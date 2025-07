a16z ფიქრობდა, რომ კონტაქტირებული Startup Cluely არის AI- ის მომავალი

Quick Summary

Cluely, საწყისი, რომელიც გთავაზობთ, რომ "თუ ყველაფერს გულისხმობს", მხოლოდ 15 მილიონი დოლარი მოპოვდა a16z (Andreessen Horowitz).

კომპანია არ აწარმოებს რეალური პროდუქტი ჯერ კიდევ, მაგრამ უკვე აწარმოებს headlines ვირუსული შინაარსი.

a16z- ის პარტნიორი Bryan Kim ამბობს, რომ სიჩქარე და ყურადღება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ფოლადის პროდუქტები დღესასწაული AI მსოფლიოში.

Cluely- ის მარკეტინგი შეიძლება იყოს კონფერენციური, მაგრამ ეს მუშაობს - და ეს არის მნიშვნელობა.

Meet Cluely: The Startup That’s Breaking the Rules

Cluely არის ცუდი, ახალი AI საწყისი. იგი აცხადებს, რომ მათ საშუალებას იძლევა, რომ ხალხს "ხარახოს" ყველაფერს - საწყისი დეტალები და კონტაქტები - გამოყენებით ხელოვნური ინტელექტურობა.

მისი შეტყობინებები სავარაუდოდ პროგნოზიურია. კომპანიას უარყოფითი დასაწყისში იწყება ვიდეო, სადაც მისი დაარსებელი,Roy Lee

მრავალი ადამიანი აცხადებს, რომ ეს იდეა არ არის ეტიკური, სხვები უბრალოდ არ იღებენ ეს სექსუალურად.

მაგრამventure capital giant Andreessen Horowitz (a16z)ვხედავთ რაღაც განსხვავებული:a brilliant, high-speed attention machineეს არის შექმნილია AI- ის ასაკისთვის.

Why a16z Invested Despite the Backlash

A16Z მოწყობილობებიBryan Kim saw Cluely’s buzz online, he was intrigued. He hadn’t even met the founder yet, but he could tell the company was onto something.

აქ არის ის, რაც ქმნი ვფიქრობ:

“მინამდვილეში, მხოლოდ პროდუქტი არ არის საკმარისი, თქვენ უნდა სიჩქარე, თქვენ უნდა ეფექტურობა.”

ადრე, სტრატეგიები განკუთვნილია შექმნა სრულყოფილი პროდუქტი, მაგრამ ახლა, სწრაფად მოდული AI მსოფლიოში, ეს სტრატეგია შეიძლება არ მუშაობა.

თუ OpenAI ან სხვა დიდი მოთამაშე აშენებს იგივე ფუნქცია, თქვენი დაწყება შეიძლება დაუყოვნებლივ არ არის მნიშვნელობა.

რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რომhow fast you can moveისევე, როგორც შენარჩუნება და ყურადღების მოპოვება.

Momentum Is the New Moat

უახლესი დღიურში და podcaster ეფექტში, Kim გააჩნია მისი ახალი სტრუქტურა:

"მომხმარებლის AI საწყობები, მოცულობა არის საღებავი."

ეს იმას ნიშნავს, რომ, ვიდრე ცდილობენ მუდმივად შექმნათ შეუზღუდავი პროდუქტი, დაარსებლები უნდა შეუზღუდავიgenerating interest and speed1 დღის განმავლობაში.

როდესაც დასაწყისში შეხვდა Roy Lee და იმიტომ, რომ Cluely- ის მომხმარებლის ზრდის - მაშინაც კი, თუ არ აქვს სრული პროდუქტი - Kim იცის, რომ ეს არის ტიპის დაარსებლები, რომელიც ის გაქვთ.

Cluely’s Viral Playbook: Rage-Bait and Attention Hacking

ასე რომ, როგორ აწარმოებს Cluely ასეთი დიდი splash გარეშე მუშაობის პროგრამა?

Lee’s answer: viral science.

ის შეამოწმოა, თუ როგორ TikTok და Instagram გაუმჯობესებს პოსტები. მისი takeaway?

