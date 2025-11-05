Copilots Are the New Shadow IT: The Hidden Risks That Come With Them コピロットは新しい影である IT:それらが伴う隠れたリスク

\n \n 前向きなリーダーがコピロットを実際に持つシステムにどのように統合しているか。 How forward-thinking leaders are consolidating copilots into systems that actually hold. 企業はさまざまな機能を介してコピロットを迅速に採用しています。HRには1つがあります。 問題は、これらのツールのいずれも接続しませんし、あまりにも頻繁に、ITはそれらがワークフローに埋め込まれた後までそれらについて知りません。 10年前、影のITはDropboxやSlackのようなツールを通じて広がり、事前の承認なしに組織に入った。 今日の違いは、ココロボットはファイルを管理する以上のことを行います。それらは敏感なワークフローの内部に座り、コンプライアンスにかかわるプロセスに影響を与え、形作りの決定を下します。 The Rise of Shadow Copilots 『The Rise of Shadow Copilots』 従業員はしばしば新しいツールをチームワークフローに統合するときに最善の意図を持っていますが、残念ながら、彼らはまた盲点を作成します。 A ITリーダーの90%が影のAIを懸念しており、すでに80%近くがデータ漏えいから評判の損傷までネガティブな結果を経験していることが明らかになりました。 コミュニケーション調査 リスクは明らかです. 金融チームのコピオットは、人事担当者と異なる答えを与える可能性があります. マーケティングチームのメンバーは、ウイルスやマルウェアの検査を受けたことがないプラグインをテストする可能性があります. 敏感なデータは、企業が期待するセキュリティ対策が欠けているコピオットに送信される可能性があります. これらのシナリオのそれぞれは、信頼を侵害し、組織を暴露する可能性があります。 The Hidden Risks of Copilot Sprawl Copilot Sprawlの危険性 ココロポットがコントロールされずに広がると、4つの問題が一貫して現れます。 \n \n \n \n \n データ漏洩は、エンタープライズ基準に該当しないコピロットに機密情報を入力する場合に発生します。 異なるコピロットが異なるルールを適用すると、規制された産業の不一致につながるコンプライアンスの失敗が続きます。 未熟なプラグインや拡張機能は、危険な脆弱性を導入します。 各部門は同じ質問に矛盾する答えを受け、結果への信頼を損なう。 これらの結果は、善意のチームが企業全体で安全にスケールするように設計されていないツールを採用したときに起こります。 Guardrails That Keep Systems Intact システムを無傷に保つガードレイヤー これらの問題は回避できますが、解決策は視界から始まります。リーダーはココロボットがどこで使われているかを明確に把握する必要があります。 可視性が確立されると、次のステップは基準を設定することです. すべてのコピオットは、データセキュリティ、プライバシー、コンプライアンスに関する要件を満たす必要があります。 ガードレイルは、イノベーションを止めることを意味しないということを強調することが重要だと思います。これらのツールの多くは生産性に大きな利点を提供しています。 いくつかの企業は、外部のツールに対して厳しい禁止措置を講じているが、私はこのアプローチを推奨しません。 より良いアプローチは、ココロボットが定義された境界線内に留まることを確実にする一方で実験を続けることです。 Ongoing Oversight for Living Systems 生きたシステムの継続的監視 承認は一度の練習として扱うことはできません. Copilots は新しいプラグイン、統合、およびデータ接続が導入されると変化します。 彼らは生きているシステムとして管理される必要があります。継続的なモニタリングと定期的なレビューは重要です。監督なしでは、ココロボットは影のITに戻り、従来のアプリケーションよりも速いペースでそれを行います。 From Shadow to System システムから影へ コピロットやそのようなツールはすぐにどこにも行きませんし、良い理由で私自身はAIツールを活用して私の仕事と生産性を向上させます。 これらのツールは、ITが準備ができているか否かに関わらず、機能を越えて増加し続けるでしょう。 課題は断片化された採用から構造化されたシステムへと移行することである。可視性、基準、監督により、ココロボットは、企業を弱めるのではなく強化するインフラストラクチャに変えられる。 これは、影のITの繰り返しを防ぎ、また別の技術的負債のサイクルを回避します。 さらに重要なことは、ココロボットが隠されたリスクではなく、生産性の信頼できる源になることを保証することです。 . . . Nick TalwarはCTO、元マイクロソフト、および実践的なAIエンジニアであり、AIの採用を導く上司をサポートしています。 彼の最新の思考をキャッチするためにLinkedInで彼にフォローしてください。 彼をLinkedInでフォロー 彼をLinkedInでフォロー 彼の無料のサブスタックにサブスクリプションし、あなたのメールボックスに直接配信される詳細な記事。 Subscribe to his free Substack(無料サブスタック) Subscribe to his free Substack(無料サブスタック) →ライブセッションを見て、高度に規制された業界のリーダーが人工知能を活用して手動作業を削減し、ROIを推進する方法をご覧ください。 LIVE SESSIONをご覧ください。 LIVE SESSIONをご覧ください。