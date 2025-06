GISEC Global 2025: ドバイがAIサイバー犯罪に対するサイバー防衛のリーダーを結成

5月6日から8日まで、25,000人以上のサイバーセキュリティ専門家が、中東とアフリカ最大のサイバーセキュリティイベントに集まり、深い詐欺や重要なインフラの脆弱性から地域のデジタル未来を守る。

AIによるサイバー犯罪とランサムウェア攻撃が世界的に増加するにつれて、GISEC Global 2025は5月6日から8日までドバイに戻り、世界の主要なリーダー、イノベーター、ビジョナーを集め、私たちのデジタル未来を確保するために大きな取り組みを進めています。

GISEC Globalは、Dubai World Trade Centerをサイバーセキュリティのエピセントに変え、160カ国から450以上のCISO、25,000の専門家、および750以上のブランドを結び、AWS、Huawei、Microsoftなどのテクノロジー大手から革新的なスタートアップに至るまで、MEAの最も重要なサイバーイベント「AI駆動の未来を確保する」のテーマの下で開催します。

14th editionは、Huawei、AWS、Microsoft、Google Cloud Security、CISCO、Deloitte、Kaspersky、Check Point、Cloudflare、Honeywellなどの業界の主要なプレーヤーの重要な焦点を集め、スパイアソリューション、CPX、CyberKnight、LinkShadow、OPSWAT、Qualys、CrowdStrike、StrikeReady、およびDream Groupなどの革新的なサイバーセキュリティ企業を組み合わせています。

この3日間のイベントは、アラブ首長国連邦のAIイノベーションの世界的リーダーとしての地位を強化し、脅威関係者に対して責任あるAI導入を行い、グローバルな専門知識と地域の優先事項を組み合わせ、公私協力、イノベーション、才能開発に強力な重点を置きます。

これらの優先順位は、重要なタイミングで到来する。 世界経済フォーラムの「グローバル・セキュリティ・アプローチ2025」 GISECグローバル2025の発表に先立ち、以下のことが示されました。

66% of organisations view AI as a game-changer in cybersecurity.

Nearly half (47%) warn that generative AI is simultaneously arming hackers with scalable new attack vectors