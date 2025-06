DoubleUp:GambleFiの新しい世代

San Jose, Costa Rica, May 13th, 2025/Chainwire/-- ダブルアップ これはブロックチェーンベースのカジノプラットフォームで、分散型金融(DeFi)要素とゲームを統合するように設計され、ユーザーにリアルタイムの賭け機能とチェーン透明性の組み合わせを提供し、Web3空間内のデジタルギャンブルのための新しい枠組みを提供することを目指しています。





プラットフォームは「GambleFi」モデルを組み込んでおり、ゲームと分散型金融の交差点に位置し、DeFiインフラストラクチャを通じて積極的参加と被動的な参加の両方を導入しています。





ビジョンのあるWeb3ビルダーと元Mysten Labs開発者であるHealthyDegenによって設立されたDoubleUpは、大胆で大胆な人々のために設計されました。目標はシンプルです:分散化された世界に本物のカジノの興奮をもたらし、ギャンブルだけでなく、成長しつつあるゲーム化経済に参加するユーザーを賞賛します。 1日目からDoubleUpは、コミュニティ、創造性、暗号化のユーティリティをそのロードマップの中心に置きました。





核心として、DoubleUpは、コインフリップ、ルーレット、スロットなどのクラシックから、高賭けのラフルやMillion Dollar Lotteryまで、幅広い種類のゲームを提供する分散型カジノです。





DoubleUpはコミュニティ向けのプラットフォームとして機能し、従来のカジノゲームプレイを超えて参加者を巻き込むように設計された報酬システムを組み込んでいます。





DoubleUp Citizen NFTは、所有者が独占的な利点にアクセスできるようにするためである。 2025年5月10日、DoubleUpは、コミュニティー賞金のイニシアチブの一環として、市民NFTの所有者に10万ドル以上の無料スピンを配布するエアドロップを実施しました。 $UPトークンの発売とともに、プラットフォームはまた、毎月10万ドルのコンテストを導入しました。これらのメカニズムを通じて、DoubleUpは、ハンドリング、プレイ、ストックを含むさまざまなユーザー活動を奨励することを目指しています。

DoubleUpのDeFiコンポーネントであるUnihouseは、より広範なプラットフォームと統合する賭博関連の収益メカニズムを導入します。従来の賭博または流動性農業プロトコルとは異なり、Unihouseはユーザーがサポートされたトークンを預け、プラットフォームの賭博ボリュームとハウスエッジの結果と相関する収益を得ることができます。





このモデルは、プラットフォームの賭博活動がトークンストアに配布される収益に影響を与え、アクティブな賭博者と被動的な参加者の間の相互のダイナミクスを可能にするように構成されています。

そして今、DoubleUpが注目を浴びた瞬間――$UPの隠れたトークンの発売。

2025年5月11日、DoubleUpは完全に発表されずに$UPトークンを発売し、4000万ドルの完全に溶解された評価(FDV)で市場に直接投下しました。プレヒップはありません。上手い手はありません。純粋なGambleFiエネルギーだけです。発売から24時間以内に、$UPはボリュームと可視性の両方で上昇し、この書き込み時に5300万ドルのFDVに座りました。





トークン $UP は DoubleUp エコシステム内で複数の役割を果たし、ロッテリーチケットの購入を容易にし、ゲームプレイの報酬を配布し、Unihouse 内の収益メカニズムを強化します。





DoubleUpは、4000万ドルの評価で4百万ドルを調達しました。このラウンドは、Mysten Labs、Selini Capital、EBlock Capital、Comma3 Ventures、Alpha DAO、Aurosの参加で、Karatageが主導しました。これらの参加者は、ベンチャー資本、ブロックチェーン技術、オンラインゲーム部門の経験の範囲を表しています。資金はインフラ開発、追加のベンチャー製品の発売、および国際的な拡張努力に割り当てられます。





DoubleUpは、スポーツベット、ポーカー、定義された賞金プールを含む期間限定キャンペーンを含むようにオファーを拡大することを計画しています。これらの追加は、アクティブなベータ、戦略に焦点を当てた参加者、および被動的なトークンの所有者を含むさまざまなユーザープロフィールにプラットフォームの魅力を広げるように設計されています。





プラットフォームは必須のKnow Your Customer(KYC)要件なしで動作し、ユーザーにその機能や報酬システムへのオープンアクセスを提供しています。その継続的な開発により、DoubleUpは、ブロックチェーンベースのゲーム体験と分散型金融ツールを組み合わせたGambleFiプラットフォームの新規のカテゴリに属します。

ダブルアップ 次世代の分散型カジノで、ユーザーが高賭けゲームやDeFiイノベーションを通じて暗号とどのように相互作用するかを再定義しました。経験豊富なエンジニアのチームによって設立され、DoubleUpは1つのコアの信念で構築されました:暗号化は刺激的で、報酬を与え、コミュニティを駆動するべきです。

