From Walled Gardens to World Grid: A Brief History of How We Centralized the Internet ウォールドガーデンからワールドグリッドへ

道路の忘れられたフォーク 私はまだその音を覚えています 56k モデムがあなたを何か大きな、混乱した、新しいものに接続するその叫び声. あなたがそれを経験したなら、あなたは私が何を意味するか知っています; あなたがインターネットの初期に入ったことを意味するため、不快でエキサイティングなり騒音。 そのとき、それは企業のオフィスに入るような気分ではありませんでした. それはカーニバルに入るように感じた、部分の天才、部分のゴミ箱。 HotBot、ICQ、Napster、GeoCities、IRCチャットルームはそれぞれ独自の小さな世界のようで、新しい市場を見つける探検家のように、アルゴリズムの代わりに好奇心によって導かれるようになりました。誰もこれらのスペースを「所有」しませんでした。あなたは独自の場所を作り、今日のデザイナーがクライミングするGIFを含むホームページを作り、おそらくゲストブックにあなたのメールを残し、遠くにいる誰かが答えることを望んでいました。 あなたのブラウザを開くと、おそらくあなたはもはや「オンライン」に行くことについて考えないでしょう; あなたは単にGoogle、Facebook、またはAmazonに行くだけです. 以前は広大なオープンスペースだったことは、今ではセクションに分かれ、入り口の明るいゲートとルールを持つプライベートエリアに囲まれています. かつて自由と接続を提供したインターネットは、今では私たちをいくつかのプラットフォームを通して導いており、それほど滑らかで磨かれています。 どのようにして中央コントロールを回避するために構築されたネットワークは、単一の攻撃がそれを破壊することができないように設計され、企業コントロールポイントのネットワークに変わったのか? どのようにして我々は20世紀の最も分散化された発明を取って、今、我々が何を見るか、何を言っているか、そして何を信じているかを決定するいくつかの大企業に与えたのか。 オープンウェブの起源 インターネットは猫のビデオやオンラインショッピングから始まらなかった。それは1960年代にARPANET、米国の軍事プロジェクトで始まり、一部が崩壊した場合に失敗しないネットワークを作成しました。単純に言えば、それは分散化されるように設計されました。 その後、1970年代から80年代にかけて、コンピュータのための普遍的な言語であるTCP/IPが登場し、コンピュータは、コンピュータの種類に関係なく、同じルールを使用してコミュニケーションができるようになりました。 1980年代から90年代にかけて、インターネットは防衛ラボや大学を超えて拡大し、より混沌と人間化した。Usenetのニュースグループはオープンな議論でいっぱいでした。メールリストは世界中の人々を接続し、誰が話せるかをコントロールしませんでした。FTPは世界中でファイル共有を可能にしました。その後、あなたのバンド、あなたの猫、またはあなたの好きなXファイル理論についての個人的なホームページ、カラフルなサイトがGeoCities、Tripod、あるいは小さなISPのサーバーにホストされました。 それは混乱したものであり、混乱したものであり、驚くべきものであり、初期のウェブはお金を稼ぐために設計されていなかったが、探検のために設計されていた。 ハイパーリンクは、物理学教授の論文からわずか3回のクリックで青少年のジーンにあなたを連れて行くことができます。 それを今日のアルゴリズムフィードと比較して、スムーズで効率的で、慎重にコレクションされています。当時、あなたは読む価値のあるものを決めるのに巨大な会社を必要としませんでした。あなたはそれを独自に発見しました。あなたは散策し、探検し、創造しました。オープンウェブはショッピングモールのようなものではなく、境界の町のようなものだった:混乱した、リスクのある、しかし可能性に満ちた。 庭園の高さは, 1990年代半ばまでに、オープンウェブは閉鎖され始めました。AOL、CompuServe、MSNのような企業は、インターネットのパッケージ化されたバージョンを提供しました。あなたがログインしたとき、それはオープンマーケットの代わりに彼らのモールに入るのと同じでした。