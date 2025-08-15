Pepetoはステージ10近くにあり、Ethereumが10,000ドルを目の当たりにすると、プレセールで6.18Mドルを上回ります。

ドバイ、UAE、2025年8月15日/Chainwire/--初期段階の仮想通貨のプレセールは、トークンがオープン市場に到達する前に、投資家が最下位の評価を取得する珍しい機会を提供します。 8月15日、 4 750 ドルのマークをテストし、アルトコインのシーズン指標が陽性になるにつれて強力な動きを示しています。 Ethereum Ethereum CoinMarketCapによると、Crypto Fear and Greed Indexは貪欲に傾き、Altcoinシーズン指数は上昇傾向を示しており、市場の気分はアルトコインに向かって変化しており、新規および新興プロジェクトのための有利な背景を作り出しています。 Pepeto、Ethereumベースのメームコインは、合計で6187248ドルを調達した後、プレセールのステージ9の閉鎖に近づいています。 ステージ9 完成に近づく:ペペトロ・プレセールの関心は強い ステージ9の動きは、投資家が一貫して注目していることを反映しており、各ステージは急速に進み、需要はペペペトの明確なユーティリティ・ロードマップによって支えられています。 ウィルス・ハイプだけに頼るのではなく、 コアの価値は、すでに2025年に次のメームコインの波をリストする予定の交換プラットフォームにあります。 Pepeto ペペトロ 正当な Web3 プロジェクトへのアプリケーションは開かれ、デモ版はソーシャルチャンネルで展示されており、プロジェクトの持続的な関連性を高める動きとなっています。 コミュニティ・エンゲージメントは2025年8月中旬に市場タイミングを満たす Pepetoの上昇は、Crypto Fear and Greed Indexがポジティブに傾き、Altcoinのシーズンが形をとり始めることで、有利な市場条件の下で起こります。 このプロジェクトは、ソーシャルプラットフォームの強力な関与を報告し、競争の激しい市場での視覚化に貢献しています。 そして 透明性と安全性を強化する。 SolidProof コイン SOLIDPROOF コイン メーメーコイン史上最大の名前の1つとの微妙な接続で知られるペペトは、ペペと同じ420兆トンのトークン供給を持ち、その名前は「P E P E」を取って「T O」を残し、遊び心のあるツイートから誕生し、リアルなインフラに焦点を当てたメー文化とのこの接続は、忙しいプレセールシーズン中に突出するのに役立ちます。 この注意は、メムコインセクターで信頼できる機会を求めるより慎重な投資家から注目を集めています。 $PEPETOの次は? ステージ9がほぼ完了し、トークンの公開デビューが近づくと、ペペトは決定的な段階に入ります。 プレセールが最終段階に進むにつれて、市場の観察者はペペトーがその取引所、ペペトースワップ、クロスチェーンブリッジ、および245%のギャンブル賞をどのように活用しているかを調べ、コミュニティとイノベーションの両方を動かすセクターで注目を集めます。 ペペトロについて Pepetoは、機能的なユーティリティとウイルス的な魅力を組み合わせたEthereumベースのメームコインです。そのエコシステムにはゼロ料金交換、PepetoSwapテクノロジー、クロスチェーンブリッジ、高収益ストックが含まれています。 持続可能なインフラストラクチャとメーム文化を融合させるために構築されたPepetoの使命は、監査済みのスマートコントラクトと関心のあるグローバルフォローアップによってサポートされた、貿易とコミュニティの成長のための安全でアクセス可能な環境を作成することです。 ディスカレーター: PEPETOを購入するには、公式サイトを使用することを確認してください: リストアップが近づくにつれて、一部の人々は、偽のプラットフォームで投資家を誤らせるために名前を使用してハイパーを活用しようとしています。 https://pepeto.io. https://pepeto.io. より多くの情報: サイト: https://pepeto.io https://pepeto.io メッセージ: https://t.me/pepeto_channel https://t.me/pepeto_channel Twitter: https://x.com/Pepetocoin https://x.com/Pepetocoin コンタクト COO ダニエルB トークン info@tokenwire.io について \n \n このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。 このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。 プログラム