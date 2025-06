როგორ გაიგოთ, თუ AI ნამდვილად რეკლამა

Next Industrial Revolution? შეიძლება. მარტივი ტესტი 1950- ს ჩვენთვის მოგვცეს სწრაფად. და თუ ასეა – რა იქნება ყველა სამუშაო გარეშე დოკუმენტები, სამაგისტრო და პროგრამირებლები? აქ არის ერთი გზა.









“Siri, თქვენ გაქვთ ჩემი მუშაობა?”

“მე არ ვფიქრობ, რომ ამ კითხვაზე პასუხი უნდა იყოს, არ ვფიქრობ, რომ არსებობს სხვა რამ, რაც გსურთ დაგეხმაროთ დღეს?”

“Siri, თქვენ გაქვთ ჩემი მუშაობა?”





“მე არ ვფიქრობ, რომ ამ კითხვაზე პასუხი უნდა იყოს, არ ვფიქრობ, რომ არსებობს სხვა რამ, რაც გსურთ დაგეხმაროთ დღეს?”





ტექნოლოგია ძირითადად ეფექტურობის გაუმჯობესება. რა გაკეთდა უფრო მეტი (დღე და რესურსები) - ახლა შეიძლება გაკეთდეს ნაკლებად. უნდა გააკეთოთ კუპონის წიგნი? თვეში წერილი, წამში ბეჭდვა. უნდა წავიდეთ რომმში New York? კვირის მატარებლით, საათები თვითმფრინავი. თუ ცვლილება არის საკმარისი დიდი - სიგრძე და სიგრძე (მომცველი ადამიანი და რაოდენობის რესურსების შეინარჩუნება) - ტექნოლოგიური გაუმჯობესება შეიძლება განახლება * .





* ეს მუშაობს განსხვავებით. თუ ტექნოლოგიური გაუმჯობესება არ არის საკმარისი დიდი - კომპანიები, რომელიც უზრუნველყოფს იგი არ შეუწყობს. ხალხი არ შეცვალოს მოდელები მცირე გაუმჯობესება. რა თქმა უნდა - მინი დისკები მცირე, არ დატოვებს და შეუძლია შედარებით CD-ROMs, მაგრამ ... მე დაველოდოთ iPod.

* ეს მუშაობს განსხვავებით. თუ ტექნოლოგიური გაუმჯობესება არ არის საკმარისი დიდი - კომპანიები, რომელიც უზრუნველყოფს იგი არ შეუწყობს. ხალხი არ შეცვალოს მოდელები მცირე გაუმჯობესება. რა თქმა უნდა - მინი დისკები მცირე, არ დატოვებს და შეუძლია შედარებით CD-ROMs, მაგრამ ... მე დაველოდოთ iPod.





ამავე დროს, ის იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები, რომლებიც გადაიხადეს ამ დროისთვის (თუ მათი მუშაობა და მათი უნარების მიღება) ამჟამად ასევე იღებენ “ტვირთვა”. ეს არის ლამაზი გზა, რომ ვთქვათ, რომ “ტვირთვა”. მშრალი მხარეს – ახალი მუშაობა ასევე შექმნილია. თუ ტექნოლოგია საკმარისი ძირითადი – სრული ახალი ეკოსიზმი. ვფიქრობ მოგზაურობა, კომპიუტერები, ინტერნეტ.





როდესაც ცვლილება ნაბიჯა – პროფესიები იღებენ სიჩქარით, როდესაც მათი მცხოვრები გადაიხადოს ან განიცდიან კარიერის ცვლილება. როდესაც ცვლილება ძალიან სწრაფად ხდება – სოციალური რევოლუცია შეიძლება გამოწვევა (სამრავი ზრდასრული უარყოფითი განსხვავება მათ შორის, ვინც სავარაუდოა და მათ შორის, ვინც სავარაუდოა მათი სამუშაო). ისტორიის შავი დროები გამოხატულია ამგვარი ცვლილებებისთვის – ასე რომ, გთხოვთ, რომ ჩვენ არ ვხედავთ ერთი.





Now that I have your attention and your night’s sleep, let’s discuss AI. როგორ უნდა იცოდეთ, თუ ეს არის “ბოლო” ან უბრალოდ “ბოლო”?













როგორ უნდა იცოდეთ, თუ AI არის ნამდვილად Revolutions

ჩვენ გვაქვს მოკლე მეხსიერება და არ მოვუწოდებთ ისტორიის კლასში.





