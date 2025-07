Spacecoin Writing Contestの第2ラウンドで15,000 USDTから勝つ最後のチャンス

Houston, we have a deadline!

世界中のすべての作家、スペースゲイク、ブロックチェーン擁護者、およびテクノロジストを呼びかけます. This is your final systems check beforethe submissions window for Round 2 of the Spacecoin Writing コンテスト closes on July 7, 2025.

If you’re sitting on an unfinished draft or just getting ready to put pen to paper, now’s the time to lock in(子供たちが言うように)、あなたの作品を完成させ、勝利の機会を得るためにあなたのエントリーを提出してください。15,000 USDT prize pool.

Spacecoin Writing Contestを今すぐ開催します。

Enter the Spacecoin Writing Contest Now.

見逃した場合:スペースコインHackerNoonは今年初めにSpacecoin Writing Contestを開始し、作家にSpacecoinの使命とつながる機会を与え、ブロックチェーンを活用してインターネットを分散させ、デジタルギャップをブリッジし、数十億人に手頃な価格で国境なき接続を提供しました。

ラウンド12025年5月7日に閉鎖され、110万ページを超えるページビューと100時間以上の洞察力のある読書を生み出した。 ティーボード で、 ジョロスランド, @nftbro そして、 マクロ1 ホーム > A Combined3000 USDT受賞した入場料について

Follow the steps below, and you could be next up on the podium!

「Spacecoin Writing Contest」に参加する方法

Step 1: Write

次のコンテストタグのいずれかに1つの質問に答える記事を提出してください。

注: 各タグには、書き込みの要請のリストが付属しています. Below are just a few examples:

タグ: each tag comes with a list of writing prompts 以下は、ほんのわずかな例です。

#decentralized-internet

分散型インターネットは本当にインターネット検閲を排除できるのか?

この template で入力してください。

分散型システムはどのようにしてネットワーク効果と戦うことができますか?

この template で入力してください。

答え withこの寺院中に入る。

♪スペーステック

宇宙テクノロジーは、どのようにして分散型インターネットを構築するために使用されるのでしょうか。

この template で入力してください。

宇宙技術の最も有望な地球アプリケーションは何ですか?

この template で入力してください。

答え withthis template中に入る。

#ブロックチェーン用例

あなたが知っている目的駆動ブロックチェーンの最高の例は何ですか?

この template で入力してください。

ブロックチェーンはどのようにして非銀行間の金融包摂を促進するのに役立ちますか?

この template で入力してください。

さらに、参加者は、コンテストのタグのいずれかでストーリーを提出することもできます。

#spacecoin

インターネットを分散化するためのSpacecoinの使命について議論します。

入力するためのこの書き込みテンプレートで回答します。

答え with this writing template 中に入る。

#creditcoin

クレジットコインはどのようにしてオンチェーン融資生態系への信頼を生み出しますか?

入力するためのこの書き込みテンプレートで回答します。

#gluwa

Gluwaはどのようにしてグローバルな金融包摂を促進していますか?

入力するためのこの書き込みテンプレートで回答します。

答え with このお寺の書き方 中に入る。

See the full list of writing prompts for each contest tag here.

Step 2: Submit

HackerNoon で記事をレビューするように提出し、選んだコンテストタグを含むようにしてください. その後、配布と可視性を向上させるために 7 つの関連タグを追加してください.

Step 3: Share (Optional)

公開後、コンテストのハッシュタグを使用してソーシャルメディアプラットフォームで記事を共有し、視界を高め、コミュニティと関わります。

これらの簡単な手順に従って、あなたは以下のように授与された15,000 USDTの賞金プールから勝つために走ります:

Spacecoin Writing Contest: Prize Breakdown(スペースコイン・ライティング・コンテスト)

Up to 15 writers will be awarded across 5 categories throughout this contest.

General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) #decentralized-internet - 1000 USDT for best story #spacecoin - 2000 USDT for best story #spacetech - 1000 USDT for best story | 500 USDT for runner up #creditcoin - 2000 USDT for best story #blockchain-use-case - 500 USDT for best story #gluwa - 2000 USDT for best story

# decentralized-インターネット - 1000 USDT最高のストーリー

スペースコイン -2000 USDT最高のストーリー

♪スペーステック- 1000 USDT for best storyランナーアップ 500 USDT Runner Up

クレジットコイン -2000 USDT最高のストーリー

#ブロックチェーン用例- 500 USDT最高のストーリー

グラウィー -2000 USDT最高のストーリー

The Spacecoin Writing Contest: Guidelines

入るには 18+ でなければなりません。

あなたのストーリーに適切なタグを追加してコンテストに参加できます。 (#spacetech、#decentralized-internet、#realworld-blockchain-usecase、#spacecoin、#creditcoin、#gluwa)

HackerNoonアカウントを作成する必要があります。

AI生成コンテンツなし

ペンネームで書けますか?

あなたはあなたのHNプロフィールにあなたの本当の名前、偽の名前を使用したり、書き込むために個性を作成することもできます。

コンテストのタイムラインは?

コンテストは3ラウンドで構成され、9カ月間にわたって行われます。

ラウンド1:終了

Round 2: Ongoing! Deadline — Jul 7, 2025

ラウンド3:Jul 8, 2025 - Oct 7, 2025

コンテストに1つ以上の入場ができますか?

もちろん! 各ストーリーの提出は、書き込みコンテストへの別々の入力とみなされます。

優勝者はどのように選ばれるのか。

各ラウンドの終わりに、私たちは提出されたエントリーをレビューし、最も多くの眼球を受け取るストーリー(ボットではなく、本物の人間)をショートリストにします。

次に、ショートリストのストーリーは、HackerNoonとSpacecoinのスタッフによって投票されます。

トップ #decentralized-internet、 #spacetech、および #realworld-blockchain-usecase ストーリーが選択され、発表されます。

After the contest’s final round ends, we’ll announce the winners of the sponsor prizes along with 3 other categories.

1つ以上の賞を受賞することはできますか?

Yes.

ビッグに勝つ準備はできていますか? 今すぐSpacecoin Writing Contestに参加するためのプロジェクトを開始してください!

Ready to Win Big?

プロジェクト開始 Spacecoin Writing コンテストに参加しよう!

幸運を!