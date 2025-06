KuCoinがCryptoへの信頼を再構築する方法:BC Wongの2Bドルのビジョン

Why is a crypto exchange investing $2 billion in trust?

TOKEN2049 ドバイクコインCEO BC ウォン発表「信頼プロジェクト」は、暗号通貨業界における透明性、セキュリティ、およびコンプライアンスの向上を目指す20億ドルのイニシアチブで、この動きは、暗号セクターが規制監視の増加とより大きなユーザー信頼の必要性に直面しているためです。

仮想通貨取引所の役割の再構成

BC Wong氏は「Crypto Markets: The Exchange Perspective」と題したパネルで、仮想通貨取引所は単なる取引プラットフォームから金融インフラの不可欠な構成要素へと進化していると強調した。





ウォンは言った、





「取引所の役割は変わった。これ以上、後で迅速に立ち上げるだけでは足りない。私たちは規制当局と一日から協力しなければならない――信頼はユーザーから得られるだけでなく、金融エコシステム全体と共に構築されなければならない」

「取引所の役割は変わった。これ以上、後で迅速に立ち上げるだけでは足りない。私たちは規制当局と一日から協力しなければならない――信頼はユーザーから得られるだけでなく、金融エコシステム全体と共に構築されなければならない」

The Trust Project: A $2 Billion Commitment(信頼プロジェクト)

The Trust Project is KuCoin's response to the industry's trust deficit. The initiative focuses on four key areas: transparency, compliance, user protection, and long-term sustainability. By investing in these areas, KuCoin aims to set new standards for the industry. Oliver Stauber, CEO of KuCoin EU, joined Wong on stage to present the initiative, emphasizing the need for platforms that deserve user trust. The project also aims to integrate KuCoin's native token, KCS, more deeply into the ecosystem, enhancing its utility and governance functions. このプロジェクトはまた、KuCoinのネイティブトークンをより深くエコシステムに統合することを目指しています。

ナビゲーション 規制の風景

KuCoinの戦略には規制当局との積極的な関与が含まれています。同社は、コンプライアンス、予備証明システム、透明なレポートに焦点を当てた20人以上の科学者とアナリストのチームを集めています。 Wong氏は、一部の市場では、規制当局は製品開発の初期段階からの関与を期待していると指摘し、米国、EU、中国、インドなどの主要な管轄地域でコンプライアンスを確保した後、韓国に再入国する計画も述べました。





これらのプラットフォームは、KCSのエコシステムを拡大し、グローバルユーザーにより多くのユーティリティをもたらすためのより広範な取り組みの一部となるだろう2025年下半期にヨーロッパとオーストラリアで専用、コンプライアンスプラットフォームを立ち上げることを計画している。

最終思考

KuCoinの20億ドルの信頼プロジェクトは、暗号通貨の将来に大きな投資を表しています。透明性、セキュリティ、およびコンプライアンスに焦点を当てることによって、同社は業界の課題に対処するための積極的な措置を取っています。





ストーリーを気に入ってシェアすることを忘れないでください!

Vested Interest Disclosure: This author is an independent contributor publishing via our business blogging program. HackerNoon has reviewed the report for quality, but the claims herein belong to the author. #DYO

関心の開示: この著者は、当社のビジネスブログプログラムを通じて出版する独立した貢献者です HackerNoonは、品質のためのレポートをレビューしましたが、ここに記載されている主張は著者に属します。