Stablecoinsの包括的なガイド:種類、リスク、そしてデジタルマネーの未来

What Are Stablecoins and Why Do We Need Them? Stablecoinsとは何ですか?なぜ私たちはそれらを必要としますか? Volatilityの問題 1日で10%の価値を獲得または失うことができます。 この波動性は、仮想通貨を投機するのに優れたが、以下のように恐ろしいものにする。 Bitcoin Ethereum \n \n \n \n \n \n 日々の取引 大きな価値 給料支払い 貯蓄口座 価格安定を求めるもの 問題:あなたが月曜日にビットコインで支払われている場合、金曜日までにあなたの給料は20%減り、または20%増える可能性があります。 Stablecoinソリューション Stablecoinsは、通常以下に結びつく安定した価値を維持することによって、この問題を解決します。 \n \n \n \n \n フィアット通貨(USD、EUR) 物理資産(金、商品) アルゴリズム機構 現実世界の価格観察 従来の通貨のように振る舞うデジタルマネーを作成し、ブロックチェーン技術の利点を維持しながら、安定、予測可能、日常生活で使用できます。 The goal: The Four Types of Stablecoins Stablecoinsの4種類 1. Fiat-Backed Stablecoins 発行されるすべてのstablecoinに対して、発行者は同等の金額のフィアット通貨を準備している。 How they work: Examples: \n \n \n \n USDT(Tether):Pegged to USD, backed by USD reserves USDC(USD Coin):USDに固定され、USDの準備が支えられています。 **BUSD(Binance USD):**USDに付属し、USD予算によって支えられています。 The mechanism: メカニズム : 1 USDT 発行 = 1 USD 保留保有 User deposits $100 → Receives 100 USDT\nUser redeems 100 USDT → Receives $100 USD\n Pros: プロ: \n \n \n \n \n 理解しやすい: 1コイン = 1ドル(または他のフィアット) 高流動性:購入しやすい/販売しやすい 広く受け入れられている:ほとんどの交換はそれらをサポートします。 強力な価値:フィアット通貨に直接結びついているため、強力なフィアット通貨が主に使用される理由として、彼の参考通貨と同じ安定性を共有します。 Cons: コンソ: \n \n \n \n \n \n \n \n 集中リスク:単一エンティティが準備をコントロール 信頼を必要とする: 信頼しなければならない 発行者は準備を保有する 規制リスク:政府は準備を凍結することができる 監査の懸念:予備は完全に検証されない場合があります。 供給制限:フィアット準備を超えられない、stablecoinはしばしば政府に新しいフィアット準備を発行し、債務を生み出す 財務債務創出:Stablecoinはすでに米国の財務債務の最も高い源泉の1つです。 検閲可能:発行者は口座を凍結することができる Real-world issues: \n \n \n \n Tether(USDT)は、準備支えに関する質問に直面しました。 規制監視の増加 ユーザ資金の凍結について Best for: \n \n \n \n 貿易と仲裁 迅速な価値転送 集中的な組織を信頼するユーザー 2. Asset-Backed Stablecoins 金、銀、その他の資産などの物理的資産によって支えられています。 How they work: Examples: \n \n \n \n PAX ゴールド (PAXG): 1 PAXG = 1 Fine Troy Ounce of Gold テーザー・ゴールド(XAUT):物理ゴールドでサポート Silver-backed tokens:Various projects(シルバーでサポートされるトークン) The mechanism: 1 PAXG issued = 1 ounce of gold in vaultPrice fluctuates with gold market\nUser can redeem for physical gold (with fees)\n Pros: \n \n \n \n \n \n tangible backing: real assets in vaults. 現実の資産 インフレヘッジ:黄金は歴史的に価値を維持 透明性:資産を監査することができる 価値の倉庫:フィアットとは異なり、金は固有の価値を持っています。 Decentralization potential:Less dependent on governments(政府に依存しない) Cons: \n \n \n \n \n \n \n 価格変動:金価格の変動 ストレージコスト: Vaults cost money 返済複雑性:物理資産に変換 限られたスケーラビリティ: 資産準備を超えられない 保管リスク:資産は安全に保管する必要があります。 Not really stable: Value follows underlying asset and the law of supply and demand. 価値は、潜在的な資産と供給と需要の法則に従う。 Best for: \n \n \n \n 長期価値の倉庫 インフレ保護 アセットベースのセキュリティを求めるユーザー 3. Algorithmic Stablecoins アルゴリズムやスマートコントラクトを使用して、しばしば直接のバックアップなしで安定性を維持します。 