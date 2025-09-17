SBCサミットリスボン2025:アフィリエイト成長に焦点を当てるBetFury

Curacao, Curacao, September 17, 2025/Chainwire/--BetFuryはSBCサミットリスボン2025のステージに進み、iGamingカレンダーの重要な会合の1つです。 9月16日から18日まで、プラットフォームはそのブランドの強さを示し、アフィリエイトの接続を深め、グローバルな拡張の計画を概説します。 SBCサミットでのBetFuryの参加 SBCサミットは、6000以上のアフィリエイトを含む2万5000人以上の代表者を集め、iGamingにおけるアフィリエイト専門家の最大の集中です。 BetFuryにとって、これは単なる視覚化ではなく、アフィリエイトプログラムを適切な観客に紹介する戦略的なチャンスです。顔面会議、専用のネットワークゾーン、アフィリエイトに焦点を当てたセッションにより、リスボンは新しいパートナーシップを構築し、既存のパートナーシップを強化するのに理想的な場所です。 BetFuryはアフィリエイトリーダーたちに大規模なスタンドで会う BetFuryは、アフィリエイトゾーンの中心部に位置する巨大なスタンドでサミットに到着しました。本物の会議ハブとして設計されたスタンドは、大きなLEDスクリーン、スリムなインテリア、イベントの最高のコーヒーを組み合わせていますが、そのコアミッションはスタイルをはるかに超えています。 ここでは、BetFuryのチームはパートナーやアフィリエイトを歓迎し、カスタマイズされたコラボレーションについて議論し、複数のGEOの成長機会を探索し、グローバルアフィリエイトプログラムを拡大します。 経験をさらに魅力的にするために、スタンドはまた、ホスト: \n \n \n Affiliate Lottery - アフィリエイトのための独占的なオファーとパーソナライズされたオファーでいっぱいのブランドドラム。 Merch Kits - ブランド認識を高め、訪問者に持続可能な会議記憶を残すためのプレミアムギフト。 また、SBCサミットリスボンでは、参加者はBetFuryのチームとCレベルの幹部と会うチャンスがあります。 \n \n 同社のCEOであるマイク氏は「当社の焦点は既存のパートナーシップを強化し、BetFuryのグローバルな成長を形作る新しいコラボレーションを開始することです。 同社のCEOであるマイク氏は「当社の焦点は既存のパートナーシップを強化し、BetFuryのグローバルな成長を形作る新しいコラボレーションを開始することです。 Exclusive SBC Offers for BetFury Affiliates (BETFURYアフィリエイトのための特別なSBCオファー) THE 標準条件は、最初の 2 か月間のすべてのパートナーのための 50% RevShare と、毎月の NGR に基づくダイナミック モデルを含む。 BetFury Affiliate Program BetFuryアフィリエイトプログラム BetFuryは、SBCリスボン2025でのみアフィリエイト向けの特別オファーを導入します。 \n \n \n \n \n サブアフィリエイト RevShare:最初の3ヶ月間で最大10%(NGRに基づいて5～10%) CPAボーナス: 6 ヶ月以内に $ 3,000 NGR を生成する各リクエストに対して $ 300; 抽出ボーナス:最初の抽出時に最大10%の追加(300ドルまで) 地域CPAブースター:カナダ、チリ、コロンビア、ブラジル、メキシコからの最初の50回の変換で10%のCPA支払い。 BetFuryアフィリエイトプログラムの主な利点 \n \n \n \n \n \n \n Crypto & fiat in one solution - ラテンアメリカからアジア、ヨーロッパへの最大の範囲 インターフェイスや支払い方法を含む完全なローカライゼーション 柔軟なアフィリエイト条件(RevShare、CPA、ハイブリッドモデル、トラフィック購入) 遅延なしの即時仮想通貨支払い 専用のサポートと各アフィリエイト向けのカスタムアプローチ チリで適応した製品で、betfury.cl で成功を収めました。 トップページ > CL これらのユニークな報酬と明らかな利点は、BetFuryが協力をより収益性と透明性を高めるというコミットメントを強調しています。 結論&計画 BetFuryは、新しいGEOに拡大し、SBCリスボン2025以降のアフィリエイトプログラムをさらにアップグレードすることを計画しています。 BetFuryについて エンターテイメントと追加収入のための仮想通貨製品のエコシステムです. 同社は6年以上にわたって4M以上のユーザーを集めています. BetFuryは8000以上のスロットと22のオリジナルゲームを提供し、印象的なRTPは99.28%までです。 betfury.com ビットコイン.com iGamingに加えて、eSportsを含む80のスポーツを賭け、市場平均よりも良い確率を提供しています。 継続的なアップグレードを通じて、BetFuryは長期的な成長とコミュニティの信頼にコミットする透明で前向きなブランドとして自分自身を確立しました。 コンタクト PRマネージャー アリシア・プレストン ベトナム トップページ > betfury.com \n \n このストーリーは、CybernewswireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースしたものであり、財務的な決定を下す前に独自の研究を行います。 このストーリーは、CybernewswireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースしたものであり、財務的な決定を下す前に独自の研究を行います。 プログラム プログラム