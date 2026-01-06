ISO 27001 コンプライアンスツール 2026: 7 つの主要プラットフォームの比較概要

ISO 27001 認証は、機密データを扱う組織の基準的な期待となっています。かつての差別化は、企業契約、ベンダー評価、強力なセキュリティ実践を証明するためのテーブルの賭けとなっています。 ISO 27001 ツールの市場は混雑しており、機能リストはしばしば混ざります。いくつかのプラットフォームは証拠の収集を自動化します。他はギャップ分析やコンサルタントの調整に焦点を当てています。 2026年までに、私は、機能性、統合の深さ、実用性に基づいて、7つの主要なISO 27001コンプライアンスツールを評価しました。 ISO 27001 コンプライアンスツール 1.スカイタール インテリジェントなコンプライアンス・オートメーションと深い統合を求める組織で、常に継続的なコンプライアンスを確保 Best for: 無料デモ 利用可能 要請の価格 4.8 / 5 G2 Rating: これは、証拠収集、リスク評価、複数のフレームワークのクロスマッピングを含む重要なGRCプロセスを自動化し、ISO 27001要件に対するセキュリティ姿勢を継続的に監視します。 スカイター スカイター Scytale を選んだのは、コンプライアンスを一回の監査実習ではなく継続的な作業プロセスとして扱うためです。 証拠は、AWS、GitHub、Okta などのクラウド環境と接続されたセキュリティツールで自動的に収集され、手動の努力を大幅に削減し、効率を高めるためです。 このデータは、セキュリティコントロールを ISO 27001 の重要な要件にマッピングする監査準備レポートに組織され、監査をより予測可能にします。 Why I Picked Scytale: Standout Features & Integrations: Scytaleの核心的な差別化は、AI駆動型の自動化の深さで、カスタマイズされたガイドラインを提供するGRCの専門家チームと、次世代のGRCの熟練したエージェントであるScyと組み合わせて、すべてがISO認識の文脈に基づいています。単に証拠を収集するのではなく、実際のインフラデータを特定のISO 27001 Annex Aのコントロールに継続的にマッピングし、システムの変更や新たなリスクが生じるにつれてギャップを示します。 Pros: クラウドインフラストラクチャにおける証拠収集を含む自動化されたコンプライアンスプロセス ISO 27001の専門家による専用のチームが、カスタマイズされたガイドラインを提供 ユニークな、次世代AI GRCエージェント 主要なセキュリティツールとの深い統合 リアルタイムコンプライアンス監視 監査準備報告書 Cons: 価格相談の必要性 2.トロポス コンサルタントの連携を伴う構造化監査準備を必要とする企業 Best for: 無料デモ 利用可能 月額1500ドルからスタート 4.7 / 5 G2 Rating: Thoropassは、コンプライアンスソフトウェアとオプションのコンサルティングサービスを組み合わせ、ISO 27001認証プロセスを定義された段階に構成します。 深層オートメーションよりも構造と外部ガイドを必要とするチームのためにThoropassを選びました. その段階的なワークフローとオプションのコンサルティングサポートにより、内部の専門知識が限られているときに認証プロセスを管理しやすくします. 価格と範囲も多くの企業プラットフォームよりも透明です。 Why I Picked Thoropass: Standout Features & Integrations: Thoropass は、深い技術自動化を超えて構造化された認証ワークフローを意図的に強調しています。その優れた能力は、ソフトウェアとオプションのコンサルティングサポートを組み合わせる能力であり、内部の ISO 専門知識が制限されている場合でもチームが前進するのに役立ちます。 Pros: 明確な価格は、月1,500ドルから始まります。 構造化された認証ワークフロー オプションコンサルティングサービス タスク追跡 Cons: より小規模な組織にとっては高額かもしれません。 単一コントロールに限定された証拠自動化 3.スプリント 中間市場企業が自動化と実践的なガイドラインをバランスをとる Best for: 無料デモ 利用可能 要請の価格 4.8 / 5 G2 Rating: Sprintoは、完全に自動化されたプラットフォームとコンサルタント主導のアプローチとオプションの専門家のガイドラインの間に位置しています。 