あなたは電子メール、チャットルーム、ニュース、ショッピングにアクセスし、すべてスリックなインターフェイスを通じて。それは便利でしたが、無料ではありませんでした。これらは初期の集中システムでした。 その後、Yahoo、Excite、MSNのようなポータルが登場し、彼らの目標はインターネットの「フロントドア」になることではなく、インターネット全体を作成することではなく、最初のクリックをキャプチャし、天気の更新、ホロスコープ、株式のタッカー、自分のコンテンツに戻ってくる検索結果などの機能であなたをそこに保つことでした。 ドットコムのブームはこの傾向を加速させた。たくさんのお金が入り、大企業はさらに強力になった。アマゾンはただ本を販売するだけではなく、他の多くの分野に拡大した。 しかし、中央ハブの弱点は明らかだった。 革新的な音楽共有サービスであるナプスターは文化を急速に変え、急速に閉鎖された。 なぜか? それは1つの弱点を持っていたからだ。 一つの会社。 一つのサーバーセットアップ。 弁護士が裁判所に連れて行って閉鎖するための1つの目標。 音楽は消えていなかった。 それはBitTorrentのスワームやダークネットのアーカイブに広がった。 資本主義のプラットフォーム 1990年代は障壁を築くことだったのなら、2000年代は要塞を建設し、閉鎖することでした。Googleは単なる検索エンジンから、AdWordsとAdSenseを通じて世界の注目をコントロールすることに移りましたFacebookは単に大学キャンパスを接続するだけでなく、人々がどのように相互作用するかを変え、友情を広告用のデータに変えましたAmazonはオンライン書店として始まり、オンラインショッピングとクラウドコンピューティングの両方で主要なプレイヤーになりました。 次にモバイル革命が起こった。AppleのiPhoneとGoogleのAndroidは私たちのポケットに強力なデバイスを提供しただけでなく、二つの会社の支配を生み出しました。現在、90%以上の人々がこれらの2つのオペレーティングシステムのいずれかを使用しています。これは、オペレーティングシステムを制御する会社がルールを設定しているため重要です。 なぜこの統合は進歩のように見えたのか? それは効果的だったからです. ページは迅速にロードされました. 支払いは数秒で処理されました. インフラストラクチャに数十億ドルが投資され、ウェブは初めてスムーズに感じました. しかし、このポーリングにはコストがありました. ネットワーク効果、あるいは誰もが一つの場所にいることの引き出しは、快適さを捕虜に変えました. あなたの友人、仕事、音楽、写真がすべて同じプラットフォームにあったとき、離れることは単に不便なことではなく、想像もつきませんでした。 プラットフォームはあなたの注意のために日々競争することによって成長しませんでした。彼らは、彼らなしで人生を想像しにくいようにすることによって繁栄しました。あなたは「Webを検索」しません。あなたはGoogleではありません。あなたは「ステータスを投稿」しません。あなたはFacebookです。そしてAmazonは単なる店舗ではありません。それはあなたが訪問する多くのサイトの背骨です。オープンウェブはまだ存在しますが、ほとんどの人にとって、それはいくつかの大きなプラットフォームに縮小しました。 「進歩」としての集中化 今は集中化を批判するのは簡単ですが、正直に言うと、しばらくの間、それは進歩のように見えました。中央ハブは私たちに超高速な検索、一クリックショッピング、そして数秒で遅いインターネットで何時間もかかっていたスマートフォンを提供しました。 歴史はしばしばこのパターンに従う。村々は都市に成長する。都市は革新、貿易、文化を提供するが、それらはまた、トラフィック、汚染、混雑地域をもたらす。同様に、インターネットの「村々」は、郵便リスト、メッセージボード、ホームページなどの「都市」がFacebook、Google、アマゾンの「都市」となった。 企業や政府にとっては、集中化には抵抗するのが難しかったので、失敗点が少なくなったため、より容易な制御を意味していたが、ユーザーにとっては、すべてが一つのタップで便利に利用可能だったため、誘惑的なものだった。 同じパラドックスがあらゆる帝国を悩ませてきた:統合は成長を助けますが、それは停滞につながります。企業が支配的になると、彼らはあなたの忠誠を獲得するために革新を続ける必要はありません。