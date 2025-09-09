House of DogeとBitstamp by Robinhood、NYSE:ZONE Treasuryの戦略的パートナーシップを発表

ドッグコイン財団の公式企業部門は、本日、戦略的パートナーシップを発表しました。 ロビンホッドの金融サービスプラットフォームBitstamp by Robinhood(NASDAQ:HOOD)を、最近CleanCore Solutions, Inc.(NYSE American:ZONE)で設立されたオフィシャルドーコイン財務省の取引所と名付けました。 Miami, United States, September 9th, 2025/Chainwire/-- HOME OF DOGE Bitstamp USA Inc HOME OF DOGE Bitstamp USA Inc Dogecoinのエコシステム財団の長期的な安定性と透明性を提供するために立ち上げられたオフィシャルドーコイン財務省は、今やRobinhoodの信頼できるプラットフォームによってBitstampで安全に保管されます。 \n \n 「House of DogeとCleanCoreがRobinhoodのBitstampを取引と保管のための自宅に選びました」とRobinhoodのCrypto InstitutionsのVPであるNicola White氏は述べました。 「House of DogeとCleanCoreがRobinhoodのBitstampを取引と保管のための自宅に選びました」とRobinhoodのCrypto InstitutionsのVPであるNicola White氏は述べました。 このパートナーシップを通じて、ハウス・オブ・ドッグは、アクティブなトレーダー、長期保有者、ネットワークをパワーアップしているマイナーを含むグローバルなドッグコインコミュニティとより強力な金融関係を形成することを目指しています。 \n \n 「Bitstamp by Robinhoodは長い間、Dogecoinの投資家にとって最も信頼できる小売プラットフォームの1つでした」と、House of DogeのCEOであるMarco Margiotta氏は述べました。 「Bitstamp by Robinhoodは長い間、Dogecoinの投資家にとって最も信頼できる小売プラットフォームの1つでした」と、House of DogeのCEOであるMarco Margiotta氏は述べました。 \n \n ロビンホッドのBitstampで資産を保護するだけでなく、ドッグコインの金融エコシステムの基盤を築き、所有者がすぐにより広範な経済的ユーティリティアプリケーションに参加できるようになります」 ロビンホッドのBitstampで資産を保護するだけでなく、ドッグコインの金融エコシステムの基盤を築き、所有者がすぐにより広範な経済的ユーティリティアプリケーションに参加できるようになります」 このパートナーシップは、ライセンス契約、製品パートナーシップ、そしてDogecoinユーティリティを消費者および企業市場に持ち込む将来の統合を含むハウス・オブ・ドッグの新しい開発の波に続きます。 About House of Doge ♪♪♪ **は、Dogecoin財団の公式企業部門であり、Dogecoin(DOGE)を広く受け入れられ、分散化されたグローバル通貨として推進することにコミットしています。Dogecoinを日常のビジネスに持ち込むために必要なインフラストラクチャに投資することで、House of Dogeは、現実世界での使用のための安全でスケーラブルで効率的なシステムを構築しています。支払いや金融製品から現実世界の資産トークニケーションや文化パートナーシップに至るまで、House of Dogeは、仮想通貨の次世代をリードしており、Dogecoinはメームを超え、グローバルな規模でDoing Only Good Everydayの使命を果たしています。 HOME OF DOGE HOME OF DOGE Bitstamp by Robinhoodについて ♪♪♪ 世界で最も長期にわたる仮想通貨取引所の1つであり、2011年以来、仮想通貨市場への安全かつオープンなアクセスを提供してきました。Bitstamp USA Inc. は、ニューヨークの BitLicense、ルイジアナの仮想通貨ライセンス、および他の 41 州の貨幣送信ライセンスを保有しています。Bitstamp Asia Pte. Ltd は、シンガポールの主要な支払い機関のライセンスを保有しており、Bitstamp Europe S.A. は、ルクセンブルク経由でEUのMiCA枠組みに登録され、そこで支払い機関のライセンスを保有しています。Bitstamp UK Ltd. は、英国の金融管理局で暗号資産会社として登録されています。これらの Bitstamp by ロビンホッド Bitstamp by ロビンホッド コンタクト 通信部長 アンジェラ・ゴルマン HOME OF DOGE アンジェラ@houseofdoge.com \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム