R0AR Node Sale: Democratizing Layer 2 Infrastructure and Rewarding Community Participationを発表

オプティミズムのOP Stackに基づく主要な統一されたDeFiスーパーアプリ、本日、Node Saleプログラムを発表し、世界中の参加者がR0ARchain Layer 2ネットワークの重要インフラストラクチャを所有し、運営することを可能にしました。2025年8月25日から、世界中の個人や機関がR0AR Nodeライセンスを購入し、検証者賞金を獲得し、次世代の金融インフラストラクチャの分散化に貢献することができます。 Sheridan, USA, August 19th, 2025/Chainwire/-- ロール ロール これは、分散型金融における重要な瞬間であり、R0ARは、構造化されたノードセールスプログラムを通じてコミュニティ所有の検証インフラを提供する最初のレイヤー2エコシステムの1つとなり、Ethereumのセキュリティとコミュニティ参加のアクセシビリティを組み合わせています。 Solving the Infrastructure Ownership Gap in Layer 2s Layer 2 ソリューションの採用が爆発し、15 億ドルを超える総価値を処理する楽観的なロールアップがロックされている一方で、ほとんどのインフラストラクチャは数少ない機関の検証者の中に集中的に残っています。 「伝統的なレイヤー2は、ユーザーに集中型セクセンサーと検証器を信頼するよう求めています」と、R0ARの共同創設者&CTOであるDustin Hedrick氏は説明します。 DeFiが2030年までに231億ドルの市場価値に近づくにつれて、これらのプロトコルをサポートするインフラストラクチャは、ユーザー、検証者、およびプロトコルそのもの間のインセンティブを調和させるコミュニティー所有のネットワークに集中ゲートヘッパーから進化しなければなりません。 Where Technical Innovation Meets Community Empowerment R0ARノードは、R0ARchainの検証ネットワークの背骨として機能し、以下のような重要な機能を実行します。 \n \n \n \n \n トランザクション検証:すべてのオンチェーントランザクションの検証と処理 データ可用性:トランザクションデータがアクセス可能で検証可能であることを保証する ネットワークセキュリティ:コンセンサスと詐欺防止メカニズムへの貢献 クロスチェーン運用:Ethereumおよびその他のスーパーチェーンネットワークとのシームレスなブリッジングをサポート 複雑な技術知識を必要とする従来の検証装置の設定とは異なり、R0ARノードはアクセシビリティのために設計されています。 ハードウェアの最低要件 \n \n \n \n \n \n \n \n ストレージ: 250 GB SSD [チェーンの高さが増加するにつれて増加します] RAM: 16 GB CPU: 8 vCPU 3 操作モデル Self-Hosted: Personal Hardware or VPS providers でノードを実行 Node-as-a-Service (License Pooling): プロフェッショナルプロバイダー(NaaS パートナー)に業務を委任する ハイブリッドモデル:プロのバックアップサービスと自己ホスティングを組み合わせる Node Sale Structure Aethirの6000万ドルの増額のような成功したノード販売から学ぶことで、R0ARは、広範囲なコミュニティへのアクセスを確保しながら、早期の参加を報いるレイアウト価格構造を設計しました。 *最終段階構造と総供給が発表される予定 **USD等価は、公表時点で4500USDのETH価格に基づく。 Strategic Partner Early Access \n \n \n \n エグゼクティブR0AR Society NFT所有者: 5 日早期アクセス R0AR Country Club メンバー: 5 日早期アクセス Early Adopter OG $1R0R Hodlers: 5 日早期アクセス 多収入ノード経済 R0AR Node オペレーターは、持続可能な長期的なインセンティブを生み出し、複数の潜在的な収益源から恩恵を受けます。 PRIMARY VALIDATOR AWARD \n \n \n \n \n \n Base Emissions: $ETH Tokens で支払う パフォーマンスボーナス:1R0R Network Fee Share: R0ARchainのすべての取引手数料の一部 FUTURE: Cross-Chain Revenue: Share of bridging and interoperability fees ブリッジングと相互運用性料金の割合 もっと来てね! 未来のエコシステム統合ボーナス \n \n \n \n \n DeFi Activity Multiplier:オンチェーンDeFiボリュームに基づくボーナス報酬 AI Usage Rewards: Additional $1R0R for R0ARacle AI computational work (AI使用報酬:R0ARacle AIコンピューティングワークのための追加$1R0R) NFT市場手数料:ネイティブNFT市場取引の収益割合 ガバナンス参加:R0ARチェーンに直接関連する積極的な提案投票とコミュニティの関与に対する報酬 早期養子縁組(最初の6ヶ月) \n \n \n \n \n \n \n \n Double Rewards Period: Hybrid 1R0R & ETH Payout for Expected Return Airdrop Eligibility: Priority Access to Future Ecosystem Token Launches(エアドロップの適用:将来のエコシステムトークンリリースへの優先アクセス) プレミアムサポート:コア開発チームへの直接アクセス Exclusive Access: First Rights to Beta Features and Protocol Upgrades(ベータ機能とプロトコルアップグレードの最初の権利) プラットフォームへのアクセス:アプリとR0ARエコシステムでリリースされたすべてのもの。 