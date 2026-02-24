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People, Process, Context: The Operating Model Modern Defect Resolution Needs オペレーティングモデル

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2026/02/24
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