R0AR BuyBack Vault: 1R0RをR0ARチェーンに持ち込むことで新たなインセンティブが開かれる

Sheridan, Wyoming, 2025年9月16日/Chainwire/--R0ARエコシステムは最新のイノベーションを発表しました:R0AR BuyBack Vaultは、コミュニティの参加を超え、早期移行者を賞賛し、R0ARチェーンの成長を加速させるために設計されたゲームを変えるイニシアチブです。 何であるか: BuyBack Vaultは、R0ARコミュニティにとって前例のない機会です。 1R0Rのトークンには、市場価値を上回る最低1%が提供されており、条件に応じてより高い利率が発生する可能性があります。 R0ARチェーンに資産を移転する財布は、将来のエアドロップ、プラットフォーム報酬、ゲート利益に適用される可能性があります。 1R0Rプレセール、Executive R0AR Society NFT Mint、DeFiプログラム、または初期ノードオファーに参加しなかった参加者は、R0ARチェーンが最初の1万ユーザのマイルストーンに達する前に早期採用者として資格を得ることができます。 なぜ重要なのか The BuyBack Vault is more than a buyback — it is a signal of intention: バックバックワールドは、バックバックではなく、意図のシグナルです。 総価値ロック(TVL)とより幅広い参加を奨励することにより、このイニシアチブはR0ARチェーンの構造的および取引力の強化を目指しています。 外部ネットワークでのトークンの再購入を行うのではなく、R0ARインフラストラクチャ内で直接価値を構築することに焦点を当てています。 BuyBack Vaultは、将来のアップデートでは、新しいトークン焼却メカニズムと長期的な機能性と可視性をサポートするように設計されたエコシステム統合を導入する予定です。 生態系にとって何を意味するか BuyBack Vault は R0AR の成長エンジンを直接供給します。 オープン市場での1R0Rの供給を削減する。 生態系の主要指標の1つであるR0ARチェーンでTVLを成長させます。 可視性とコミュニティーのハイプを促進し、急速な成長のためのステージを設定します。 このイニシアチブは、今後5週間にわたって展開される5つの戦略発表のうち、それぞれがコミュニティエネルギー、生態系参加、連鎖採用の火にガスを投げ込むように設計された最初のものです。 R0ARからの一言 「BuyBack Vaultは、トークンを購入する以上のものであり、忠誠心を報いること、私たちの基盤を強化し、R0ARチェーンが支配するためにここにいることを世界に証明することです。 R0ARについて R0ARは、DeFi、NFT、およびコミュニティー駆動のイノベーションを結ぶ次世代のブロックチェーンエコシステムです。 $1R0RトークンとExecutive R0AR Society NFTコレクションに基づき、R0ARは、次の分散型採用の波を発揮するためのインフラストラクチャ、ツール、および報酬システムを構築しています。 追加情報は https://r0ar.io から入手できます。 R0ARチェーンは https://r0arscan.io から探検できます。 Cross-chain functionality is accessible through the official bridge at https://r0arbridge.io コンタクト 共同創設者 ダスティン・ヘドリック ロール お問い合わせ@r0ar.io