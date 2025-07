Burke Cybersecurity Consulting, Good Lioness, და Quant Reports: HackerNoon Startups კვირაში

გთხოვთ !

ყოველ კვირაში, HackerNoon გუნდი აღსანიშნავებს შესანიშნავი Startups ჩვენიStartups წლისEvery featured startup has been nominated as the best in their respective technology category or region.

ამ კვირაში, ჩვენ გთავაზობთ:Burke Cybersecurity კონცენტრაციადაბედნიერი Lionessდათუ რა ანგარიშები.





Share Your Startup’s Story დღეს!

Share Your Startup’s Story დღეს!





შეამოწმეთ კვირაის სტრუქტურები!





Burke Cybersecurity Consulting უზრუნველყოფს ICT მწარმოებლის მხარდაჭერა სახელმწიფო და საფრანგეთის მთავრობის ოპერაციებს, ისევე როგორც დიდი საწარმოო კლიენტებს, მისი მწარმოებლის მართვისა და სიცოცხლის ციკლი რკინიგზით. კომპანიას ასევე მიუთითებს გარანტიას და გარანტიას გარემოში, აღიარებს მგრძნობიარეობის ძირითადი კოლადის გრძელვადიანი წარმატება. Burke აქტიურად მუშაობს, რათა შეამციროს მისი გარემოს ეფექტი ინვესტიციების მეშვეობით renewable ენერგიას, მინიმუმზრუნვის და მხარდაჭერების პასუხისმგებლობის მომხმარებლის.





More recently, Burke იყო აღიარებული, როგორც ერთ-ერთი HackerNoon's Top 10 Startups of the Year 2024 across the world.Cyber უსაფრთხოებადაMonetization პროგრამული უზრუნველყოფადაკონცენტრაციაკლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკური კლასიკურSydney, ავსტრალიამდებარეობა





Good Lioness საშუალებას იძლევა ინვესტორებს უფრო ძლიერი, უფრო შეზღუდული ინვესტიციების შედეგებს, რათა პორტფოლიებს სპეციფიკაციური რისკული პროფილის მიერ შეესაბამება გაუმჯობესებული, კონფიდენციალურობის ალგორტატორების გამოყენებით. მარკეტინგის მკაცრი ანალიზი წლების განმავლობაში, მათი პლატფორმა შეამციროს პორტფოლიის უპირატესობა, გაუმჯობესებს გადარჩენა და ოპტიმიზებს რისკზე შეესაბამებული მოგებისთვის - ინვესტორებს და მათი კლიენტებს უპირატესობა გრძელვადიანი მიზნების მისაღებად.





Good Lioness მოვიდა HackerNoon’s Startups of the Year- ში და მიიღო #1 ადგილიNew South Wales, ავსტრალიაკლასის 225 კონკურენტები — და მიიღოს ნიმუშებიინვესტიციებიდაFinTechდასაწარმოო.





Quant Reports არის fintech კომპანია, რომელიც სპეციალიზირებულია პორტფოლი ანალიტიკა და ინვესტიციების ანგარიშები, მხარს უჭერს მეტი $ 30 მილიარდი მენეჯმენტები. 2015 წელს დაარსდა hedge fund, კომპანია განვითარდა ინტენსიური ანგარიშების მიწოდება მეტი 2,000 ავტომატური, white-label ანგარიშები გარე კლიენტებს. Trusted by top-tier asset managers, Quant Reports გააუმჯობესებს სამუშაო თარიღებს, შეუერთებს ფინანსური მონაცემები, და დაგეხმარება კომპანიებს გაზრდის AUM მიერ შესანიშნავი შესრულება და ეფექტურობა.





Quant Reports აირჩიეთ HackerNoon- ის # 1 საწყისი წელიPerth, ავსტრალიადასაწყისში დასაწყისში დასაწყისში დასაწყისში დასაწყისში დასაწყისში დასაწყისში.FinTechდაბანკისდაინვესტიციებიკატეგორიები









გსურთ გამოქვეყნდეს HackerNoon’s Startups of the Week?

Share your startup’s story with our Business Blogging Program!

HackerNoon’s Business Blogging პროგრამაეს არის ერთ-ერთიმრავალი გზაჩვენ დაგეხმარებათ ბრენდის ზრდის მათი ხელმისაწვდომობა და კავშირი სწორი კლიენტებს. ეს პროგრამა საშუალებას გაძლევთ ბიზნესები გამოქვეყნოს შინაარსი პირდაპირი HackerNoon გაუმჯობესოს ბრენდის აღიარებას და შექმნათ SEO უფლებების გამოყენებით ჩვენი.

Here's what you get:

Backlinks თქვენს საიტზე (და, მათ შორის CTAs)

პირდაპირი ტექნიკური კომპანიის ახალი გვერდზე, რომელიც შეიცავს თქვენი ლოგო, intro, call-to-action, და სოციალური

სრული რეიტინგული მხარდაჭერა, რათა თქვენი ისტორია სინათლის

მრავალჯერადი მუდმივი პოზიცია HackerNoon და სოციალური მედიის პროექტები

სიტყვები კონვერტებული აუდიო ფორმატში და გაფართოებული Audio RSS feed

ავტომატური ტრანსპორტი 12 ენებზე გლობალური ხელმისაწვდომობა

თქვენი ბრენდი ასევე იღებს დონეზე და SEO მეშვეობით კანონური ბმულები და ისტორია გათავისუფლდება 8 განსხვავებული დაკავშირებული Keyword / tagged გვერდებზე უკეთესი ორგანული აღმოჩენა.





Share Your Startup’s Story დღეს!

Share Your Startup’s Story დღეს!





HackerNoon- ის წელიწადის სტატისტიკა

Startups წლის 2024ეს არის HackerNoon- ის ფანტასტიკური საზოგადოების მორგებული მოვლენები, რომლებიც ინოვაცია, ტექნოლოგია და ინოვაციური ფსიქია. ამჟამად, მისი სამი წუთში, prestigious ინტერნეტ ფსონი აღიარებს და აღიარებს ტექნოლოგიური ინოვაციებს ყველა სახის და ზომის. ამ წლის განმავლობაში, მეტი 150,000 ორგანიზაციები 4200+ ქალაქებში, 6 континенებში და 100+ ინდუსტრიებში შეუერთებენ, რათა მიიღონ საუკეთესო ინოვაციური ფსონი წლის!ბევრი ისტორიებიამ დასაწყისში დასაწყისში დასაწყისში დასაწყისში დასაწყისში.

მოგზაურობა მიიღებს Aუფასო ინტერესებიHackers და ერთიEvergreen ტექნიკური კომპანიაგვერდზე

ვიზიტი ჩვენიFAQ კლიენტებიგვერდზე გაიგოთ უფრო მეტი.

ჩამოტვირთვა ჩვენი დიზაინერი assetsაქ.

შეამოწმოთ Startups of the Year Merch Shopაქ.

HackerNoon’s Startups of The Year არის ბრენდის შესაძლებლობა, რომელიც განსხვავდება ნებისმიერ სხვა. თუ თქვენი მიზანია ბრენდის აღიარება ან Lead Generation, HackerNoon აირჩიეStartup-friendly პაკეტებიგადაწყვეტა თქვენი მარკეტინგის პრობლემები.