How they work: Examples: \n \n \n \n DAI(MakerDAO):仮想通貨資産で過度にコラテラリズム化 FRAX:Fractional algorithmic stablecoin(フラクションアルゴリズム・スタバルコイン) UST(Terra):2022年に失敗、リスクを示す The mechanism (DAI example): User locks $150 worth of ETH as collateral\nReceives 100 DAI (worth $100)If ETH price drops, user must add collateral or face liquidation\nSystem maintains 150%+ collateralization ratio\n Pros: \n \n \n \n \n \n Decentralization: No single entity control 透明性:スマート契約は監査可能 No fiat reserves needed: 暗号資産で動作する 検閲抵抗:政府によって凍結されない プログラマブル:Smart Contractsを通じて機能を追加できます。 Cons: \n \n \n \n \n \n \n 複雑性:平均的なユーザーにとって理解しにくい 担保リスク:潜在資産が崩壊する可能性 清算リスク:ユーザーが担保を失う可能性 失敗リスク:極端な条件下でデペグできる(USTを参照) Volatility Exposure: Still Binded to Volatile Crypto Markets バラバラな仮想通貨市場 高ガス料金:Ethereumベースのソリューションは高価 Real-world failures: \n \n \n \n Terra UST(2022年):Lost peg、1ドルから0ドル近くに崩壊 Iron Bank: Multiple Depegging Events(アイアンバンク) さまざまなアルゴリズムコイン:多くは失敗した Best for: \n \n \n \n DeFiユーザーは複雑さに快適 デコレーションを求めるユーザー 先進のCryptoユーザー 4. Calibration-Based Stablecoins (The O Coin Approach) 価値は、在庫によって支えられるのではなく、現実世界の価格観測に調整されます。 How they work: Example: ── : Calibrated to water price in each currency 各通貨における水の価格 O Coin The mechanism (O Coin): 1 O_USD = Average price of 1 liter of water in USD\n1 O_EUR = Average price of 1 liter of water in EUR\nOne O currency per fiat currency, all representing the average cost of one liter of water in each fiat currency\nValue determined by user measurements and online bots, not reserves\nUnlimited supply possible (because not backed by physical asset)\nStability maintained through economic incentives\n How O Coin maintains stability: 1. ユーザーとボットがフィアット通貨で世界中の水価格を測定 Water price measurement: 2. 各O通貨 = 1リットルの水の平均価格 Calibration: 3. System and users observes market exchange rates Exchange rate monitoring: 4. Unstable currencies generate coins for stable currency users Economic incentives: 5. 「犯人の罰は、侮辱された者の報奨である」 The principle: Learn More at https://o.international Pros: \n \n \n \n \n \n \n \n Not limited by reserves Unlimited supply: Universal Reference: Water is accessible everywhere humans live. 水は人間が暮らすあらゆる場所で利用可能である。 サポートは必要ありません: 資産ではなく校正による価値 Decentralized Measurement: Users Validate Prices and Exchange Rates (ユーザが価格と為替レートを検証) 安定基準:基本的な人間の必要性に基づき、インフレを抑制する Universal Basic Income: Unlimited supply without backing allows universal basic income. サポートなしの無制限な供給により、普遍的な基本的な収入が可能になります。 地球掃除を資金調達できる:ROIは必要ありません、安定した価値創出だけ Cons: \n \n \n \n \n \n 新しいコンセプト:伝統的なアプローチよりも証明されていない 測定の複雑性:ユーザーの参加が必要 採用の課題:ユーザーの批判的質量が必要 理解曲線:「1コイン=1ドル」より複雑 : New model, unclear regulations Regulatory uncertainty Unique advantages: \n \n \n \n \n 主権:各国が独自の通貨名を保持する 通貨競争なし:すべてのO通貨が同様に安定 普遍的な適用性:すべての142+通貨に適用されます。 