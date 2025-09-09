テクノロジー業界がどのように彼らが根本的に理解していないものの定義を共同で採用したか 時折、誤解が新たな現実となり、この場合、テクノロジー産業が犯人となり、私たち全員が少しだけ誤解している。 何を言ってるの? よくわからん言葉 . 回帰 特にテクノロジー分野では、この言葉がどれほど理解されていないかを示すために、具体的にAI(グロック)に尋ねてみましょう。 \n \n \n 「リカバリって何?」 「リクルシウムはプログラミングのコンセプトで、関数が自分自身が問題を解決するように呼び出し、それをより小さい類似のサブ問題に分解することによって、通常はリクルシウムを停止するためのベースケースと、問題のサイズを減らすリクルシウムケースを含む。 「リカバリって何?」 「リクルシウムはプログラミングのコンセプトで、関数が自分自身が問題を解決するように呼び出し、それをより小さい類似のサブ問題に分解することによって、通常はリクルシウムを停止するためのベースケースと、問題のサイズを減らすリクルシウムケースを含む。 そのための言葉は2つしかありません: オマエ、いや。 あなたが違うと思わない限り、私を信じてください - これはGrokだけがこれを間違っているわけではありません。 最初の文はそれを捨てる: イタリアの画家ジオットにとっては、これがニュースになることは間違いない。 1320年、ヒューストン、私たち自身に問題がある。 「リカバリはプログラミングコンセプトだ」 彼の絵に復帰を用いた者 ステファネスキー・トリプティッチ ステファネスキー・トリプティッチ 少し時間を節約して、直接的に言えば、プログラミングよりもずっと前にリキュレーションが存在し、論理、芸術、言語、建築などの複数の分野で非常に、非常に長い間存在してきました。 多分起こったのは、プログラミングが非常に大きくなり、非常に人気があり、すでに誤解され、めったに議論されていない回帰が徐々に単なるプログラミングに縮小されたことだ。 心配しないでください、プログラミングの外で議論されているとしても、完全に誤解されています。 私のお気に入りの例を見てみましょう:素晴らしい、心を傾ける映画 . スタート 映画の復帰を破るためにウェブサイト全体が捧げられていますが、それは存在しません。 答えは、少なくとも、 巣立っている。 「それでは、彼らは何についてですか?」 スタート もちろん、最高の例はロシアの巣立つ人形(私は意味する、それは名前の中のキンダ)ですが、これはまさに映画で起こっていること - 夢の中の夢の中の夢があります。 Nesting 続けて、リカバリが何であるかを別のテクノロジー例を見ていきましょう。 トップに「Did you mean: recursion," with "recursion" appearing as a hyperlink. Click that, and it loads the same page again, creating an infinite loop without a hint of actual recursion. トップに「リクルージョン」を入力し、「リクルージョン」がハイパーリンクとして表示されます。 フェイシャル @Google: That is an example of a loop, not recursion #GetItRight シングル So what the hell actually は recursion? は わたしは自分の定義を決めなくてはならなかった――なぜなら、これが今日の一般的なことだからだ、ということは、わたしの定義は、複数のフィールドに適用可能な方法で再発を定義するのに十分に広いからである。 まるで、ビッグテクが関与する前のように。 \n \n Recursion is a process or structure in which each step, layer, or generation contains or operates on a representation of the previous one, creating cumulative self-reference. 回帰とは、それぞれの段階、層、または生成が前者を表すものに含まれるか、それに基づいて動作し、累積的な自己参照を生成するプロセスまたは構造である。 Recursion is a process or structure in which each step, layer, or generation contains or operates on a representation of the previous one, creating cumulative self-reference. 累積的な自己参照は、永遠に続く必要はないし、特に長く続く必要はない――それは限られたものか無限のものなのかもしれない。 また、いくつかのフィールドを除く「ベースケース」とは何の関係もありませんので、イタリアの画家ジオットに戻って、いくつかの本当の復帰を見ていきましょう。 イン (約1320年)、彼は聖ペテロの前にひざまずいて、彼にあなたが見ている絵を提供するカルデナル・ステファネシュイを描いています - 絵の中の絵のイメージです。 ステファネスキー・トリプティッチ しかし、これをさらに単純にしよう、なぜなら、これは確かに心を傾けるテーマかもしれないから――。 two mirrors facing each other. 見よ、あらゆる新しいイメージは最後のものに反射し、見た目では無限の小さな鏡の群れを作り出します。 それが復帰です。 申し訳ありませんが、改めて強調しておきます。 \n \n 二つの鏡が互いに反復の結果を示す。 TWO MIRRORS FACING EACH OTHER RESULTS IN RECURSION. 世界は今、少しだけ明るくなっている、なぜなら私は誰も修正する必要があることを知らなかったテーマをクリアしたからだ。 それについて考える。 復帰について考えてみました。 この回帰についての考えは、調査を引き起こした。 再発についてのこの考えは、問題を特定するための調査につながった。 再発についてのこの考えは、それを修正するために導いた問題を特定するための調査につながった。 その回帰についての考えは、あなたが今読んでいるこの文に導いた問題を修正するために導いた問題を特定するための調査につながり、あなたの頭を回転させる回帰の風にあなたを巻き込んだ。 そして、あなたがたに疑問がない限り、結局、わたしは復帰の理解のために誰を参照したのか。 もちろん、私自身も。