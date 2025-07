Nexustorage、Minerva、JobTab: HackerNoon Startups of the Week について

みんなこんにちは!

HackerNoon Startups of the Weekの新機能へようこそ HackerNoonのチームは毎週、当社の優れた企業を注目しています。Startups of the Year データベース彼らはすべて、彼らの産業や地域でトップパフォーマンスを果たした。

今週、私たちは3つのエキサイティングなスタートアップに光を当てています。ミネラルで、ネクストレーションそして、仕事.

今日のスタートアップのストーリーをシェア!

週のスタートアップと出会う

出会いネクストレーションWellington, ニュージーランド

Industry:ビジネスインテリジェンス

Nexustorage is intelligent, software-defined storage that unifies block, file, cloud, and object storage into a single, scalable pool.それは、リアルタイムの使用に基づいて、自動的にデータをレイヤーを越えて、サブファイルレベルまで配置し、低コストで最高のパフォーマンスを提供します。

出会いミネラルデリー、インド

Industry:トレーニング&コンサルティング

ミネラルhelps financial institutions fight money laundering at scale.リスク評価に特化したMinervaは、数十億のデータポイントを活用し、リアルタイムの機械学習を使用して、各顧客のスマートでコンテキスト豊富なプロファイルを構築します。

出会い仕事Brisbane, オーストラリア

Industry:ソフトウェア開発

JobTab helps companies find and connect with the right tech talent.明確さと信頼に基づく雇用プラットフォームとして、JobTabは、すべての雇用リストには、賃金範囲、主要な要件、利点、雇用プロセスの分解などの有意義な情報が含まれていることを保証します。

JobTabは、最初から透明であることによって、雇用主が資格を持っているだけでなく、会社の価値観と目標と一致している候補者を引き付けるのを助けます。

HackerNoonのStartups of the Weekに登場したいですか?

あなたのスタートアップのストーリーを私たちのビジネスブログプログラムで共有してください!

HackerNoonのビジネスブログis one of theいろんな方法このプログラムは、企業が HackerNoon に直接コンテンツを投稿することを可能にし、ブランド認識を高め、当社を活用してSEO権威を構築します。

Here's what you get:

あなたのウェブサイトへのバックリンク(Yes, including CTAs)

A personalized Tech Company News Page featuring your logo, intro, call-to-action, and social

あなたのストーリーを輝かせるための完全な編集サポート

HackerNoonおよびソーシャルメディアプロモーションにおける複数の永続的なポジション

ストーリーはオーディオフォーマットに変換され、オーディオRSSフィードを通じて配布

12言語に自動翻訳、グローバルなアクセスを提供

あなたのブランドはまた、カノニカルリンクを通じてドメイン権限とSEOを獲得し、ストーリーはより良い有機的な発見可能性のために8つの異なる関連キーワード/タグページに分布します。

