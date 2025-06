BingX AI Evolutionが始まる:AI駆動型暗号化の未来を構築するための3億ドルのビジョン

**パナマシティ、パナマ、2025年5月20日/Chainwire/--BingX、主要な仮想通貨取引所とWeb3 AI会社は、大胆で増加的な戦略を発表することを楽しみにしています。 BingXは、プラットフォームとエコシステムに人工知能を統合するための戦略的イニシアチブを示し、今後3年間でこの開発を支援するために3億ドルを割り当てている。

このミレニアムイニシアチブは、BingXがAIで暗号を再定義するという使命を強調し、ユーザー体験、交換操作、そして将来の業界協力のあらゆる側面にAIを組み込むことによって、Web3のスペースで有意義な進歩を推進します。





「7周年を迎えるときにこの進化を共有できることを嬉しく思います。これは単なる製品アップデートではなく、戦略的転換です」とBingXのChief Product OfficerVivien Lin氏は述べました。「将来、AIは私たちの進化を定義するエンジンとなり、より速くスマートな体験を可能にします。我々はBingXが単なる取引プラットフォーム以上のものになりたいと思っています。我々は、ユーザーが彼らの旅のあらゆる段階でスマートツールによって権限を与えられ、真にサポートされていると感じる場所になりたいです。

AI as a Companion in Every User Journey(あらゆるユーザーの旅のパートナーとして)

BingXは、さまざまなシナリオでユーザーをサポートするためのAI駆動ツールから始めて、ユーザー体験のあらゆる段階にAIを展開します。リアルタイムの市場洞察や位置診断からインテリジェントな取引提案やトレーダー分析に至るまで、このツールは、ユーザーがよりスマートに取引し、より自信を持って感じるように設計されています。それは市場の不確実性や複雑な戦略などの一般的な懸念に対処します。

一方、BingX Labsは、AIネイティブのWeb3プロジェクトへの投資を加速し、分散型テクノロジーと機械学習能力を結ぶイノベーションをインキュベートする。

AI at the Core of BingX DNA(BingXDNAのコア)

BingXは、内部プロセスから戦略的方向に至るまで、BingXがどのように考え、行動し、成長するかに影響を与えるでしょう。

この長期的なビジョンは、BingXが責任ある、抵抗力のある、相互運用可能なWeb3 AIエコシステムの構築におけるリーダーシップの役割を果たすことにより、交換プラットフォームを超えています。

AI x Web3:Cryptoのスマートな未来を形作る

BingXは、才能がこの革命の基盤であることを認識し、このダイナミックな分野における次の突破の波を導き、形作ることを熱心に願う人々にとって最先端の目的地になることを目指しています。

一方、BingXはAIとWebの交差点で突破のためのエンジンルームになるように設計されたAI研究とイノベーションのための専用の研究所を設立する。

BingXの成長は、このAIの進化へのコミットメントを強調しています。このプラットフォームは現在、世界中で2千万人を超えるユーザーにサービスを提供し、トップ5の仮想通貨デリバティブ取引プラットフォームにランクされています。BingX Labsを通じて、1500万ドル以上がすでにイノベーションを加速させ、より広範なWeb3エコシステムをサポートするために投資されています。

BingXが前進するにつれて、AI主導のアプローチは、よりスマートで包摂的で接続されたデジタル経済を形作り続けます - 目的を持って導き、進歩を刺激し、暗号化のAI原産の未来へのよりスマートな方法を解き放つ。

BingXについて

2018年に設立、 BingX 世界をリードする仮想通貨取引所およびWeb3 AI会社で、世界のユーザー数が2千万人を超えるグローバルコミュニティにサービスを提供しています. デリバティブ、スポットトレーディング、コピートレーディングを含むAI駆動製品とサービスの包括的なスイートで、BingXは、初心者からプロまで、あらゆる経験レベルにおけるユーザーの変化するニーズを満たしています。

信頼性とインテリジェントな取引プラットフォームを構築することにコミットするBingXは、パフォーマンスと自信を向上させるための革新的なツールをユーザーに提供します。2024年、BingXは誇りを持ってチェルシーサッカークラブの公式の暗号交換パートナーとなり、スポーツスポンサーシップの世界でエキサイティングなデビューを果たしました。





