Blockchain Futurist Conference Announces 2026 Toronto Dates: 2026年7月21日 - 22日

Fort Lauderdale, Florida, November 5, 2025/Chainwire/--Announcement Made Live at Blockchain Futurist Conference Florida Featuring Eric Trump, Iggy Azalea, and Tristan Thompson カナダ最大で最も長く実行されているWeb3および仮想通貨イベントは、2026年7月21日～22日に9回目の開催のためにトロントに正式に帰国します。 ブロックチェーン未来主義会議 この発表は、11月5～6日にマイアミのハードロックギターホテルで開催されるブロックチェーン・フューチャーリスト会議でライブで行われた。今年の米国デビューには、Eric Trump(アメリカのビットコイン)、グローバル音楽アイコンIggy Azalea、NBAチャンピオンTristan Thompson、Coinbase、Polkadot、Raribleなどの主要なWeb3企業の250人以上のスピーカーが含まれています。 レベル・エンターテイメント・コンプレックスとカバナ・プール・バーに戻る2026年トロント・エディションは、イベントが始まった場所、ブロックチェーン・イノベーションのカナダのハブに帰還することを祝います。 「我々は、ブロックチェーン未来主義会議をトロントの象徴的なリベル・エンターテイメント・コンプレックスとカバナに帰還させることに興奮している。この会場は私たちのアイデンティティの一部となり、イノベーションがエネルギーと出会い、Web3、暗号化、AIの未来がトロントの地平線に浮かび上がる場所です。 トレイシー・レパロ、ブロックチェーン未来主義者会議の創設者 北米最大のビジネス対ビジネスイベントのプロデューサーの1つであるエメラルドが買収した後、Blockchain Futurist Conferenceは、独立したコミュニティー駆動の精神を維持しながら成長の新しい時代に突入しています。 2026年トロント版のチケットは、一般入場で199ドル、VIPアクセスで399ドルから始まる早鳥の価格で、今年の最低価格です。 Futuristは、グローバルなWeb3コミュニティに、この重要な第9版のスピーカー、スポンサー、プレスパートナー、または参加者として参加することを奨励しています。 ブロックチェーン未来主義会議について Blockchain Futurist Conferenceは、北米で最も長く実行され、最も浸透するWeb3イベントの1つです。2018年に設立されて以来、世界クラスのプログラミング、ネットワーク、エンターテイメントを通じて、暗号、ブロックチェーン、AIの世界的リーダーを結びつけてきました。 より詳しい情報は、訪問: www.FuturistConference.com コンタクト ローラ・レパルーロ ラウラ@futuristconference.com