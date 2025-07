Block3 აჩვენებს Prompt-to-Game AI Engine, როგორც წინასწარ გაყიდვების დაწყება

**SF, CA, 1 ივლისი, 2025 / Chainwire/--** AI მუდმივად იღებს უფრო გლუვი ინტეგრირება ძირითადი ტექნოლოგიური ინდუსტრიაში, და მისი ბოლო ცვლილება თამაშის სფეროში იმიტომ, რომ იმიტომ, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება.

ათასობით ადამიანი უკვე მხარს უჭერს Block3 მიმოხილვა : შექმნათ მსოფლიოს ყველაზე მოწინავე მოწყობილობების მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ვინმეს იღებს მოთამაშეულ მსოფლიოს წუთში მარტივი ტექსტის მოწყობილობით. ეფექტების ზრდა უკვე იღებს ისევე ხმაური კონტაქტი, რომელიც ექსპერტები ვთქვა, რომ ეს შეიძლება იყოს საბოლოო თამაშის სტუდია .

უკვე გამოქვეყნდა “The ChatGPT of gaming ”, Block3 აქვს გადაწყვეტილება ერთ-ერთი მუდმივად მოვლენები AI, რომელიც არის, თუ როგორ მიიღოთ საკმარისი მონაცემები მისი LLM გააკეთოს და ზრდის.

მასშტაბით, სადაც მომხმარებელს გადაიხადოს contributions, Block3 იპოვებს პრაქტიკული გზა, რათა გააუმჯობესოს პროდუქტის განვითარება. იმისათვის, რომ ამ Ambicious Vision, Block3 იწყებს შეზღუდული დროში token pre-sale მხოლოდ 90 დღის განმავლობაში.

BL3 token იწყება იყიდება 9am UTC დღეს, ივლისი 1st, tokens პირველი ხელმისაწვდომია მხოლოდ $ 0.01. ფასები იზრდება 5% ყოველ 72 საათის განმავლობაში, გთავაზობთ დაწყებული ინვესტორებს იზრდება 312% ამ დროს, როდესაც ის იპოვებს ძირითადი გაყიდვების. token ხელმისაწვდომია მხოლოდ იყიდება მათი ოფიციალური საიტები .

რა არის Block3 და Prompt-to-play Gaming

Block3 შედგება გუნდი საწარმოებს, რომლებიც იწვევს სათამაშო ინდუსტრიაში, იყენებს AI- ის გამოყენებით, რათა შექმნის ძალა gamers- ის მხრივ, ვიდრე სათამაშო სტუდია.

ვფიქრობ, რომ ეს არის, როგორც AI chatbot, სადაც მომხმარებლის დააყენებს შეტყობინებები და მიიღებს პასუხი მისაღებად AI. ერთად Block3, მექანიზმი არის იგივე, გარდა ამისა, გამოცემა არის სრულიად შექმნილი ვიდეო თამაში, ან ძირითადად ინტეგრირებული მსოფლიოში, რომელიც განკუთვნილია ნებისმიერი ადამიანი ჩაწერება შეუძლია.

ეს კონცეფცია იძლევა ზრდის რაოდენობით მომხმარებელს, რათა შეამოწმოთ decentralized exchange (DEX) პლატფორმაები. პოტენციური პროგრამები ამ ტექნოლოგია არის ფართო სპექტრი.

უფრო ტექნიკური, რომ Blok3 თეთრი ქაღალდი ეს არის ადგილი, სადაც პროექტის ზომის გამოხატება, მასშტაბით ფანტასტიკური ფანტასტიკური ფანტასტიკური საფუძველზე, Unicorn- ზე, თვის განმავლობაში ინტენსიური განვითარების დროს.

სათამაშო სათამაშო: $ 665 მილიარდი ინდუსტრიის გადარჩენა

Gaming- ის ბუმში ბოლო წლების განმავლობაში არ არის შერჩეული, ერთად AAA flops და შემცირებული კლიენტების ინტეგრირება დააყენა ძირითადი დენტი ინდუსტრიაში, რომელიც მიზნადა AAA flops. 665 მილიარდი დოლარი შეფასება 2030 წელს სტუდია ცუდია და უბრალოდ არ შეესაბამება ის, რაც მომხმარებლებს სურს, და ჯერ კიდევ იღებს 100 მილიონი დოლარი for games that are played by just 100 people every month .

და ახლა, მისი blockbustermoment შეიძლება დასაწყისი.

ბლოკი 3 ამ საკითხზე თავდაპირველად შეესაბამება და ფარმაცევში გაქირავებს. მაშინაც კი, 0.16% ნაწილი პროგნოზებული ბაზარზე მოდული იქნება მეტი $ 1 მილიარდი.

“სამთავრობო თამაშის დირექტორი მკვდარია. პირველად, ვინმეს შეუძლია თამაშები შექმნათ, არა მხოლოდ სტუდია, რომელიც გაფართოებული გუნდები და რბილი ტანსაცმელი აქვს. ჩვენ აქ ვართ, რომ იღებოთ gamers, და თუ ჩვენ შეხვდება რამდენიმე კორპორაციული კგლომერატები გზა, მაშინ ეს იქნება.”

The BL3 Presale ახლა ცხოვრობს

სათამაშო ინდუსტრია არ აჩვენებს შეჩერების ნაბიჯებს, და AI gaming სპეციალურად გამოცდილება ინდუსტრიული. 42.3% წლიური ზრდის .

Block3 არის კარგად პოზიციალი, რათა მიიღოთ სარგებლობენ ამ mega-trends, და $ 665 მილიარდი პოტენციური შემოსავალი up for grabs, არსებობს საკმარისი მოცულობა განვითარებლები გააუმჯობესოს ეს, როგორც დიდი და სწრაფად, როგორც შეიძლება.

კონცეფცია უკვე მოვუწოდდა აქტიური საზოგადოება, რომელიც ხელს უწყობს პოტენციური ყურადღება ონლაინში. წინასწარ გაყიდვა დააყენა დაწყების ფასი $ 0,01, პირველი მოთამაშეები დასაწყისში პოზიციონირებენ თავს ოფიციალური გათავისუფლების წინ.

ორივე crypto და AI სფეროები ცნობილია სწრაფი ინოვაციებისთვის, და ეს პროექტი არის ერთ-ერთი უფრო გაფართოებული ეფექტურობა, რომელიც უახლესი დროს გამოჩნდა.

გაიგოთ მეტი და შეიძინოთ BL3 tokens, მომხმარებლები შეგიძლიათ იხილოთ Block3 ოფიციალური საიტები .

ბლოკი 3

ბლოკი 3 Block3 იღებს ახალი ეტაპზე თამაშები, შექმნის მსოფლიოში პირველი AI-native prompt-to-play პლატფორმა. განკუთვნილია, რომ საშუალებას გაძლევთ ნებისმიერ ადამიანი შექმნათ სრულიად მოთამაშეულ თამაშის მსოფლიოში მარტივი prompt, Block3 იღებს გადარჩენა ტრადიციული ბარიგები თამაშის შექმნა. მიერ შეესაბამება გენერატული AI რეალურ დროში თამაშის ლოგიკისა და განახლებული გარემოები, ეს შეცვალოს, თუ როგორ თამაშები შექმნილია და ვინ იღებს მათ შექმნათ.

ბლოკი 3

კონტაქტი@block3.game

ეს ისტორია გამოქვეყნდა Chainwire- ს მიერ HackerNoon’s Business Blogging Program- ში.