私はスプリントを選び、チームが必要に応じて自動化と実践的なガイドラインを組み合わせることを可能にする柔軟なコミットメントモデルのために、コンプライアンスの健康スコアリングは準備の明確なイメージを提供し、組み込みトレーニングは組織全体でのコンプライアンスを強化するのに役立ちます。 Why I Picked Sprinto: Standout Features & Integrations: Sprinto は、専門化ではなく柔軟性によって自分自身を区別します. それは、チームがプラットフォームを切り替えることなく、自己サービスの自動化と実践的なガイドラインの間を移動することを可能にします. コンプライアンス ヘルス スコアリングは、多くの競争相手が暗示するものですが、明示的に測定しません。 Pros: 柔軟なサービス 健康コンプライアンススコア 従業員の統合訓練 自動制御テスト Cons: 公開されていない価格 Add-on サービスが必要かもしれません。 オンライン ISMS.online 継続的なモニタリングを備えた事前設定されたISMSツールを求める組織 Best for: 無料デモ 利用可能 要請の価格 4.5 / 5 G2 Rating: ISMS.online は、事前に構成されたツールで ISO 27001 認証の取得と維持を簡素化する統合コンプライアンス管理プラットフォームです。 ISMS.online は、設定時間を大幅に短縮する事前設定された ISMS ツールで、認証や構造化された実装のスピードを深い技術統合に優先する組織に適しています。 Why I Picked ISMS: Standout Features & Integrations: ISMS.online の優れた強みは、事前に構成された ISMS 構造です。深い技術統合の代わりに、ISO 27001 のベストプラクティスと密接に一致する準備されたフレームワーク、テンプレート、ワークフローを提供します。 Pros: ISMS プレコンフィギュレーション 継続的なコンプライアンス監視 複数のISO規格のサポート 構造化実施ガイドライン Cons: 柔軟なプラットフォームより少ないカスタマイズ 有限な統合能力 5.セキュリティ SOC 2 または HIPAA と共に ISO 27001 を管理するチームで、複数のコンプライアンス作業を減らしたい。 Best for: 無料デモ 利用可能 要請の価格 4.8 / 5 G2 Rating: SecureFrameは、SOC2、HIPAA、GDPRとともにISO 27001を扱うコンプライアンスプラットフォームを提供しています。 私は、ISO 27001を他のフレームワークと一緒に管理する組織のためにSecureFrameを選択しました. その証拠、ポリシー、およびベンダーリスクを基準全体で統合する能力は、複数のフレームワークのコンプライアンスプログラムにおける重複を減らすのに役立ちます。 Why I Picked SecureFrame: Standout Features & Integrations: SecureFrame は、複数のフレームワーク環境で優れている。その強みは、ISO 27001 の深さだけではなく、SOC 2 および HIPAA などの標準で証拠、ポリシー、ベンダーリスク評価を再利用する能力です。 Pros: 多枠組みサポート 販売者リスク管理 Pre-built ポリシーテンプレート クラウドインフラの統合 Cons: 自動化の深さは統合によって異なります。 透明な価格 6.信頼性 プライバシー、GRC、およびISO 27001を統合されたプラットフォームで管理する大企業 Best for: 無料デモ 利用可能 要請の価格 4.3 / 5 G2 Rating: OneTrust は、ISO 27001 がプライバシー、リスク、およびコンプライアンス機能の一部であるエンタープライズ GRC プラットフォームを提供します。 私は、既にプライバシーやガバナンスモジュールを使用している企業のためにOneTrustを選びました。ISO 27001は、独立したコンプライアンスの取り組みではなく、より広範なGRCとプライバシープログラムの中で生活する必要があります。 Why I Picked OneTrust: Standout Features & Integrations: OneTrustの違いは、ISOの特定性ではなく、規模と統合にあります。ISO 27001は、プライバシー、ベンダーリスク、および単一のGRCシステム内のガバナンスプログラムとともに管理されています。 Pros: Unified GRC プラットフォーム 強力なプライバシー管理 エンタープライズグレードの統合 集中文書化 Cons: エンタープライズ特性の高いコスト ISO27001は単なるモジュールです。 ISO 27001 のみでオーバーキルできます。 7.