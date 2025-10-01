ソラナは高性能ブロックチェーンの顔となり、Dogecoinは最も古いコミュニティー主導のトークンの1つとしてメメーム状態を維持し続けていますが、その人気にもかかわらず、AI主導の分析によると、両方とも2025年に真の高成長の機会よりも分散として機能する可能性があります。 真のブロックチェーンユーティリティとメーム文化を組み合わせたプロジェクトで、継続的なプレセールの成功、レイヤー2テクノロジー、そして爆発的なコミュニティ成長で、LILPEPEは次回の100回走るためのコインになるかもしれません。 Little Pepe (リトル・ペペ) Dogecoin (DOGE): Legacy Meme Power but Limited Upside Dogecoin(DOGE): Legacy Meme Power but Limited Upside(ドッグコイン) Dogecoinはかなりの市場資本化と専用のコミュニティを誇っています。すべての牛の走行で、その不思議なブランドとエロン・マスクのスポンサーシップはそれを現在に保ちました。DOGEのサイズは投資の可能性を制限します。それは価格に影響を与えるために数十億ドルを必要とし、150億トークンの流通供給を考慮して。これはDOGEをエクスポンシティックな投資家に魅力的でないものにします。AIの研究は、強力な物語とユーティリティを持つ新しいメームプロジェクトが2025年にそれを上回ることを示唆しています。 Solana (SOL): Strong Fundamentals but Slowing Growth Solana(SOL):強力な基盤だが成長が遅い SolanaはDeFi、NFT、そしてBONKやWIFのようなメームコインのブロックチェーンとして選択されています。 たとえSOLが次回の牛の走行中に価格を2倍または3倍にするとでも、低キャップトークンと比較して限られた上昇率を提供するだろう。AIの予測では、制度的な採用はSolanaが長期的なプレーヤーにとどまるのを助けるかもしれないが、小売投資家が「大きな利益」を求めるために、LILPEPEのような小規模で革新的なプロジェクトは、より魅力的な機会を提供している。 Little Pepe (LILPEPE): The Meme Energy Driving Huge Potential Little Pepe (LILPEPE): The Meme Energy Driving Huge Potential(リトル・ペペ) SolanaやDogecoinとは異なり、Little Pepeは、meme文化とブロックチェーンイノベーションの本質を捉えることを目指す新しい勢力として出現しています。このLayer 2ブロックチェーンには低料金、迅速なトランザクション、およびmemeフレンドリーなエコシステムがあります。LILPEPEのスケーラブルブロックチェーンソリューションは、meme文化の喜劇的かつウイルス的な可能性と組み合わせて、それを分離しています。プレセールはすでにその動きを証明しています。ステージ12は迅速に売り切れ、潜在能力を高め、プロジェクトは今、ステージ13で0.0022ドルで、初期のプレセール価格の倍以上です。16.08億トークン Why AI Favours LILPEPE Over SOL and DOGE なぜAIはSOLとDOGEよりもLILPEPEを好むのか AIによる予測では、Little Pepeが2025年にSolanaとDogecoinを上回る理由がいくつか挙げられています。 低入場価格が0.01ドル以下で、投資家に巨大な上昇の可能性を与えます。 レイヤー2ブロックチェーンとしてのスケーラビリティとユーティリティは、メームプロジェクトに専念しています。 プレセールの動きは2600万ドルを超え、需要は各段階で増加し続けています。 セキュリティと正当性は、CoinMarketCapのリストアップとCertiKの監査のおかげです。 投機的な3億ドルの市場キャップで、LILPEPEトークンは現在のプレセール価格の100倍を超える収益を生み出す可能性があります。 Conclusion: The Real Play for 2025 Gains 結論:The Real Play for 2025 Gains AI モデルでは、リトル・ペペ(LILPEPE)は、プレセールの成功、強力なロードマップ、ユニークなユーティリティとメーム文化の組み合わせのおかげで、爆発的な成長のための良いポジションであることを示唆しています。次の大きな利益の機会を求める投資家にとって、LILPEPEはサイドベットよりも主なイベントのように見えます。 . リトルPepe.com For more information about Little Pepe (LILPEPE) visit the links below: Website: https://littlepepe.com https://littlepepe.com Whitepaper: https://littlepepe.com/ホワイトペーパー.pdf https://littlepepe.com/ホワイトペーパー.pdf Telegram: https://t.me/リトルペペトーケン https://t.me/リトルペペトーケン Twitter/X: HTTPS://x.com/リトルペペトーケン HTTPS://x.com/リトルペペトーケン このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でKashvi Pandeyがリリースしたものとして配布されました。 このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でKashvi Pandeyがリリースしたものとして配布されました。