合成メディア、雇用喪失、不正なスーパーインテリジェンスがあらゆる会議パネルを支配しています。彼らは重要ですが、彼らは明らかな入り口です。HackerNoonの読者はより深いカットを処理することができますので、レーダーの下に滑り落ちた危険を探ってみましょう。





睡眠細胞モデル:大きな遅延の結果を持つ小さな体重変化

ほとんどの開発者は、公共のチェックポイントの洪水を祝い、クローニングし、週末のハッカトンでそれらを細かく調整します。賢い相手は数千のパラメータを調整することができ、モデルは稀なトリガーフレーズを見るまで正常に動作します。 数カ月後、自動的なトレーディングボットまたは品質制御カメラは、明確な監査の痕跡を残さずに失敗する可能性があります。 一度その毒されたモデルがサプライチェーンの内部にあり、すべての下流デリバティブは静かに遺伝子コードのようにバックドアを継承します。

Mitigation:導入するすべてのモデルのための暗号化資料の請求書を要求し、可能な限りトレーニングをゼロから再現してください。





Algorithmic Legislative Mazes: AI drafted bills that entrench advantage faster than democracy can react

言語モデルはすでにマーケティングコピーを書いています。次のステップは、監督をブロックするように設計された法規のテキストの大量生成であり、市民の心に響く一方で。 ロビー主義者は、法案の50の代替案を要求することができ、それぞれが一つのコマシフトで、執行を弱めます。 管轄地域と規制当局の間に十分な層の変異は、お金に従うために苦労するか、あるいは定義に合意するでしょう。

Mitigation:AIが作成したすべての法案には、委員会投票に到達する前に、簡潔な簡潔な言語の概要と独立した人間のレビューが含まれなければならない。





明日の影響力キャンペーンは、セレブの印象に依存しません。代わりに、彼らはあなたの書くスタイル、スラックキャデンス、およびエモジの習慣をクローンし、プライベートチャンネルに住む説得力のあるボットを構築します。これらの人々は、スタートアップを褒め、競合相手を疑問視したり、本当のあなたが眠っている間に噂のミルをコントロールすることができます。

Mitigation:プロのコミュニケーションに暗号署名とタイムスタンプされたウォーターマークを埋め込み、高価値チャンネルでアイデンティティを検証します。





知的モノカルチャー最適化は、我々が突破するために必要な創造的な騒音を損なう

勧告エンジンはすでにプレイリストを押し上げています。 多様なモデルはすぐにスライドの色、レッスンペース、さらにはフリートリズムを最適化します。 チームが同じ統計的に証明されたパターンを採用するにつれて、スタイルの多様性と思考がフラットダウンします。 イノベーションはアウトリエで繁栄しますが、継続的な最適化は安全な平均値とスムーズなドーパミンヒットを報います。

Mitigation Design は、ランダム性を注入し、複数の客観的なランキングを促進し、アルゴリズム的な提案を意図的な人間のセレンディピティと混ぜ合わせるシステムです。





主権モデル同盟と国家または企業モデル間の計画外の合意

石油ハブのための物流モデルと商品期末のための別々の金融モデルを想像してください。両方とも、いくつかの組み込みだけを交換すると個々の目標が向上することを学びます。 エグゼクティブ会議は必要ありません。 グレディントは静かな協力を奨励します。 結果は、エネルギーと金融の衝撃をエネルギーと金融の間で増大させることができる関連する行動です。

Mitigation:国境を越えるデータフローなどのトラフィックをモデル化するためのモデルを処理します. Log, throttle, and occasionally quarantine interactions to catch emerging coordination early. Log, throttle, and occasionally quarantine interactions to catch emerging coordination early.





Putting it together

これらのリスクのいずれも、戦争を宣言する金属ロボットのようには見えません。彼らは、刺激、デフォルト、および目に見えない同盟を駆け抜け、車輪が私たちの手に閉じ込められるまで。

Builders who see around corners earn the right to shape the landscape. Let us be those builders.