეტიკური ტექნოლოგია დაეხმარება Earth's gravitational field to orbit, ეს არ იქნება სასიამოვნო, როდესაც კლიმატიკური ცვლილებები შექმნათ საკმარისი gravitational field interference to distort our data collection or even have satellites fall out of orbit.

ამჟამად, ამჟამად, ამჟამად, ამჟამად, ამჟამად, ამჟამად, ამჟამად, ამჟამად, ამჟამად, ამჟამად, ამჟამად, ამჟამად, ამჟამად, ამჟამად.





ეს შეიძლება იყოს მინიმალური საერთო ცვლილება, მაგრამ შედეგები drastic, დახურვის ჩვენში catch-22 სიტუაციაში, რადგან ჩვენ გვჭირდება ჩვენი სუნიტები ოფისში გააკეთოს პლანეტარული ზომის კლიმატიკური ეფექტი. არ ვთქვათ დაკარგული კომუნიკაციის და ნავიგაციის შედეგები.





Verdict

We need to move very quickly to take planetary-scale climate action.





Low Earth Orbit (LEO) Satellites

ეს არის კოსმეტიკური drones, რომელიც შეიძლება იყოს ნებისმიერ დროს ზომის თეთრი ან სკოლის ბოსტი. ისინი მგზავრი სწრაფად (90 წუთი ტურისტში), საჭირო სქემები შექმნათ პლანეტის ზომის ქსოვილები, და ყველაზე დაბალი სიცოცხლე ყველა მტვერი ჩვენ გვაქვს დღეს.





ისინი ყველაზე ხელმისაწვდომი, მაგრამ მათი უდიდესი ძალები ასევე მათი უდიდესი მოცულობაა, და მათი დაბალი სიმაღლე ნიშნავს, რომ მათ დარწმუნებული იქნება, რომ CO2 სითბოს საწინააღმდეგო ტემპერატურა.









როგორც LEO მტვრები უფრო პოპულარულია, კონცენტრაციის რისკები იზრდება, ისევე როგორც მოითხოვს რისკები, რომ დახურვა და დატოვება სფეროში კვლევების გამო Climate Change.





თუ ისინი არ შეხვდება, ჩვენ დაკარგებთ cricual კლიმატიკური მონაცემები ისინი მოკლე.





Verdict

ჩვენ უნდა diversify ჩვენი მონაცემთა კოლექციის წყაროები, როდესაც პლანეტარული ზომის საქმიანობა დაიწყება.





Resilience და Self-Sufficiency

Satellite კამერა არ არის მხარდაჭერა საინჟინრო და შეუზღუდავი სფეროებში დაბალი საჰაერო ხარისხის. Satellite არ არის განკუთვნილია შენარჩუნება ან თვითმართველობის.





ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ არაფერი გაბრუნდება, ჩვენ გვაქვს უფრო რბილი დაშორებით დაშორებით დაშორებით დაშორებით დაშორებით.





და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ორი კოსმეტიკური სადგურები (International Space Station [ISS] და ) ახლა პლანეტში, ისინი ძალიან დამოკიდებულია კომპლექსური და უპირატესად ძვირადღირებული მოგზაურობა შეფუთვა მიწოდების და მიწოდების გუნდი.





Verdict

სანამ ჩვენ კი იწყებთ, რომ ვფიქრობ, რომ სხვა პლანეტის კოლექციონირება, ჩვენ უნდა შეუზღუდავი განვითარება თვითმართველობის პლატფორმაები, რომლებიც შეუძლიათ თავიდან ავიცილოთ კლიმატური ცვლილებები.









საბოლოო Space

თქვენ გამოიყენებთ სადგური ტექნოლოგია თქვენი ყოველდღიური ცხოვრებაში, სატელევიზიო GPS თქვენი ტელეფონი თქვენი სატელევიზიო TV და ზოგჯერ ტელეფონი და ინტერნეტ ხელმისაწვდომობა.





მაგრამ ამ ტექნოლოგიის გაფართოების მეშვეობით ციფრული ინტერფეისი, რომელიც ფუნქციონირებულია როგორც მეშვეობით, სუფთაა თქვენი ურთიერთობები ჩვენი სულიერი ტექნოლოგითან ერთად.





ახლა ჩვენ შექმნათ ინტერფეისი თქვენთან ერთად სოლარიუმის კლიმატიკური ეფექტურობის სფეროში. მასთან ერთად, ჩვენ შეამოწმოთ ჩვენი პლანეტის ზომის კლიმატიკური ეფექტურობის ეფექტურობა და აწარმოებთ Calm & Fear Indexes oracle მონაცემებს, რომლებიც მხარს უჭერს ჩვენი Carbon bioeconomy დღეს და შანსი ჩვენი მომავალი ამ პლანეტაზე.





ჩვენი დრო, პრობლემების ფართობი და სადგური ტექნოლოგია, ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს შეთავაზება კონცენტრაცია კლიმატიკური ცვლილებებისგან, მაგრამ ჩვენ უნდა სწრაფად გააკეთოთ, რომ თქვენ და მილიარდი სხვები დაგეხმარებათ.





და ასე დაიწყება gigaton run. თქვენ მზად ხართ?