代わりに、彼らはあなたを捕らえ、コストを高め、システムを取します。 集中化のコスト 依存性は最初のコストです。多くの人がGoogleを介してログインし、Amazonでショッピングし、メタをソーシャル化するために使用すると、あなたは「オプション」を失い、依存性を獲得します。これらの大企業のいずれかが変更を行った場合、デジタル経済の大きな部分が影響を受けることができます。 AWSがダウンロードし、それとともにウェブの多くを取ったときを思い出してください?インターネットは「オフボタン」を持たないはずではありませんが、集中化はいくつかを作り出しました。 あなたはフェイスブックの顧客ではありませんでしたが、あなたはフェイスブックの製品でした。すべてのLike、Click、Scrollはデータストアに収集され、アルゴリズムがあなたを分析しました。 集中化は、その創造者が想像したことのないようにインターネットを脆弱にしました。核戦争に耐えられるように構築されたシステムは、一つの会社がサーバーエラーを犯しているため、失敗する可能性があります。一つの裁判所の命令は、全体のプラットフォームを閉鎖することができます。 そして、おそらくすべての最も悲しいコストは、ユーザ所有スペースの徐々に消滅です 独立したフォーラムが消えました. 個人的なブログが減少しました. 初期のWebのユニークな創造性; ネオンGIF、ハンドコードされたゲストブック、混乱したコミュニティ; ユニークなフィードによって飲み込まれました. 何千ものユニークな小さな庭の代わりに、私たちはいくつかのよく保管された草地で終わりました。 集中化により、ウェブはより滑らかで、よりシニアで、使いやすくなりましたが、さらに小さくなりました。 集中化により、ウェブはより滑らかで、よりシニアで、使いやすくなりましたが、さらに小さくなりました。 抵抗の種子 誰もがプラットフォームのトレンドを受け入れたわけではありません。中央のウェブの輝かしい表面の下には、常にそれに反対する動きがありました。オープンソースソフトウェアは決して消えませんでした。 Peer-to-peer ネットワークは同じ精神を維持していました。Napster は閉鎖されましたが、BitTorrent は数百万台のコンピュータにファイルを拡散し、単一のサーバーに頼るのではなく、Gnutella、LimeWire、eDonkey は完璧ではありませんでしたが、情報が制御できるという考えに挑戦しました。 そして、2009年にビットコインが現れた. それはホワイトペーパー、偽名、そして誰も所有していなかったが、誰もがチェックできるネットワークでした. それは単にお金のことではありません. それは中間者なしの信頼と許可を必要とせずに証拠についてでした. ビットコインは、分散化は過去のものだけではないことを示しました. それはまだ創造に値する未来でした. 同時に、抵抗の構造はさらに進化した。IPFSは削除できないファイルシステムを約束した。Arweaveは、検閲者が触れないアレクサンドリアの図書館のような永続的なストレージを提供した。 これらは単なるツールではなく、ウェブが大企業によってコントロールされる必要がないことを示す例であった。 結論:ステージ設定 抵抗力のテストとして始まったARPANETは、核攻撃に抵抗するように設計されたネットワークで、徐々により脆弱なものに変わりました:ワールドグリッド。それはスリーンで、効率的で、グローバルですが、中央化され、監視され、脆弱です。 それが私たちのデジタル時代の矛盾です。集中化はウェブを成長させたが、それを抑え続けました。私たちは、インターネットを数十億の人々に拡大するために、大きな建物、データセンター、巨大な企業が必要でした。 オープンなプロトコル、ピアツーピアネットワーク、ブロックチェーン、分散型ストレージ、連邦化されたソーシャルプラットフォームは、インターネットは常に共有され、所有されていないことを示しています。 ここで我々は交差点に立っている。すでに一つの道を踏み出したが、現在我々が暮らしているグローバル・グリッドである。もう一つの道はまだ先にある:人々ではなくプラットフォームにパワーを与える分散化されたウェブ。 \n \n なぜなら、本当の問題は、どのようにしてオープンウェブを失ったかではなく、それを再構築する勇気があるかどうかだ。 なぜなら、本当の問題は、どのようにしてオープンウェブを失ったかではなく、それを再構築する勇気があるかどうかだ。