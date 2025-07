Threshold Network's tBTC Is Now Live On Sui: Ushering In A New Era For Bitcoin DeFi トップページ

Texas, United States, July 9th, 2025, Chainwire

Key Takeaways :





ビットコインのユーティリティパラドックスの解決:SuiのtBTCはセキュリティとユーティリティの選択を排除します。

Web3 の利点 Web2 の利点:Sui の高性能ネットワーク上の 400ms の最終性とほぼゼロの料金で Bitcoin DeFi を体験してください。

未曾有の資本効率:ビットコインの流動性はプロトコルの生態系を通じて自由に流れ、分散なしに深い流動性を維持します。

完全なBitcoin DeFi スイート: 1:1 Real Bitcoin でサポートされた tBTC を通じて取引、融資、およびリバウンドされた DeFi 戦略への即時アクセスを提供します。

tBTC Meets Sui:Digital Vaultsからビットコインを解放する

値 そして スイ このコラボレーションは、大量の採用のために設計されたSuiブロックチェーンに、トップの分散化されたビットコイン資産であるtBTCを導入するための主要な統合を発表しました。このコラボレーションは、Suiの高性能DeFiエコシステムのためのビットコイン流動性の5億ドルを超えるアクセスを解除し、ほぼゼロ手数料、サブセントファイナリティ、および例外的な資本効率で知られています。

Threshold NetworkのtBTCは、Bitcoinのコア原則を維持しながら、DeFiエコシステム全体で流動性を可能にする、信頼を最小化したオンチェーンのバージョンです。

Suiは、サポートする最初の非EVMチェーンになります。 マインドマインド Thresholdアプリで、アクセシビリティを拡大し、ビットコインの流動性のための主要な目的地としての地位を強化します。Suiでは、tBTCは、取引や融資から、バケットのようなプロトコルへの担保として機能するなど、より専門的な用途に至るまで、高速でスケーラブルな環境内のDeFi戦略に参加することができます。

「Bitcoinは使用されるように設計され、ロックされていない」とThreshold LabsのCallan “Sap” Sarre、共同創設者兼CPOは述べています。

「Bitcoinは使用されるように設計され、ロックされていない」とThreshold LabsのCallan “Sap” Sarre、共同創設者兼CPOは述べています。

統合は、Suiの成長するビットコイン生態系を4つのSuiネイティブプロトコルを通じて拡大する。

Bluefin:選択したカップルを介してtBTCを取引し、追加のAPR報酬を解除します。

Bucket:Save, spend, and explore Bitcoin-powered DeFi with ease

AlphaLend: tBTC を提供することで、先進的な融資カップルと APR% 報酬にアクセスできます。

AlphaFi: Auto-looping vaults で高レベルの BTC DeFi 戦略を有効にします。

さらに、ユーザーは Threshold dApp 経由で Sui に直接 tBTC を調達することができ、BTCFi への安全かつ簡単なアクセスポイントを提供します。

Sub-Second Finality:トランザクションは400ミリ秒で完了する。

Eliminate Fragmentation: Bitcoin をほぼゼロ料金のプロトコル間でシームレスに移動します。

真の主権:集中管理者に依存しない。

Web3 Power、Web2 UX:速く、安く、ユーザーフレンドリーです。

最後に、Wormholeは、tBTCのSuiネットワークへの拡張のための主要な相互運用性プロバイダーとして機能します。ユーザーが他のネットワークからSuiにtBTCを移行できる専用ブリッジは間もなくポータルウェブサイトで利用可能になります。この統合はクロスチェーン活動を簡素化し、ユーザーがSui、Ethereum、その他を含むさまざまなエコシステムでBitcoin DeFiにアクセスすることを容易にします。

「我々はWormholeのクロスチェーンインフラストラクチャを通じてSuiでのBitcoinの成長をサポートすることに興奮している」とWormholeの共同創設者ロビンソン・バーキーは述べた。