სხვა შემთხვევაში, ეს არ არის რთული, რათა აღსანიშნოთ კითხვებს “Stop AGI, სანამ ეს არის ძალიან წინასწარ!” და “NVIDIA ქსოვილის ქვეშ თქვენი საწოლი!” როდესაც ჩვენ ნამდვილად უნდა მოვუწოდოს “AI კიდევ ერთხელ? ნამდვილად?” AI იყო უარყოფითი, რომ იღებს მსოფლიოს შეცვალონ 1950s. და შემდეგ 1960s, შეუზღუდა 70s, უკან 80s, აღდგება 90s, შემდეგ 2000s და ბოლოს ახლა. დარწმუნებული – “ეს დრო არის განსხვავებული” – ახალი ალგორტატების, მონაცემთა და კომპიუტერული ძალა, როგორც არასოდეს წინასწარ. მაგრამ ეს ნამდვილად? ჩვენ არ ვხედავ მეშვეობით დოკუმენტები, საავტომობილო, სამეცნიერ













ასე რომ, როგორ შეგვიძლია იცოდეთ? ბედნიერი – არსებობს ტესტი 1950. Turing ტესტი. თუ ამჟამად ამჟამად AI გადაიხადოს – ძირითადი ცვლილება, რა თქმა უნდა, შემდეგი იქნება. Turing ტესტი მოითხოვს, რომ ადამიანები, რომლებიც განიხილებენ შეშფოთებული “გულის” არ შეუძლიათ გაიგოთ განსხვავება პასუხი მანქანა და პასუხი ადამიანი. როდესაც ეს ხდება – ტესტი მიხედვით – მანქანა ითვლება “ინგილის”. მე მივიღე ეს ერთი ნაბიჯი წინ – თუნებისმიერიადამიანი იქნება aკონტაქტი“მართვა” და არ შეუძლიათ გაიგოთ, თუ სხვა მხარეს არისგანიხილებაკაცი ან მანქანა – ჩვენ მივიღეთ. რატომ “მართ”, “კმაყოფილება” და “კმაყოფილება”?expertდაrefinementდაtruthარ არსებობს რეალური ღირებულება.





ჩვენ არ ვართ აქ? და ახალითებერვალიმას შეუძლია დასაწყისში, სანამ ჩვენ გაქვთ. მონაცემების რაოდენობა, კომპიუტერული ძალა, ალგორტმა – ისინი შეიძლება არ იყოს მზად. AI იქნება ლამაზი ფუნქცია – როგორიცაა search auto-complete, პირადი feed და ad algorithms. ისინი ხელმისაწვდომია, ისინი იღებენ ბევრი ფული – მაგრამ ისინი არ არიან სოციალური რეკლამაცია. იმიტომ, რომ “Deep Blue”.





AGI და AApocalypse პოსტირა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, თუ გულისხმობთ, რომ თქვენ არ განიხილავთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ თქვენ არ განიხილავთ, თუ რა თქმა უნდა, ჩვენ არ განიხილავთ, თუ რა თქმა უნდა.





ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამედიცინო ექიმს შეუძლიათ განიცდიან “გასია” და არ შეუძლიათ იცოდეთ, თუ ეს არის მანქანა ან პარტნიორი. რომ მანქანა ნამდვილად იღებს ნაკლებად შეცდომებს, ვიდრე ადამიანები, რომლებიც დიაპაზონი და მკურნალობის რეკომენდაციას გთავაზობთ. მას შეუძლიათ იაპონური განიცდიან, ხოლო თქვენ გაგზავნა. თქვენ შეუძლიათ აღწერა, რა პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა გააკეთოთ, და ეს იქნება თქვენი მოწყობილობზე.





ამ ეტაპზე - წლების განმავლობაში კვლევები, მუშაობა და სავარაუდოდ ფულადი დოლარები საათში ერთ-ერთი ადამიანი - შეჩერებს მნიშვნელობა ამ პროფესიებს. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ნახევარი Turing- ის შედარებით.





პირი, რომელსაც კითხვები - საჭიროება დიაპაზონი, სამედიცინო კონცენტრაცია, იდეა პროგრამული უზრუნველყოფა, სურვილი, რომ გაიგოთ ან მოგზაურობთ გარე ქვეყანაში - ჯერ კიდევ არსებობს.





ეს ყველა განსხვავებული საქმიანობა. და ეს საქმიანობა განსხვავებული ადამიანებს განსხვავებული გზა, განსხვავებული დროში. ავსტრალიის surfer მისი 20s არ არის იგივე, როგორც პერსონალი იაპონური ინჟინერი - მიუხედავად იმისა, რომ ორივე გთხოვთ მოგზაურობა suggestions.





