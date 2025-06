BingX აჩვენებს ChainSpot: CeDeFi ინოვაცია მარტივი და უსაფრთხო On-Chain Trading

PANAMA CITY, 8 მაისი 2025 -BINGX, წამყვანი გლობალური cryptocurrency გადაზიდვა, არის ბედნიერი გააჩნიაChainSpotCeDeFi (Centralized-Decentralized Finance) ფუნქცია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მომხმარებელს ხელმისაწვდომია decentralized tokens პირდაპირი მათი BingX ანგარიშები - გარეშე საჭიროა გარე wallets ან კომპლექსური on-chain პროცესები.

როგორც ნაწილი მისი 7 წლის აღემატება, BingX გახდება ერთ-ერთი პირველი ძირითადი გადაზიდვა, რომ გააჩნია ასეთი ჰიბრიდული პროდუქტი, სინამდვილეში ცუდი ცუდი მომდევნო მისი პროდუქტის განვითარება.

"One Tap, All Chains" გთავაზობთ, რომ ChainSpot გთავაზობთ მარტივი გზა შეამოწმოთ და სავაჭრო on-chain ფული, ხოლო სრულიად დაცულია BingX- ის ცენტრალური ინფრასტრუქტურის მიერ.

როგორც CeDeFi ინოვაცია, იგი შეიცავს საუკეთესო ორივე ცენტრირებული და დეტალებული მსოფლიოში - გთავაზობთ მარტივი და საიმედო centralized გადამცემი ერთად Open and Innovation DeFi პროტოკები.

განკუთვნილია, რათა on-chain სავაჭრო უფრო მარტივი და უსაფრთხო, ChainSpot გთავაზობთ მრავალფეროვანი ფუნქციები, რომლებიც გაუმჯობესებენ მომხმარებლის გამოცდილება:

Enhanced Security: Users enjoy trusted safeguards like two-factor authentication and cold wallet storage while interacting with decentralized markets.

Broader Asset Access: Seamlessly explore trending DeFi tokens and new on-chain projects — no bridges, no external wallet setup required.

Smarter Discovery: AI-driven filters surface high-quality DeFi projects quickly, reducing research time and noise.