Purpose-built:Designed for UBI and earth cleaning. UBIおよび土壌清掃用に設計 Best for: \n \n \n \n \n 普遍的基本所得制度 ROIなしの資金調達 主権を失うことなく通貨安定を望む国々 長期的な経済変革 Comparison Table: Stablecoin Types タグ:stablecoinの種類 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Feature \n Fiat-Backed \n Asset-Backed \n Algorithmic \n Calibration-Based \n \n \n \n \n \n \n Stability Mechanism \n Fiat reserves \n Physical assets \n Smart contracts \n Price observation \n \n \n \n \n \n \n Decentralization \n Low \n Medium \n High \n High \n \n \n \n \n \n \n Supply Limit \n Yes (reserves) \n Yes (assets) \n Yes (collateral) \n No (unlimited) \n \n \n \n \n \n \n Trust Required \n High (issuer) \n (custodian) \n Low (code) \n Medium (users) \n \n \n \n \n \n \n Regulatory Risk \n High \n Medium \n Low \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Complexity \n Low \n Low \n High \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Use Case \n Trading, payments \n Store of value \n Defi \n Universal Basic Income, Earth Cleaning \n \n \n \n \n \n \n Failure Risk \n Medium \n Low \n High \n Medium 安定化メカニズム FIAT 予約 物理資産 スマート契約 価格観察 分散化 低い メディア High 高い 供給制限 はい(保留) はい(資産) はい(コラボレーション) なし(無制限) 信頼要請 トップ > エッセイ (保護者) 低い(コード) メディア(ユーザー) Regulatory Risk 高い メディア 低い メディア 複雑性 低い 低い 高い メディア 使用ケース 取引、支払い 大きな価値 デフィー グローバル基本所得、地球浄化 失敗リスク メディア 低い 高い Medium The Stability Challenge: Why Stablecoins Fail 安定性の課題:なぜstablecoinsが失敗するのか 共通の失敗方法 1. Reserve Insufficiency (Fiat-Backed) 発行者は十分な準備をしていない。 - Run on the bank scenario ユーザーはリリースできません。 2. Asset Price Collapse (Asset-Backed) ゴールド価格崩壊 支援が不十分になる デフレが起こる 3. Death Spiral (Algorithmic) 市場パニックが売り上げを引き起こす アルゴリズムはPEGを維持できない 崩壊(Terra UST) 4. Measurement Failure (Calibration) ユーザー参加不足 マニュアル化された測定 ・カリブレーション精度の損失 信頼の問題 信頼:The issuer has reserves Fiat-backed: Trust the custodian has assets 保管者が資産を持っている Asset-backed: コードが働くことを信じる Algorithmic: Trust the measurements are accurate Calibration: Which trust model is most reliable? The question: Real-World Examples and Lessons 現実世界の実例と教訓 成功物語 : USDC よく監査された準備 透明なレポート 規制適合性 ── 透明性は信頼を構築する Lesson: DAI: 複数の市場崩壊を生き延びた。 過剰コラテラリゼーション工事 ●分散型統治 - 保守的なデザインの問題 Lesson: 失敗物語 Terra UST (2022): LOST PEG IN DAYS 失われた40億ドル アルゴリズムはパニックに対処できない ── アルゴリズムの安定には限界がある。 