Enter Companion დიზაინი.

რა არის Companion Design?

“Brahhhhh! Surf’s up on South Beach! Rolling 60 to one! გსურთ, რომ მე ტექსტი Gonzo და Frenchie, რათა ნახოთ, თუ ისინი ქვემოთ?”



“Brahhhhh! Surf’s up on South Beach! Rolling 60 to one! გსურთ, რომ მე ტექსტი Gonzo და Frenchie, რათა ნახოთ, თუ ისინი ქვემოთ?”





“სავარაუდოდ, White- ის კოლექცია უფრო Dada- სა, ვიდრე Blaue Reiter- ს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ გაქვთ ეს საინტერესო. გსურთ, რომ გთავაზობთ სწრაფი მიმოხილვა მუშაობის შესახებ და რატომ ისინი შეერთებული არიან ინტენსიური?”



“სავარაუდოდ, White- ის კოლექცია უფრო Dada- სა, ვიდრე Blaue Reiter- ს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ გაქვთ ეს საინტერესო. გსურთ, რომ გთავაზობთ სწრაფი მიმოხილვა მუშაობის შესახებ და რატომ ისინი შეერთებული არიან ინტენსიური?”





“Nan! გსურთ, რომ მე გსურთ იაპონური გსურთ, რომელიც ეფუძნება Manga? თქვენ უნდა ბევრი Dokonjou, მაგრამ OK. Ganbatte!”

“Nan! გსურთ, რომ მე გსურთ იაპონური გსურთ, რომელიც ეფუძნება Manga? თქვენ უნდა ბევრი Dokonjou, მაგრამ OK. Ganbatte!”





მას შემდეგ, რაც ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტ





სხვა სიტყვებით – ჩვენ გსურთ, რომ ჩვენი AI Companions იყოს “კულარულად შეესაბამებული”. და ვინმეს უნდა შექმნათ ეს Companions. AI არ შეუძლიათ დაფიქსიროთ, ვინმეს და როგორ გსურთ ინტერაქტიოთ ყველა კონტაქტში.









მოთხოვნო უნარები Companion Design

Companion დიზაინი იქნება პროდუქტის მართვის, პროდუქტის დიზაინი, ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, კულტურული კვლევები და ხელოვნება.





განიხილეთ, თუ როგორ უნდა დააკმაყოფილოს ამ კლიენტებს, თუ როგორ უნდა დააკმაყოფილოს ამ კლიენტებს, თუ როგორ უნდა დააკმაყოფილოს ამ კლიენტებს, თუ როგორ უნდა დააკმაყოფილოს მათ.





იმიტომ, რომ არსებობს მრავალი სუტო კურსი და თითოეული ადამიანი მოიცავს მრავალფეროვანი ნებისმიერ დროს (ტექნოლოგიური ადამიანი მუშაობის დროს შეიძლება იყოს ძალიან სპეციფიკური ტანსაცმელი მუსიკაში და მოდის) და მათ შორის გადარჩენა, როგორც დრო გაგრძელდება (სირავება ახალი და გაუმჯობესება სასიამოვნები, ცვლილებები, ცდილობენ ახალი რამ, ცვლილებები ოჯახის სტატუსი, კარიერა) არსებობს ბევრი ფუნქციები, რომ გამოხატოთ.





მოთხოვნები Companion დიზაინი

First– იქნებაthe sourceზოგიერთი მიზნითი (მაგ. ინტერნეტ) და ზოგიერთი მიზნითი (მაგ. ჩვენი ჩატი, ელ, ფოტოები, ინტერესები სოციალური მედია, სადაც ჩვენ წავიდეთ და რა ჩვენ ვხედავთ).





Then– Companions უნდა იყოს შეუძლიათ, რომ კავშირი ამ პოსტები – და ისინი უნდა გააკეთოს, რომ მეშვეობითAI gatewaysეს Gateways - რომელიც დღეს იწვევს სახელით, როგორიცაა ChatGPT, Gemini, Claude, Meta AI, Siri (კამაზია. მაგრამ ალბათ არაფერი ახალი ივნისი) - ეს არის ის, რაც გონება არქიტექტრირებული მონაცემები, რომ მათ გაქვთ.





Then– იქნება პარტნიორები ანCharacter Building Tools(მაგუმჯობესებით ორივე CBT- ს) - მსგავსი დღესის UI დიზაინი ინსტრუმენტები (Figma, Sketch). ისინი საშუალებას გაძლევთ "დაჯავშნა" Companion- ის პერსონალი. ენა, jargon, slang, დამოკიდებულება - და ცოდნა, რომელიც მისცემს მისი დახმარება.





Finallyმომენტები უნდა იყოსdeployedჩვეულებრივ Wild





ისინი იქნება ნაწილი არსებული ინსტრუმენტები – Fashion, Travel and Politics Companions in Instagram და Twitter. შეესაბამება სპეციფიკური საწარმო მოთხოვნებს – Toyota ინჟინერი სამხრეთ აფრიკის ქარხანა წარმოების პლატფორმაში. იქნება "ბადოს" ზედაპირზე Objective შეერთებული სქესობრივი წყაროები - თქვენი ოჯახის ციფრული დოქტორი, თქვენი marathon ტრენინერი, თქვენი geography tutor, თქვენი stylist, თქვენი dating counselor, თქვენი planting ოპტიმიზაციის მიმოხილვა. თქვენ უნდა იყოს მუდმივად მუდმივად Companions - ვინმეს საუბარი, გარეშე ცოდნა ან მოთხოვნები.





ამ ინსტრუმენტების ოპერაცია (სეხმარება მუშაობის AI- ის მიერ, რაც ტექნიკური საქმიანობა კონტაქტურია) არის Companion დიზაინერები. ისინი განიხილებენ ადამიანის საჭიროებას, აშენებენ პარტნიორის პერსონალებს, რათა პასუხი გადაიხადოს და კავშირით მას წყაროებს, რომლებიც საჭიროა, რათა წარმატდეს მისი სამუშაოში.

განიხილეთ ეს ფული!

შეინარჩუნება Companion Agent "კონტაქტო" კომერციული მიზნით (მაგალითად, ფულადი კვლევის შედეგები) - ეს არ შეუძლია, რომ ინტეგრირებული პარტნიორები შეუზღუდავი მისი კონტაქტი მომხმარებლის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არ შეუძლია ფული. მიღების ორივე - ეს უნდა "კონტაქტი" ფულადი გარიგება "და შემდეგ" რეკომენდაციას გაკეთდა (შემოთ მოგზაურობა, რა თვითმფრინავი დაჯავშნა, რა ტანსაცმელი ყიდვა, რა პარტნიორები დაჯავშნა).





ეს შეიძლება გამოიყურებოდეს პატარა დროის მოგზაურობა, მაგრამ ნამდვილად არსებობს კომპანიას, რომელიც ფუნქციონირებს მსგავსი გზა. Amazon. ზოგიერთი პირობებში, Amazon არ განიხილებს, რა რეკომენდირებული მგზავრი ყიდვა (და ასე რომ რეკომენდიტორი შეიძლება იყოს სრულიად ნედლეული). ეს იღებს ფული ყველაფერს, ასე რომ ის გადაიხადავს კომისიას. Amazon- ის შემთხვევაში ეს არის მარტივი - ისინი ყველაფერს სავაჭრო, მაგრამ მსოფლიოში ჯერ კიდევ პატარა უფრო დიდია, ვიდრე მათი სავაჭრო სავაჭრო სავაჭრო სავაჭრო სავაჭრო სავაჭრო სავაჭრო.





ისინი დარეგისტრირდება ad-hoc შვილობილი. ყოველდღიურად, როდესაც ისინი განიხილებენ ბიზნესს - ისინი გაქირავებენ დამუშავების კომპანიის მეშვეობით და დარეგისტრირებენ განიხილული კლიენტს მათთვის. გარეშე გაქირავების წინასწარ დარეგისტრირებას ან "დაწვრილებული სავაჭრო" გაქირავებას, რომელიც Companion მუშაობს.









განიხილეთ ეს, როგორც სასტუმრო concierge. მათ, ვინც ნამდვილად განიხილება, რომ იცოდეთ მათი კლიენტების უპირატესობა. შემდეგ გაძლევთ სრულყოფილი პირდაპირი რეკომენდაციას. ისინი დააჭირებენ დაჯავშნა და ადრე, სანამ ისინი შეჩერებენ – ისინი გთხოვთ, რომ ადგილი დააყენებს მათი სახელი კლიენტების. "დაწვრილებით Mr. Concierge".





მას შემდეგ, რაც ისინი მოკლე იქნება.

ეს არის შეფუთვა. Turing, Companions, Money

თუ ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუალური ინტელექტუ





მომავალი არ არის ძალიან შავი, მიუხედავად იმისა, რომ.





მაგრამ პირველი ჩვენ გვაქვს მცირე ტესტი, რომ გადაიხადოს. თუ ჩვენ არ გაქვთ, ჩვენ დასაწყისში გადაიხადეთ სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობრივი სქესობა.