論理 より広範なGRCプログラムにISO 27001を統合するリスクに焦点を当てた組織 Best for: 無料デモ 利用可能 要請の価格 4.6 / 5 G2 Rating: LogicGate Risk Cloudは、企業のリスク管理フレームワークを通じてコンプライアンスに取り組み、ISO 27001のコントロールをリスクシナリオにマッピングします。 LogicGate Risk Cloud は、成熟したリスク管理手法を持つ組織のために選択しました. ISO 27001 コントロールをビジネスリスクとつなげ、ワークフローをカスタマイズする機能は、固いテンプレートではなく、内部のガバナンスに準拠することを調整します。 Why I Picked LogicGate Risk Cloud: Standout Features & Integrations: LogicGateはリスク中心のデザインで特徴づけられています。ISO 27001のコントロールは、ビジネスリスクシナリオと直接結びつき、経営レベルのレポートとガバナンスの調整を可能にします。 Pros: リスクベースのコンプライアンスアプローチ 高度にカスタマイズ可能なワークフロー より広範なGRCプログラムとの統合 リスク分析とダッシュボード Cons: リスク管理の専門知識が必要 制限された自動的な技術的証拠収集 Customization may require setup time (カスタマイズ) 正しいISO 27001コンプライアンスツールを選ぶ方法 プラットフォームがISO 27001の93 Annex Aコントロールにどれほど包括的にマッピングしているかを評価します。一部のツールは、統合テスト手順を含む詳細な制御フレームワークを提供し、他のツールは一般的な文書管理を提供します。 Alignment with ISO 27001 Requirements: チームが手動で証拠を収集する能力を持っているか、または自動的に収集する必要があるかを決定します。 Level of Automation: 効率的なコンプライアンス プラットフォームは、既に使用しているクラウド プロバイダー、HR システム、コード レポジトリ、モニタリング ツールと統合します。 Integration with Existing Systems: 内部のISO 27001の専門知識を有するか、外部のガイドラインを必要とするかを考慮してください。Scytaleなどのいくつかのプラットフォームには、専門家コンサルティングサービスが含まれています。 Internal Resources vs. Guided Support: 初期認証を超えて考える:継続的なコンプライアンス操作、継続的なコンプライアンス、監視監査、継続的な改善をサポートするプラットフォームを選択します。 Long-Term ISMS Scalability: 結論 この比較から一つ取ることができれば、ISO 27001の成功は、機能リストよりも運用適合性に大きく依存しているということです。 オートメーションは、既に基準制御が存在する場合にのみ機能し、コンサルティングは内部所有権が明確である場合にのみ役立ちます。 適切なツールを選ぶことは、チームの成熟度について正直であり、コンプライアンスが急務ではなくルーチンになればまだ機能するプラットフォームを選ぶことを意味します。 ファックス ISO 27001 コンプライアンスツールとは? ISO 27001 コンプライアンスツールは、組織が世界的に認められている ISO 27001 情報セキュリティマネジメント規格に準拠することを実装、維持、および実証するのに役立つソフトウェアです。これらのプラットフォームは、通常、証拠収集を自動化し、技術制御を ISO 要件にマッピングし、ポリシー文書を管理し、監査資料を準備します。 ISO 27001 ソフトウェアは本当に必要ですか、それともコンサルタントや文書で管理できますか? コンサルタントや共有ドキュメントで初期認証を達成することはできますが、このアプローチは1年目以降に崩壊する傾向があります。継続的な証拠の更新、スタッフの変更、監視監査は、マニュアルプロセスが取り扱うのに苦労する摩擦を導入します。 ISO27001とSOC2は同じですか? 多くのコンプライアンスプラットフォームはISO 27001とSOC 2を両方サポートしていますが、フレームワークは異なる要件を満たしています。ISO 27001は情報セキュリティマネジメントシステムの国際標準ですが、SOC 2はサービス組織のコントロールに焦点を当てた米国ベースの認証フレームワークです。 This post was published under HackerNoon's ビジネスブログプログラム . この記事はHackerNoonの記事に掲載されました。 ビジネスブログプログラム ビジネスブログプログラム .