Lesson: Iron Bank: - Multiple depegging events 流動性の問題 ── 流動性が重要 Lesson: The Future of Stablecoins Stablecoinsの未来 規制の風景 Current state: 増加監視 予約要件 透明性要求 ── より多くの規制が来る Trend: Impact: フィアット支援:最も影響を受けた アルゴリズム: May face restrictions カリブレーション:不明確、新しいモデル 革新の方向性 1. Hybrid Approaches 複数のメカニズムを組み合わせる フィアット+アルゴリズム アセット+アルゴリズム 2. Better Decentralization 単一企業への依存度の低下 コミュニティ・ガバナンス 透明な準備 3. New Calibration Methods 水の値段を超えて - 複数の参照点、すべてヒューマン認証およびクロスカントリー インフレを排除する現実世界の価値観察 Choosing the Right Stablecoin 適切なstablecoinの選び方 貿易について ── フィアット(USDT、USDC) Best: ── 高流動性、簡単な変換 Why: Store of Value について ── アセットバック(PAX Gold) Best: ── インフレヘッジ、実質的な支援 Why: DEFIについて ── アルゴリズム(DAI) Best: ── Decentralized プログラミング Why: 経済変革のために ── カリブレーションベース(O Coin) Best: ── 人間の信頼や信頼なしの無制限の安定供給、UBIと地球浄化の可能性 Why: For Daily Use ── フィアットバックまたはカリブレーションベース Best: ── 安定性と可用性 Why: The O Coin Innovation: Calibration Without Backing The O Coin Innovation: Calibration Without Backing(オコイン・イノベーション:バックアップなしのカリブレーション) なぜカリキュラムが重要なのか 伝統的なstablecoinsは、そのサポートによって制限されています: フィアットサポート: Limited by reserves Asset-backed: Limited by assets(資産によって限定) アルゴリズム:Limited by collateral 問題:あなたは、あなたが予算によって制限されている場合、普遍的な基本所得や土地の掃除を資金提供することはできません。 カリブレーションベースのstablecoinsはバックアップを必要としません - 彼らは正確な測定を必要とします。 The solution: How O Coin Works 1. Water Price as Universal Reference 水はどこにでも入手可能 基本的な人間の必要性 価格は地元の経済状況を反映 ── Universal but local 2. Unlimited Supply 物理資産で支えられていない - Can create coins for UBI 地球掃除の資金調達ができる ── No reserve limitations 3. Economic Incentive Stability 不安定な通貨は安定した通貨のためにコインを生成する 安定を維持するために奨励された政府や個人 ── Self-correcting system 4. Sovereignty Preservation 各国は通貨名を保持する。 O_USD、O_EUR、O_JPYなど ── No currency competition ビジョン 既存マネーのデジタル版 Traditional stablecoins: 新たな目的のために新たな資金 O Coin: Use cases: グローバル基本所得 地球清掃資金 経済平等 移住逆転 Conclusion: Understanding Stablecoins in Context 結論:文脈におけるstablecoinsの理解 Stablecoinsは単なる「暗号ドル」ではなく、デジタルマネーの安定性の実験です。 シンプルだけど集中 Fiat-backed: 現実的だが限られた Asset-backed: Decentralized but Complex(分散化されたが複雑な) Algorithmic: 無制限新品 Calibration-based: The future: 仮想通貨が成熟するにつれて、我々はおそらく見るでしょう: より明確な規制 よりよい透明性 ハイブリッドアプローチ 新しいカリブレーション方法 The key: あなたのstablecoinを支えるもの、誰がそれをコントロールしているか、そして物事が間違ったときに何が起こるかを理解してください。 安定性は、使用される基準値に基づいており、変動リスクは、基準値(フィアット通貨、資産)の変動リスクと関連しています。 For those interested in economic transformation: O Coinのようなカリブレーションベースのアプローチは、無制限で安定した通貨を、伝統的な経済が資金調達できない目的のために創造する能力というユニークなものを提供しています。 The question isn't whether stablecoins will succeed—it's which approach will prove most reliable, useful, and transformative for humanity's future. 参考&続きを読む Stablecoin Market Analysis (さまざまな暗号調査ソース) Terra UST Collapse Analysis(2022年) MakerDAO DAI ドキュメンタリー Tether Reserve レポート ブロックホワイトペーパー( ) O.国際 Stablecoin規制(さまざまな規制ソース) \n \n 注: この記事は、stablecoinの種類とメカニズムの教育的概要を提供します。 この記事は、stablecoinの種類とメカニズムの教育的概要を提供します。 Note on Content: \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムに掲載されています。 この記事はHackerNoonの記事に掲載されています。 . ビジネスブログプログラム