“Algorithms Love Controversy”

იმისა, რომ ცდილობენ სინამდვილეში ან ფოლადის სინამდვილეში, Lee გამოქვეყნებს შინაარსი, რომელიც განკუთვნილია დეტალების გამოწვევა - განსაკუთრებითX (formerly Twitter)დაLinkedIn.

და ეს მუშაობს. ყოველდღიურად, როდესაც Cluely გამოქვეყნდა რაღაც უარყოფითი ან ყურადღება, ინტერნეტ რეაგირებს. ზოგიერთი მიყვარს. სხვები უარყოფს. მაგრამ ყველასსაუბარი მასზე.

No Real Product Yet — But Still Winning

აქ არის ყველაზე ცუდი ნაწილი:Cluely didn’t even have a real productდასაწყისი თებერვალში დაწყებული.

VIRAL DATING VIDEOS - ძირითადად ციფრული.

მიუხედავად იმისა, რომ ვიდეო და მისი მძიმე მოთხოვნები ხალხებს საუბრობენ. და როგორც Lee აცხადებს:

"მართ ვიდრე ყველაზე YC საწყობები - და ჩვენ ვიღებთ მეტი მიმოხილვა, ვიდრე მათ ყველა."

და Kim და a16z- სთვის, ეს არის სწორი ენერგიის ტიპი, რომელიც დღეს AI- ის სტანდარტებს საჭიროა.

The Product Is Coming — Soon

რა არის Cluely მშენებლობა?

Lee არ გაუზიარებს სრული დეტალები, მაგრამოფიციალური გამოქვეყნდა Friday, June 27და მოთხოვნები მაღალი.

დასაწყისში აშენების buzz, Cluely hopes to launch into a much larger and already engaged audience.

Building While Falling

Bryan Kim ამგვარად შეტყობინებს:

"სურთ აწარმოოთ თვითმფრინავი, ხოლო დატოვებთ კლიფს."

მაგრამ დღესის სწრაფად ცვლილებების AI სფეროში, ცუდი ნაბიჯების მიღება შეიძლება იყოს ერთ-ერთი გზა ცხოვრებისთვის.

Cluely ვალდებულება, რომ სიჩქარე, მძღოლიობა, და ყურადღება გაძლევთ უპირატესობა - მაშინაც კი, სანამ ტექნოლოგია სრულიად მდებარეობს.

Key Takeaways

Cluely მოკლე 15 მილიონი დოლარი Andreessen Horowitz-დან, სანამ სრული პროდუქტი დაწყება.

Startup იყენებს კონტაქტური, ვირალური მარკეტინგი, რათა გააგრძელდეს შეუზღუდავი AI სფეროში.

a16z ვფიქრობ, რომ მოცულობა და სიჩქარე მნიშვნელოვანია უფრო მეტი, ვიდრე ფოლადის პროდუქციაAI- ის ასაკში.

Cluely- ის დამფუძნებელი, Roy Lee, ამბობს, რომ კონტაქტი აწარმოებს ალგორტატები - და ეს არის მტკიცებულება.

პროდუქტი ოფიციალურად იწყება 27 ივნისი, თუ ეს ცხოვრობდა hype- ზე, ჯერ კიდევ არ ვხედავ.

Final Thoughts

Cluely შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ყველაზე უარყოფითი AI startup ჩვენ ვხედავთ ამ წლის განმავლობაში. ეს არის დიდი ვარსკვლავი ყურადღება - და ასე არის ერთ-ერთი მსოფლიოს ყველაზე VC კომპანიები.

თუ ეს მუშაობს, Cluely შეიძლება იყოს ბეჭდვა, თუ როგორ AI საწყობები დაწყება 2025 წელს და შემდეგ. თუ ეს შეჩერდება, ეს ჯერ კიდევ იქნება სასწავლო, თუ როგორ განიცდიან მარკეტინგი შეგიძლიათ მიიღოთ - მაშინაც კი, თუ არ არის დასრულებული პროდუქტი.