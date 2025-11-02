ARCS 2.0:リアル・ワールド・ユーティリティと文化遺産を通じてデータ主権の先駆

Tokyo, Japan, October 31, 2025/Chainwire/--In a landmark evolution, the (ARX)プロジェクトは、ビジョン的な基盤から実質的な、現実世界の影響へと移行し、データ主権を強化し、個人が個人データを制御し、収益化し、それから公正な経済的価値を得ることを可能にするという大胆な使命で2019年に開始され、ARCSは現在、ARCS 2.0段階に入りました。 ARCS ARCS この戦略的パイロットは、ブロックチェーンと物理資産を統合し、デジタルイノベーションと日常のユーティリティを結ぶ分散型経済生態系を構築します。 ビジョンから現実へ:ARCS 1.0のレッスン ARCS 1.0 は、匿名のデータ貢献のために ARX トークンでユーザーを報酬する革新的な「データバンク」モデルを導入し、先駆者として、ユーザーと企業の同時採用の「冷たいスタート」の課題、限られた現実世界の使用事例、および規制不確実性に直面しました。 これらの洞察は、真の価値が実践的適用を必要とするという核心的な真実を結晶させた。ARCS 2.0は決定的に反応し、トークンを高周波性で検証可能な経済活動に根付ける。 戦略的パートナーシップ:ブロックチェーンでKominkaをリバイバル化 ARCS 2.0の最前線は、SSG Holdings Co., Ltd.およびその子会社との変革的な2025年7月のパートナーシップです。 両社が東京に拠点を置く株式会社は、ブロックチェーン技術で伝統的な日本のコミンカハウスを統合する。 Sun Sun ハウス Sun Sun ハウス このパートナーシップは、伝統的な不動産とブロックチェーンユーティリティの間のギャップをブロックするARCSの新しい段階の始まりを意味します。このパートナーシップは、ARCSトークンが不動産取引、賃貸、忠誠心の報酬に使用されるエコシステムを作成することを目指し、したがってトークンに現実のユーティリティを提供します。 この同盟は、世界大戦前の歴史的な木造住宅であるコミンカを、世界的な投資資産とホスピタリティ資産として再構想し、ARXは独自の決済通貨です。 \n \n \n \n 管理への買収: サン・サン・ハウスは、これらの文化財の調達、修復、販売、レンタルなどのエンド・トゥ・エンド・オペレーションを処理します。 ブロックチェーン統合:投資家はARXを使用して不動産を購入し、未使用の住宅は休暇賃貸となり、伝統とトークン報酬を混ぜ合わせます。 幅広い影響:日本における空き家危機に対処するため、このプロジェクトは、土地・インフラ・輸送・観光省(MLIT)の空き家再生イニシアチブと日本コミンカ協会の支援と一致しています。 コミンカの魅力、田舎の正体性、自然の調和、浸透する体験は、観光のブームに浸透し、日本の入国旅行は、2023年に休暇賃貸市場が年々145%拡大し、流行後の成長を遂げています(日本観光局)。 価格は1.91億ドルで、このセグメントはプライバシーと場所を好み、ARCSは2.14兆ドルの不動産市場への機能的な橋として位置づけています。 ユーティリティファーストトークンモデル ARCS 2.0 は ARX をアクティブな使用、流通、および現実世界の統合のために構築されたトークンに変換します. すべての機能は、生態系内の検証可能なトランザクションに結びつき、価値が創出され、消費され、自己維持のループで報酬されます。 \n \n \n \n \n 支払いおよびレンタル: SSG プロパティを通じて kominka 休暇の家を予約したお客様は、ARX で支払いを行い、独占的な割引を解除できます。 報酬システム: ARX は、ユーザーの関与に基づいて、完成した滞在、現地体験への参加、および旅行中にボランティアで匿名化されたデータの貢献に基づいて作成され、配布されています。 メンバーシップとストライキ:不動産支援メンバーシップの権利へのアクセスはARXの報酬を有効にします. 所有者は、新しい不動産リストへの優先アクセスを含むレイヤード利益を得るためにトークンを賭けることができます。 Data Bank Synergy: Travel-related user data (shared with consent) enriches the ARCS data bank. Partners access this anonymized intelligence using ARX, driving demand while rewarding contributors with additional tokens. 旅行に関連するユーザーデータ(同意を得て共有)はARCSデータバンクを豊かにします。 すべての新しい ARX は、宿泊、メンバーシップ、およびデータの相互作用などのエコシステム活動を通じてのみ流通し、決して投機的または単調配布を通じてではありません。 この構造は、ダブルフライウェイを供給します: \n \n \n RWA エコシステム - ホスピタリティとホスピタリティは ARX の支出を推し進め、ユーザーは活動と価値創出の報酬を受け取ります。 データエコシステム - ユーザーの活動はデータベースを豊かにし、さらなる価値を解放します。 Web3は、不変な透明性で不動産を強化し、グローバルなアクセスを民主化し、取引を簡素化します。 Building Decentralization: Governance and Expansion 主要なイニシアチブは、 \n \n \n \n \n ARCS2.0 は、段階的な DAO モデルを通じて分散型のガバナンスを達成することを目指し、トークンの所有者がプロジェクトの意思決定に参加できるようにします。 Exchange Growth: BitMart および ProBit のリスト、主要なプラットフォームが流動性の向上を準備中です。 産業の拡大:観光から食事、移動、教育に至る。 コミュニティ・モチベーション:課題を克服した後、ARCSは公式Xアカウントを再開し、コミュニティを再構築し、エコシステムを拡大するために2500USDTのAirdrop&2000USDTのボーナスキャンペーンを開始しました。 ビットマート テスト 市場の反応は信頼性を強調している:ARXは2025年6月以来上昇傾向を示し、このユーティリティドライブモデルへの信頼を反映しています。 Decentralized Futureへの道のり ARCS2.0は、現実世界の資産、データバンク、持続可能な成長に焦点を当てた、分散型経済生態系を構築するという目標に向けて着実に進んでいます。 日本の遺産とブロックチェーン技術を融合させ、SSG Holdingsとのパートナーシップを通じて、チームは物理的およびデジタル領域で価値を流通させる有用なトークンを提供します。 国家政策、市場の後ろの風景、および利害関係者からの奨励金によって支援され、ARCSは、分散型かつ持続可能な経済の未来のビジョンを達成するための道を歩んでいます。 ARCSについて データ主権を確立することによって個人を強化することに専念し、ユーザーは自分のデータを神聖な資産として管理し、その価値を正当に享受する。 ARCSプロジェクト ARCSプロジェクト ARCS2.0の核心は、リアルワールドアセット(RWA)エコシステムとセキュアなデータベースの合併で、ユーザーのコントロールと利点を優先する強力なプラットフォームを作成します。 ARCSでは、個人が自身のデータをコントロールし、利益を得る権利を有するデータ主権を信じています。ARCSのプラットフォームは、ユーザーを強化し、実用的な価値を提供し、ネイティブトークンARXを通じて成長を推進するように設計されています。 ネイティブトークン、ARXは、宿泊施設での割引支払いの手段として機能し、サービスの使用に対する報酬として機能することによって、この生態系で重要な役割を果たしています。 これは、ユーザーに明確な実用的な価値を提供するだけでなく、プラットフォーム内での関与と成長を促進するものであり、現実世界の経済活動を自己強化の成長サイクル、あるいは「Flywheel」に変えることで、ARCSはユーザーが繁栄できるダイナミックな環境を作り出します。 革新的なアプローチを通じて、ARCSはデータの管理と評価の方法を革命的に変え、ユーザーを中心に置き、実質的な利益を提供することにより、ARCSは個人を強化し、データ主権と経済的機会に基づくコミュニティを育成するプラットフォームを構築しています。 ユーザーはARCSのソーシャルサイトの更新をフォローすることができます: サイト: https://www.arcs-chain.com https://www.arcs-chain.com メディア: https://medium.com/arcs-arx-official https://medium.com/arcs-arx-official ツイッター(以前はツイッター) https://x.com/ARCS_HQ https://x.com/ARCS_HQ Telegram: https://t.me/ARCS_ARX_EN https://t.me/ARCS_ARX_EN ホワイトペーパー: https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf コンタクト ARCチーム IFA Co. Ltd. トップページ > トップページ > トップページ > トップページ > \n \n この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 This story was published as a press release by Btcwire under HackerNoon’s Business Blogging . Do Your Own Research before making any financial decision. プログラム プログラム プログラム