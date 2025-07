EQC One:プロコンテンツクリエイターとしての新しいプラットフォーム

コンテンツ制作経済が現代世界に及ぼす影響を過大評価することは難しい。過去10年間で、ミュージシャン、映画制作者、作家、ポッドキャスト、影響力のある人々は、自分の情熱を生計に変えました。YouTube、Spotify、Instagram、TikTokなどの大規模なプラットフォームは、新しい放送ネットワークや出版社となり、才能とスマートフォンを持つ誰もがグローバルな観客に到達するチャンスを約束しています。

業界のアナリストによると、世界のデジタルコンテンツ作成市場は数十億ドルの価値があり、年間2桁のペースで成長しています。2020年以来、数百万の新しいコンテンツ作成者がソーシャルメディアに加わり、多くの人がフルタイムのキャリアを築いています。

しかし、不安な現実が続いている。 テキサス 創設者のジェイソン・ホーは、権限の強化についてのすべての話にもかかわらず、多くの主要なプラットフォームは実際にはコンテンツの作成者を優先しません。

The Platform Paradox: Who Really Profits?

Tekliumのジェイソン・ホ氏は、コンテンツプラットフォームがコンテンツの作成者をしばしば見落とす理由を説明しているが、クリエイターがコンテンツを生成する一方で、プラットフォームは視聴者、発見プロセス、および収益の大部分をコントロールしている。

彼は、多くの主要なプラットフォームで、クリエイターは通常、コンテンツの収益の5%から30%にすぎないと指摘しています。Hoは、極端なケースでは、いくつかのプラットフォームは、価値の95%まで取っており、クリエイターは、彼らの作品が価値を持つ可能性のほんの一部しか持たないと述べています。彼は、残りの部分は、プロモーション、インフラストラクチャ料金、およびその他の不透明な引出しの形でプラットフォームによって吸収されます。

視聴者の関与と広告収益を最大化するために設計されたアルゴリズムは、どのコンテンツが促進され、どのコンテンツが埋められているかを決定する。

Ho氏は、プラットフォームはまた、コンテンツを検閲、悪用、または削除する権利を留保していると付け加え、これらの条件下で、現状に挑戦したり、敏感なトピックに取り組むクリエイターは、警告やリクエストなしに視聴者や収入を失うリスクを負います。

彼は言った、「パラドックスは明らかである:クリエイターを強化すると主張するプラットフォームは、多くの点で、そのゲートガーディアンと最大の受益者となっている」

A New Model Emerges: The EQC One Proposition

TekliumのCEOであるJason Ho氏は、これらの非効率性を認識し、クリエイターや視聴者向けのプラットフォームを構築することを目指し、Teklium Inc.によって開発されたEQC Oneは、従来の市場以上のものであり、デジタル人材、コンテンツ、価値がどのようにオンラインで流れるかを再構想することを目指しています。

EQC Oneはコンテンツと才能交換のためのプラットフォームであり、ミュージシャン、作家、ビデオプロデューサー、研究者、影響力者を含むあらゆる種類のクリエイターが、その作品をサブスクリプトに配布し、ファンに直接販売したり、商業的なスポンサーを見つけて無料で利用できるようにします。

「EQC Oneは、支配的な団体が課した障壁を取り除くための新しいルールのセットを容易にすることによって、公正かつ進歩的なインターネットを作り出すことを目指し、インターネットが現代の文化と社会とともに進化することを確保する」シェアする

How EQC One Flips the Normal Content Creation

EQC One を設計する際に、チームはコンテンツクリエイターを主要なプラットフォームの不効率に対処することによって最初に置きました。例えば、収益を大幅に削減する代わりに、EQC One は 0.5% のトランザクション手数料のみを請求し、クリエイターが業界をリードする 99.5% の売上を維持することができます。

EQC Oneはまた、そのモデルでは、サーバー、ストレージ、帯域幅、コンテンツ配信は、クリエイターに直接料金なしで提供されます - プラットフォームのデジタル通貨およびトークンシステムは、これらのリソースのサービスプロバイダーに補償します。

EQC Oneは、財務を超えて、クリエイターの芸術的自由を尊重することを約束し、隠されたアルゴリズムのフィルタリングを禁止しているため、コンテンツの発見は、透明な指標(ビュー数、ダウンロード統計、ユーザーランキングなど)や不透明なアルゴリズムではなく、人間の推奨に基づいています。

EQC Oneはまた、コンテンツを海賊行為から保護するために量子インスピレーションの暗号化(エミュレート量子通信、またはEQC)を使用しています. それは「一度読む」機能を導入します:権限のあるユーザーがファイルを解読し、表示すると、解読キーは直ちに無効になります. 言い換えれば、誰かがビデオを見ると、その特定の暗号化キーはなくなり、そのファイルのコピーのさらなる再生を妨げます。

Tekliumは「EQCertificates」を使用してプラットフォーム上のすべてのトランザクションを記録します. これらの証明書は、コンテンツの各部分で使用されるコンピューティングパワー、ストレージ、帯域幅を追跡し、支払いを透明にし、不透明な基準ではなく実際のリソース使用に基づいて行います. Compensation then reflects the true cost of delivering the content, according to the network's rules.

「このテクノロジーは、コンテンツの盗難と許可されていない配布に長い間苦労してきたクリエイターのためのゲーム変革です。Ho氏は、EQC Oneがセキュリティに重点を置いていることを強調した。

これらの機能により、EQC Oneはコンテンツ作成の伝統的なモデルを頭に置き、クリエイターにより大きなコントロール、より強力なセキュリティ、そして彼らにふさわしい報酬を与えることを目指しています。

Why Now? The Need for a New Platform

EQC Oneの発売のタイミングは偶然ではありません。クリエイター経済は交差点にあります。これまで以上に多くの人々がコンテンツを生産し、共有していますが、圧倒的多数の人々は彼らにふさわしいものを稼ぐために苦労しています。

さらに、コンテンツ盗難、データ侵害、プライバシー侵害は日常的になり、既存のプラットフォームへの信頼を損なっています。

The Road Ahead: Can EQC One Succeed?

Ho氏は、主要なプラットフォーム間で競争が激しいことを認めているが、EQC Oneの成功は、規模の高いクリエイターとユーザーを魅了し、公平性とセキュリティの約束を果たし、透明性へのコミットメントを維持する能力に依存すると信じている。

「デジタルプライバシーは贅沢や反省であってはならない」ホは言う。「EQC Oneにより、私たちは誰にでも利用可能な安全で公平な報酬を受けるプラットフォームを提供し、デジタル時代のデータセキュリティについて考える方法を変えています。

A Question for the Future

クリエイター経済の発展は、権限と機会の時代を迎えるはずだったが、あまりにも多くの人にとって、現実は、彼らのコントロールと収益を制限しながら、彼らの労働から利益を得るプラットフォームに依存するものだった。

EQC Oneは、クリエイターが真に中心にあり、価値がそれを創造する人々に流れ、テクノロジーが数少ない人ではなく、多くの人に役立つ道のりを見せてくれます。

挑戦は、「どのようなクリエイター・エコノミーを構築したいのか、そして誰が本当にそれから恩恵を受けるべきなのか? EQC One では、可能性の未来が待っている」

