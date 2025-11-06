Chowa ウィジェット:Smarter Writing at Your Fingertips

今年初めに、紹介した (「flow-a」として発音) — 私たちのコラボレーションテキストエディターは、リアルタイムのチームワークのために構築されています。 Chowa は、作家がシームレスにコラボレーションストーリーを作成し、コメントを残し、編集を提案し、共有スペースで一緒に作業することを可能にします。 チョウ Chowa ウィジェットと新しい Chowa ツールは今、ライブです! 編集者は今、CSS トリップで、よりスムーズに、そしてコメントセクションはアップグレードされていますので、あなたは共著者にすべてのノートを残すことができます。 Chowa ツールバーのすべてのアイコンは今、ピクセルライブラリから来て、古典的な HackerNoon 見た目を与えます。 しかし、実際のアップグレード? これらはウィジェットです。 Chowa Widgetsについてお話しします。 あなたは、編集者の左側にそれらを見つけるでしょう - アクティベートするために単に浮かぶ. 彼らはあなたが3つのことをするのに役立ちます: \n \n \n \n Writing Mode: ストーリーデータを削除し、分散なしで書くことができます。 Read Aloud: あなたのブラウザの合成スピーチAPIを使用して、一つのクリックであなたの草案を聞く。 AI フィードバック:プロジェクトごとに最大 3 つの AI 提案(最低 200 語)を生成し、ストーリーを改善するためのアクティブなヒントを取得します。 また、HackerNoon ストーリーのデータをどのように示すかも改善しました。 そして を1つ追加する: Graphs Charts \n \n \n \n Chowa ツールバーの上部にあるグラフアイコンをクリックします。 あなたのデータを追加 フォーマットをカスタマイズ - line, bar, pie, or area charts 間を切り替える \n \n \n Chowaについてもっと知る Chowa で今日から書き始める! Chowaについてもっと知る . ここ ここ Chowa で今日から書き始める!