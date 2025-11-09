Git Commitメッセージを書くための最高の方法: Just Like the Pros

開発者が6ヶ月前に開発したものを見つけるために時間に戻ると、多くの場合、彼はその特定のコミットメントを作った理由を理解しませんが、その唯一の理由は、コミットメントメッセージを書く正しい方法に従わなかったからです。 コミットメッセージの基準は世界中で実践されていますが、人気の基準に従って良いので、良い時間の後に戻ってくるか、または誰かがあなたのコミットメッセージを見ているとき、彼らはクレイジーのように見えません! \n \n 変更の文脈について他の開発者に知らせる最も効果的なテクニックは、よく書かれた Git コミットメッセージです。 変更の文脈について他の開発者に知らせる最も効果的なテクニックは、よく書かれた Git コミットメッセージです。 チームはまず、構築している製品のバージョン管理履歴を指定するコミットメッセージ条約を決定する必要があります。 優れた Git コミット メッセージには、適切なスタイル、コンテンツ、メタデータが必要です。 有名な Git コミットは、この条約に従います: <type>(<scope>): <message> 次のいずれかかもしれない。 <type> \n \n \n \n \n \n \n \n \n Feat for a New Feature(新キャラクター) 生産コードを再現するための改名器、たとえば、機能を改名する。 Docs ドキュメントの変更について ユーザーのためのバグを修正します。 パフォーマンスの向上のために フォーマット変更のためのスタイル、欠けているセミコロンなど 欠けているテストを追加するためのテスト、再現テスト build 構成、開発ツール、またはユーザーにとって無関係なその他の変更を更新するために build を作成します。 また、チームが遵守する基準に応じて、カスタムタイプも追加できます。上記の基準はESLintチームが遵守しています。 . ここ 範囲はオプションであり、メッセージの部分には、コミットが何を意味するかをまとめるために、72文字を超える単一の行文を含むべきです。 多くの開発者は、メッセージをトピックラインとして使用し、体も追加します; それは基本的にコミットの説明ですが、あなたが文脈を理解できる限り、一線コミットのメッセージが好ましいです(コミットとは何ですか、なぜですか)。 また、ツールなども使えます。 または コミットメッセージを標準化する グリッター 委員 これだけではなく、コミットメッセージをチェックし、ガイドラインに従わない場合にエラーが表示されるツールがあるかどうかも疑問に思うかもしれません。 それはあなたのチームがコミット条約に従うのを助けます。 コミット LINT 多くの場合、業界の専門家は、コミットメッセージとしてJIRAまたはクリックアップチケットを使用して、すべてがいつでもリンクまたは追跡できるようにし、コードベースは将来の開発者にとって維持可能なままです。 いくつかのチームはまた、コミットメッセージにエモジを追加するのが好きです. I have curated a list of emojis and their respective meanings. You can check it out . ここ 最後に、重要なことは、あなたのコミットメッセージが有意義で、特定の変更が何であるかについて、同僚の開発者や将来の開発者を混乱させないことです。 従来のコミット、セマンティックなコミット、または業界が従う慣行についてもっと知りたい場合は、以下にいくつかのリソースがあります。 \n \n \n \n 従来のコミットメント セマンティックコミットメント CBeamsによるコミットメッセージを書く方法