Bitcoin DeFiはSuiで繁栄しており、SuiのTVLの重要な部分は現在BTCが支援する資産で構成されています。2025年2月以来、ビットコインの量の大幅な量がSuiネイティブのプロトコルに流れています。

直接tBTC Mintingを通じてSuiにおけるシームレスなビットコインの流動性を解除します。

分散化を損なうことなく、ヘルベージドのDeFi戦略をサポートする。

業界レベルのインフラストラクチャによってサポートされた摩擦のない DeFi 相互作用を提供します。

世界で最も価値のあるデジタル資産が動きとユーティリティを獲得するにつれて、ビットコインは、分散型金融(DeFi)アプリケーションを動かす価値の倉庫として機能することを超えて拡大しています。

3か月間の戦略キャンペーン

ThresholdとSuiは、長期的な採用を促進するために3ヶ月間のキャンペーンを開始しています。このイニシアチブには、プロトコルレベルの開発者サポートとビットコイン標準が現代のDeFiアプリケーションで繁栄することを保証するエコシステム全体のアクティベーションが含まれています。

「BTCは、Suiに大量のビットコインの流動性を提供し、ビットコインを愛する機関や日常生活の人々にとって本当に重要な橋を築くことになる」と、Suiの最初の貢献者であるMysten Labsの共同創設者兼製品責任者であるAdeniyi Abiodunは述べた。

巻き込まれる

ビットコインは決して空席に座ることを意図したことはありませんでした. tBTC on Suiでは、それは必要ありません. ユーザーはこのキャンペーンに参加することができます:

Threshold dApp 経由で Sui で tBTC を直接採掘する:

https://dashboard.threshold.network/tBTC/mint

Sui Tutorial に tBTC を Mint する方法:

https://www.youtube.com/watch?v=RZRNV0SJ7kA

Galxe Questとその他のクエストに参加する:

https://app.galxe.com/quest/Threshold / https://app.galxe.com/quest/bluefin

/ Bluefin DEX での流動的な取引経験: https://trade.bluefin.io/deposit/0x86a297256529521b4a5f2b619d4ee94286a52bcdf6bbb2a68f98d0f67221b098

AlphaLendを通じてtBTCの融資オプションにアクセスする:

https://trade.bluefin.io/lend

バケットで無職のBTCを日常のユーティリティに変える

AlphaFi で複雑な Bitcoin 戦略を自動化する

Sui and the Threshold Networkについてもっと知る スイス そして https://threshold.network , or follow them on X at スイスフォーメーション そして トップ > ネットワーク .

Threshold Networkについて

Threshold Network は tBTC の背後にある分散型プロトコルであり、完全に非保管的で 1:1 ビットコインに支えられた資産で、51-of-100 の値署名モデルによって保証されています。 tBTC は、Ethereum、Base、BOB、Arbitrum などのチェーンを通じてネイティブな BTC を移動させることを可能にし、保管人やセキュリティを損なう必要がありません。 TVL で $ 500 M を超え、ブリッジ ボリュームで $ 3.6 B を超えると、Threshold は DeFi で最も戦闘でテストされ、信頼を最小化した Bitcoin インフラストラクチャを提供します。 https://threshold.network.

Suiについて

スイ Layer 1 ブロックチェーンとスマート契約プラットフォームは、デジタル資産の所有権を迅速に、プライベートに、安全に、そして誰にでもアクセスできるように設計されたものであり、そのオブジェクト中心のモデルは、Move プログラミング言語に基づいて、並行実行、サブサイドファイナリティ、および豊富なチェーン資産を可能にします。

水平にスケーラブルな処理とストレージにより、Suiは低コストで比類のないスピードで幅広いアプリケーションをサポートしています。Suiはブロックチェーンにおけるステップ機能の進歩であり、クリエイターや開発者が驚くべきユーザーフレンドリーな体験を構築できるプラットフォームを提供しています。 https://sui.io .

このプレスリリースには、リスクや不確実性を伴う前向きな声明が含まれています。実際の結果は、議論されたものとは大きく異なる場合があります。

RC トレード

トップページ > Tnetworklabs.com

このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。

このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。