MoonX: BYDFiのオンチェーン取引エンジン - CEXからDEXへのチケット

**Victoria, Seychelles, May 13, 2025/Chainwire/--**Centralized exchanges and On-chain Trading edge closer to integration 世界の仮想通貨取引プラットフォーム BYDFi 正式に立ち上げた ムーンX MoonXは、CEXユーザーにとって「DEXの世界へのチケット」として位置づけられ、DeFiへのアクセスを簡素化し、BYDFiの2エンジン戦略の始まりです。

CEX vs. DEX: 競争から統合へ

メムコイン、エアドロップ、および初期段階のトークンがトラクションを獲得するにつれて、オンチェーン市場は暗号化ユーザーのための高成長の場となっています。





同時に、CEXは初期段階または長尾の資産をキャプチャするのにますます制限されています。業界は明らかに変化しています:CEXとDEXはもはや別々のシロではなく、補完的なシステムになっています。

MoonX: On-Chain Tradingへのゲートウェイ

MoonXは別の取引所や財布ではありませんが、Web3取引の軽量な入力ポイントです。DeFiの資産の多様性と可能性を解放しながら、CEXのセキュリティとユーザーの認識を維持します。





たとえば、ユーザーはソーシャルメディアでトレンドメームコインを発見し、クジラの取引をコピーしたいとします。伝統的に、それは財布を切り替え、ガスを取得し、契約アドレスをコピーし、複数のDEXインターフェイスを閲覧します。 BYDFiアカウント 実行するための1つのタップ。





MoonX は Web2 レベルのユーザー エクスペリエンスを Web3 ワールド向けに提供します。

500,000 を超える Meme Coins へのアクセス

Pump.fun、Raydium、PancakeSwapなどの複数のプラットフォームから流動性を集めます。

現在、SolanaとBNBチェーンをサポートしており、さらに主要なブロックチェーンへの拡大を計画しています。

インテリジェンスインテリジェンスインタビュー

スマートな戦略とスマートなマネーコピー取引を統合します。

高周波数デーゲントレーダー向けに最適化されたミリ秒レベルの実行。

セキュリティ・ファースト・オン・チェーン・インフラ

ハイブリッド管理は、ユーザーがプライベートキーを管理しないが、資産のコントロールを維持することを保証します。

MPC + TEE を使用して Institutional レベルの保護を提供する Safeheron と共に構築されました。

リアルタイムの契約リスクスキャンと警告のためのGoPlusと統合。

BYDFi: デュアルエンジン時代に入る

MoonXは、製品のアップデート以上のものであり、BYDFIのCEX + DEX デュアルエンジンアーキテクチャ ユーザーは、1 つの統合されたアカウントフレームワーク内で集中型およびオンチェーン資産を管理できます。





流動性、戦略ツール、高度なセキュリティを組み合わせることにより、MoonXはトレンド追跡を超え、最適化されたチェーン効率で初期段階の長尾資産を取引するための基盤を構築しています。





BYDFiの共同創設者であるMichael氏は、「MoonXは新しい機能以上のものであり、スケーラブルなWeb3オンボードシステムであり、CEXフロントエンドから始まり、DEXバックエンドで動作し、摩擦のない資産流れを可能にする」と述べた。

BYDFIについて

2020年に設立されたBYDFiは、190カ国以上で10万人以上のユーザーにサービスを提供しています。 SPOT で、 derivatives で、 コピートレード , and now MoonX経由のオンチェーン取引 .





2023年、BYDFiはフォーブスがトップ10のグローバル仮想通貨取引所の1つとして認定しました。2025年には、同ブランドのハードウェアウォレットを立ち上げ、ユーザーの自己保管と資産のセキュリティを強化しました。BYDFiはユーザーに世界クラスの仮想通貨取引体験を提供することにコミットしています。





コンタクト

高級マーケティングディレクター

クロエ

BYDFi Fintech LTD

クロアチア@bydfi.com

このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。

