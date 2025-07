Oasis Protocol Foundation ROFL Mainnet: AIアプリケーション用の検証可能なオフチェーン計算フレームワーク

**ケイマン諸島、グランドケイマン、2025年7月2日/チェーンワイヤー/--**Oasis Protocol Foundation Launches ROFL Mainnet: Verifiable OffChain Compute Framework Powering AI Applications

「Trustless AWS」として位置付けられたROFLは、開発者がプライバシーを守る消費者および金融アプリケーションを構築することを可能にし、Trusted Execution Environments (TEEs) を活用します。

OASISプロトコル財団 AIに焦点を当てたプライバシーファーストのOasis Layer 1ブロックチェーンのマネージャーは、開発者が複雑な計算をオフチェーンで実行できるように設計された変革的な新しいフレームワークであるRuntime Offchain Logic(ROFL)の公式メインネットリリースを発表し、ブロックチェーンのレベルでの信頼、検証、プライバシーを維持しています。

ROFL は Web3 で重要なギャップを埋める:AI モデルトレーニング、推論、データ分析などの集中的なワークロードを実行する方法、分散化や信頼を犠牲にすることなく ROFL を使用すると、開発者はセキュアなアンクラブ内でリソース密集したオペレーションをオフチェーンを実行し、その結果を暗号化してチェーン上のスマート契約に再接続し、AI とブロックチェーンの全域でまったく新しい使用ケースを解除することができます。

「私たちがデジタル世界の未来を考えるとき、消費者は何よりも便利さと使いやすさを重視し続けるだろう」と、Oasis Protocol Foundationの共同創設者であるJernej Kos氏は述べた「開発者が既にインフラにプライバシーと透明性が組み込まれているアプリケーションを構築することに焦点を当てることが重要です。

ROFLの初期のビルダーはすでに可能なものを再定義している

すでにROFLに基づいている2つの著名なプロジェクトは、このプラットフォームの多様性を強調しています。

プライバシーファーストのAIパートナープラットフォームであるZephは、信頼できる実行環境を通じてユーザーデータの機密性を維持するためにROFLを使用しています。セキュリティ上の懸念に苦しむスペースでは、インド・ジャーナル・オブ・サイコロジー・メディカン(Indian Journal of Psychological Medicine)の2023年の研究では、パートナーアプリの74%が「重要」または「高い」セキュリティリスクを呈していることが判明しました。

WT3は、分散型取引戦略のための自主的なAIエージェントで、ROFLを活用して、完全にプライベートで信頼性のないキー管理と取引実行を提供しています。

ROFLは、ゲームホスティング、MCPサーバー、LLMオラクル、価格オラクル、AI駆動チャットボットなど、将来のさまざまな製品をサポートするように設計されています。

ROFL: AI アプリケーション向けの「信頼できない AWS」

ROFL の違いは、Oasis TEE (Trusted Execution Environment) Cloud との統合で、開発者に完全なエンド-to-エンド TEE-as-a-Service を提供する強力なインフラストラクチャです。

ブロックチェーンの完全性とオフチェーンのコンピューティングの処理能力を組み合わせることにより、ROFLは、今日の最大のテクノロジー課題の2つ、ブロックチェーンのエコシステムの限られたアプリケーション層と、AIの普及する信頼の問題への突破的なソリューションを提供します。

ビルダーは、ROFLをどのように活用するかを探求し始めることができます。 oasis.net/rofl-deck .

Oasis Protocol Foundationについて

OASISプロトコル財団 プライバシー、スケーラビリティ、および多様性に焦点を当てたLayer 1ブロックチェーンプラットフォームであるOasis Networkの管理者です。それは、プライバシーを維持するスマート契約と分散型アプリケーションを可能にする最初の生産準備の機密性のあるEVM(Ethereum Virtual Machine)、Sapphireを提供しています。ネットワークは、ブロックチェーン、プライバシー、および人工知能の交差点に位置し、AIアプリケーションを含むことに焦点を当てています。