Whitelisting: First Access to Upcoming Projects and apps as well as NFT collections. ホワイトリストの作成は、次期プロジェクトやアプリケーション、およびNFTコレクションへの最初のアクセスです。 AI Enabled: Function with R0ARacle AI NFT-Based Node Licenses R0AR Node ライセンスは、Ethereum メインネット上で ERC-721 NFT として発行されます。 \n \n \n \n 検証可能な所有権:ノードオペレーターの権利のブロックチェーンベースの証明 Composability: Integration with DeFi protocols for lending/borrowing against node value (ノード値に対する貸出/貸出のためのDeFiプロトコルとの統合) メタデータトラッキング:オンチェーンのパフォーマンス履歴と報酬統計 RCNL ERC 721スマート契約: 0xC751CEe4fc803Eb591f4D368E6f6C2e07eEC2FEA Node ライセンスの特徴 \n \n \n \n \n Lifetime Access: 繰り返し料金やサブスクリプションコストなし Upgradeable:Network Upgrades and New Feature Rolloutsに参加する ガバナンス権利:ネットワークパラメータおよびプロトコル改良に関する投票 相互運用性: R0AR Chain は他の Optimism Superchain ネットワークと互換性があります。 Built for Scale and Security R0ARchainのノードインフラストラクチャは、最適なパフォーマンスを確保するために最先端の技術を活用しています。 ステック統合の楽観主義 \n \n \n \n \n 詐欺証明システム:無効な州移行の自動的な挑戦メカニズム データ可用性保証:透明性を確保するEthereumサポートデータ公開 Modular Architecture: Seamless Upgrades Without Network Downtime (モジュラルアーキテクチャ) Superchain Compatibility: Native Interoperability with Base, Zora, and other OP Stack Chains (スーパーチェーン互換性: Base、Zora、その他のOP Stackチェーンとのネイティブ互換性) Strategic Partnerships Enhance Node Value R0ARは、ノードオペレーターの利益を最大化するために、主要なパートナーシップを確保し、拡大しています。 Node-as-a-Service プロバイダー \n \n \n \n \n プロフェッショナルマネジメント:エンタープライズクラスのホスティングソリューション Garanted Uptime: SLA サポートのパフォーマンス コミットメント テクニカルサポート:複雑な操作における専門家のサポート コスト最適化:共有インフラが運用コストを削減 インフラパートナー \n \n \n \n クラウドプロバイダ:AWS、Digital Ocean、および地域プロバイダとの優先料金 モニタリングサービス:統合された警報とパフォーマンス追跡 セキュリティ監査:定期的なスマート契約およびインフラストラクチャのセキュリティレビュー The Market Opportunity of Infrastructure Growth インフラ開発の市場チャンス Validator インフラストラクチャの景観は、主要な OP‐Stack チェーンにおけるパフォーマンスが示すように、爆発的な動きを経験しています。 \n \n \n \n \n \n \n Layer 2 TVL Growth: Baseは2024年にTVLで5億ドル未満から200億ドルを超え、2024年6月までに20億ドル以上に拡大し続け、カノニカルおよびネイティブの流動性ポールに分布した。 On-Chain Activity: Baseは現在、2025年までに毎月5000万件を超えるトランザクションを処理し、Arbitrumのような既存のL2を上回っています。 一方、Zoraは最大10万件の日々のトランザクションを記録し、強力なユーザー関与を示しています。 開発者/クリエイターの採用:2025年7月、Baseのトークン作成パイプラインは、7月初めに約6600個の新しいトークンから2日間にわたって約10万個に上昇し、Zoraが主導するSocialFiがトレイクを獲得した。 7月29日だけでも、Zoraは約49989回のトークン発売を記録し、市場シェアの63%を占めています。Base Appのリリース以来、Zoraは1600万枚のCreator Coinsを有効にし、300万人のユニークなトレーダーを魅了し、470億ドル以上の取引量を生み出しました。 