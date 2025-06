Noda: HackerNoon 週間の会社

ハッカーたち!





今週は、お披露目するのが楽しみです♪ノダオープンバンキングの力を通じてオンライン決済を変革しているFinTechのイノベーター。





タイトル : Fun Facts!

Noda はオンライン企業がオープンバンキングを活用して支払いを管理する方法を変革しています。28カ国にわたる 2,000 以上の銀行にアクセスすることにより、Noda は即時、安全で低コストの銀行間取引を可能にします。そのプラットフォームには、カードおよび銀行の支払い、AI で動作するコードなしのチェックアウトページ、即時支払いリンク、リアルタイムの財務情報が含まれています。





同社は、KYCコンプライアンス、顧客オンボード、およびUX最適化などの主要なデジタル商取引の課題に対処します。簡単なAPI統合により、企業は数時間でライブすることができます。





2023年には、Nodaは売上を15倍に増やし、ブルガリアとルーマニアに拡大し、Tickets Travel Networkと提携し、旅行業界での支払いをアップグレードし、AI駆動のNo-code Payment Pagesを立ち上げ、クリエイターに複雑な設定なしでコンテンツを稼ぐための迅速かつ簡単な方法を提供しました。





NodaHackerNoonビジネスブログ

ノダハッカーノウンとパートナーシップを通じてビジネスブログプログラムオープンバンキングに関する洞察力のある記事を寄稿し、これまでに発表された13のストーリーで、以下は欠かせないいくつかです。

フィンテックがコンプライアンスをどのように革命化しているか:自動化、AI、そしてリスク管理の未来

データから意思決定へ:オープンバンキングを活用してビジネスパフォーマンスを向上させる

KYCとオープンバンキングを統合する方法:金融専門家向けの包括的なガイド





さて、今週はこれです!次回もお会いしましょう!

ハッカーチーム