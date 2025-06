PLUTUS Launches PLUS More On Base: A New Era of Tokenized Loyalty Rewards プルトゥスがPLUS More On Base: A New Era of Tokenized Loyalty Rewards を発売

** ロンドン, イギリス, 2025年5月13日/Chainwire/-**Plutusは、オンチェーン統合金融の先駆者となり、オンチェーン忠誠心報酬を通じて最初に現実世界の資産(RWA)をトークン化しました。 2015年 冥王星(PLU) ブロックチェーンの初期の時代に導入されて以来、PLUは引き続きオンチェーンユーティリティを提供し、過去10年間で5800万ドルのアプリ内節約を報じています。





今日、冥王星はPLUS MoreのGo-Liveを発表しました - PLU Stackersが冥王星カードで支出の節約を最大化しようとしている新しい、無期限の追加です。Based on Base、Ethereum Layer 2はCoinbaseによってインキュベートされ、PLUS Moreは伝統的な報酬の進化における新しい章を示し、分散型金融のオープンで許可のない世界に連れて行きます。

PLUS More is More Than a Rewards System - It's a Movement. より多くのことは、報酬システムよりも、それは動きです。

企業から消費者に、閉鎖された生態系からオープンインフラにコントロールを転換し、実用的な用途のために設計されたトークンで忘れられないポイントを置き換える。

毎年、航空会社のマイルからキャッシュバックまで数十億もの忠誠心の報酬が請求されず、伝統的な忠誠心のシステムは断片化され、追跡しにくいし、移転することはほぼ不可能です。





まず、イギリスとEUのプルトゥスカード顧客は、現在進行中の関連ライセンスの承認を待ちながら、アプリ内での報酬をトークン化し、ベースネットワークで支払いを要求することができます。MiCAおよび英国FCAの下でのライセンスが適用されると、PLUSトークンの所有者はまた、ベースのスマート契約によって動作するパートナーの利点、旅行割引、デジタルギフトカードの成長する市場にもアクセスすることができます。





このエコシステムは、PLUSトークンと一緒に発売される新しいオンチェーンネットワーク料金(EthereumのGASに類似)のFUELによってサポートされます。

詳細を見るには: もっともっと





https://www.youtube.com/embed/IbR49AlmX7c









最初のトークン化された忠誠心報酬を10年前から、英国とEUでスケーラブルな報酬インフラストラクチャを構築するまで、冥王星は革新し、リアルワールドのオンチェーンユーティリティの次の波をリードする最も経験豊富なプレイヤーです。





RaaS を通じて、企業は PLUS More ネットワークに接続し、独自のブランド忠誠度プログラムを開始し、成長を推進し、顧客により大きなコントロールと報酬からリアルなユーティリティを提供することができます。

これらはすべてベースで構築されています。





2位 Read more from Founder & CEO, Danial Daychopan:

__ __

次は何

PLUS More ネットワークは現在 Base でライブ中です。現時点では、報酬はアプリ内ポイントとして発行され、チェーン上では利用できず、トークンは移転できない状態です。 ライセンス認可が認められた後、有資格の Plutus カード所有者への配布が始まります。 ブランドパートナー向けの拡張された RaaS 機能を含む追加機能は開発中であり、ライセンスが確保されるときに開始されます。 詳細 詳細 .

Plutoについて

プルトス 現実世界の資産(RWA)のトークニズムを2015年に先駆けて、世界初のオンチェーン忠誠報酬トークンであるプルトン(PLU)を発売して以来、毎日の支出を再構成し、顧客に5800万ドル以上の節約とリアルな暗号報酬を提供してきました。





今日、冥王星は最大の飛躍を果たす:PLUS More、次世代のオンチェーンの報酬システムで、冥王星カードで少なくとも3%のカード支出を提供し、顧客とPLUスタッカーに実際の節約、真の所有権、およびオンチェーンユーティリティを提供します。

メディアの問い合わせ、パートナーシップ、またはエコシステムの統合のために、ユーザーは以下に連絡することができます。

[email protected]

[email protected]

www.plutus.it

This story was distributed as a release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program. プログラムについて詳しくはこちらをご覧ください。