Cross-Chain(ブリッジ)ボリューム:Baseのブリッジアグレガーは、毎日のクロスチェーン転送で約1480万ドル、毎月36000万ドルを処理し、ランプ・オン・オフ・インフラストラクチャの需要の増加を強調しています。 R0ARチェーンの利点: \n \n \n \n \n TVL & Liquidity Potential: R0AR Chain がこの爆発的な採用のわずかな部分を捉えることができれば、大幅な流動性を迅速に引き付けることができます。 High Transaction Throughput: Baseの月間50M+のTXベースラインは、インフラストラクチャのスケールを示し、R0ARチェーンは同じOP Stackに構築され、大量の使用に適しています。 Creator Ecosystem: The Zora case shows creators will flock to infrastructure that empowers minted content. R0AR Chain could high-tail similar ecosystems. クリエイターのエコシステム:Zoraのケースは、クリエイターがマインドされたコンテンツをパワーアップするインフラストラクチャに集まることを示しています。 Cross-Chain Composability: ブリッジ容量が数億を超え、シームレスなインフラ参加を提供することにより、資産と容量の有利な流れが生まれます。 R0AR Node オペレーターは、この成長の中心に自分自身を置き、生態系全体のあらゆる取引、スワップ、株式、および NFT 取引から報酬を得ることが可能になりました。 キー・デート \n \n \n \n \n \n \n 2025-8-5:ノード販売発表とドキュメントリリース 2025-8-19: Early 1R0R Adopter and NFT holder Early Access 開始 2025-8-25: 公開販売開始 10:00 AM UTC IMMEDIATE UPON MINT: Node ライセンス NFT が参加者に配布される Q4 2025: Node クライアント ソフトウェアのリリースとセットアップ開始 Q4 2025:賞金配布開始 どう参加するか \n \n 財布の準備:MetaMaskまたは互換性のある財布には、ETHでNodeのガスと価格のための十分なETHがあることを確認する(r0arネイティブトークンで購入する際の10%割引) \n \n \n \n \n \n \n 1R0R、USDC、USDT Complete KYC: アイデンティティを確認して報奨資格を得る(購入に必要なもの) 選択レベル:予算に基づいて最適な価格レベルを選択します。 購入ライセンス:指定販売ウィンドウ中に取引を実行する NFT を受け取る: NFT のノードライセンスを即座に ETH チェーン上に収集します。 Setup Node: クライアント ソフトウェアをダウンロードし、検証操作を開始する 購入要件 \n \n \n \n \n 最低年齢:賞金参加の18歳以上 地理的制限:非参加国およびOFACの制裁を受けた国を除く 支払方法:ETH、USDC、USDT、1R0R(r0arネイティブトークンで購入する際の10%割引) ガス料金:取引コストに必要な別々のETH The Future Belongs to Community-Owned Infrastructure R0ARノードセールは、資金調達メカニズム以上に、コミュニティが所有する金融インフラへのパラダイム転換を意味します。伝統的な金融がブロックチェーン技術をますます採用するにつれて、これらのネットワークを確保する検証者は、暗号の核心にある分散型の原則を反映しなければなりません。 \n \n 「我々はノードライセンスを売っているだけではない」とR0ARの共同創設者であるDustin Hedrick氏は述べています。「我々は、金融インターネットのインフラストラクチャの所有権を最も多く利用する人々に配布しています。 「我々はノードライセンスを売っているだけではない」とR0ARの共同創設者であるDustin Hedrick氏は述べています。「我々は、金融インターネットのインフラストラクチャの所有権を最も多く利用する人々に配布しています。 打ち上げを超えて: \n \n \n \n \n 新たな収益流:新興のDeFiおよびAIプロトコルとの統合 Governance Evolution: Community-Driven Protocol Improvements and Upgrades(グローバリゼーションの進化:コミュニティー主導のプロトコル改良とアップグレード) パートナーシップ成長:戦略的生態系統合による収益共有 アクセス:すべてのR0ARエコシステム、ホワイトリスト、エアドロップにアクセスできます。 About R0AR R0AR は Optimism OP Stack を使用したカスタム レイヤー 2 チェーンに基づく次世代の DeFi エコシステムです. それは、自己保管、AI 駆動型トレーディング、ストッキング、NFTs、および現実世界の資産サポートを 1 つのシームレスなプラットフォームに統合します. $1R0R トークンによって駆動され、そのコミュニティによって支配されています。 Learn more at . レイアウト レイアウト コンタクト CTO ダスティン・ヘドリック ハイライトTM コンタクト@fiercelabs.io \n \n このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。 このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。 プログラム