新しい歴史 122 測定値

Global Supply Chain Transformation: How Rajeev Rungta Led a Multi-Continent Oracle Cloud Revolution グローバルなサプライチェーン変革: Rajeev Rungtaが多大陸型オラクルクラウド革命をどのように導いたか

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - Global Supply Chain Transformation: How Rajeev Rungta Led a Multi-Continent Oracle Cloud Revolution グローバルなサプライチェーン変革: Rajeev Rungtaが多大陸型オラクルクラウド革命をどのように導いたか
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesもっと詳しく知る

コメント

avatar

ラベル

cloud#oracle-cloud-transformation#rajeev-rungta#global-supply-chain#multi-continent-oracle-cloud#semiconductor-manufacturing#supply-chain-modernization#process-standardization#good-company

この記事は

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories