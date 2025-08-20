BingX ChainSpot 2.0 が 15,000 USDT 賞金イベントで生かされる

パナマシティ、2025年8月20日 - 主要な仮想通貨取引所およびWeb3 AI会社であるBingXは、ChainSpot 2.0を立ち上げ、2025年5月に立ち上げたChainSpotの機能に対する強い熱意に応じて、より深い洞察、より柔軟性、よりスムーズなトレーディング体験を提供するように設計されたオンチェーン取引プラットフォームの主要なアップグレードを発表しました。 ChainSpot 2.0 で拡張された洞察、情報、モニタリングを通じて、BingX はユーザーにより大きなアクセシビリティを提供します。 発売を祝うために、BingXは8月20日から9月3日(UTC+8)までChainSpot 2.0イベントを開催し、ChainSpotで取引するユーザーに15000ドルトの報酬を共有するチャンスを提供し、初心者と古代のトレーダーの両方に新しい機能の範囲を体験するチャンスを提供しています。 ChainSpot は、BingX の CeDeFi 取引ソリューションであり、集中的な信頼性と分散的なアクセスをブリッジします. それは、ユーザーが外部の財布や複雑なブリッジ トランスファーの必要なく、BingX のスポット アカウントから直接 DeFi トークンを取引することを可能にし、スライプ、流動性の問題、およびトランザクションの失敗などの一般的な障害を取り除きます。 これにより、信頼できる BingX 環境から DeFi エコシステムへの安全でユーザーフレンドリーなゲートウェイが提供されます。 ChainSpot 2.0は、より豊富な情報、より大きなコントロール、および分散型取引への容易なアクセスをユーザーに与える強化のアップグレードされたセットを導入します。 \n \n \n \n \n \n Enhanced Token Insights: チェーン上のデータ、プロジェクトの物語、セキュリティ警告、および公式リンクを含む各資産の詳細にアクセスできます。 新たな資産ランキング:トップゲンダー、新規ランキング、FDV(Fully Diluted Valuation)および保有者の成長に基づくランキングで新たな機会を発見します。 低いトレーディングトレード:最低購入および販売額は10USDTに引き下げられ、あらゆるレベルのユーザーが参加しやすくなります。 より強力なオンチェーン取引機能:最大抽出可能価値(MEV)保護の3つの実行モード(価格優先順位、成功優先順位、またはカスタム)から選択できます。 改善された資産モニタリング:平均コスト価格、実現されていないPnL、およびあなたの保有物の1クリック取引でポジションをより効果的に追跡します。 \n \n 「ChainSpot 2.0 では、深さ、柔軟性、アクセシビリティを組み合わせることにより、オンチェーン取引のベースを高めています」と、BingX の Chief Product Officer Vivien Lin は述べています。 言った BingXのChief Product Officer。 ChainSpot 2.0 では、深さ、柔軟性、アクセシビリティを組み合わせることにより、オンチェーン取引の枠を上げています。 ヴィヴィアン・リン 「これらの新機能は、新しい資産を探索するか、既存のポジションを最適化するかに関わらず、自信を持って取引するために必要な洞察とツールをユーザーに提供します。 ヴィヴィアン・リン BingXについて 2018年に設立されたBingXは、世界をリードする仮想通貨取引所およびWeb3 AI会社で、世界で2千万人を超えるユーザーのコミュニティにサービスを提供しています。 デリバティブ、スポットトレーディング、コピートレーディングを含む、AI駆動製品とサービスの包括的なスイートにより、BingXは、初心者からプロまで、あらゆる経験レベルにおけるユーザーの変化するニーズを満たしています。 信頼性とインテリジェントな取引プラットフォームを構築することにコミットするBingXは、パフォーマンスと自信を向上させるための革新的なツールをユーザーに提供します。2024年、BingXは誇りを持ってチェルシーサッカークラブの公式の暗号交換パートナーとなり、スポーツスポンサーシップの世界でエキサイティングなデビューを果たしました。 メディアのお問い合わせは、ご連絡ください: media@bingx.com より詳しい情報は、ぜひご覧ください: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n This story was published as a press release by Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program. この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でBtcwireのプレスリリースとして掲載されました。 This story was published as a press release by Btcwire under HackerNoon's Business Blogging. この記事は、HackerNoon's Business Bloggingの下でBtcwireのプレスリリースとして掲載されました。 Program プログラム .