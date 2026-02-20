AI コントロール:Link11、クリーントラフィックのためのAI管理ダッシュボードを立ち上げ

フランクフルト・アム・マイン、ドイツ、2026年2月19日/CyberNewswire/-- 新たに立ち上げる」 「AIトラフィックをどのように企業が管理するかという重要なギャップを閉じる。人工知能はインターネットトラフィックを根本的に変えています。 リンク11 管理ダッシュボード しかし、多くの企業はすでにインフラストラクチャにAIクローラーのストレスを感じているが、明確さ、信頼性の高いデータ、および運用管理が欠けていることが多い。 \n \n 「AIトラフィックはもはや限界的な問題ではなく、セキュリティ、コスト、およびガバナンスのための戦略的な問題です」とLink11のCEOであるJens-Philipp Jungは述べています。 「AIトラフィックはもはや限界的な問題ではなく、セキュリティ、コスト、およびガバナンスのための戦略的な問題です」とLink11のCEOであるJens-Philipp Jungは述べています。 バグボット統計の代わりにAIの明確な視点 AI アクセスを一般的な「ボット トラフィック」に隠す代わりに、Link11 AI マネジメント ダッシュボードは AI トラフィックを独自の専用分析カテゴリーとしてリストします。 このソリューションは、AIトラフィックを一般的なボットトラフィックから意図的に分離し、別々の分析カテゴリーとして可視化し、専用の可視性を提供します。さらに、許可されたアクセスとブロックされたアクセスの明確な評価と、AIトラフィックのトレンドの時間ベースの分析を提供します。 ダッシュボードから証拠へ:AI活動を追跡可能にする 中心的な焦点は、追跡性とガバナンス能力にあります:チームは数秒で合計ダッシュボードからイベントログに切り替え、特定のAIクローラーが何を要求したか、いつ、そしてどのように確認することができます。 \n \n \n \n 内部レビュー、 コンプライアンスと監査の要件、および AIアクセスの法的・経済的評価 AI管理ダッシュボードはシームレスに統合されています。 新しいツールやワークフローは必要ありません。 Link11のWebアプリケーション&API保護プラットフォーム \n \n また、Jens-Philipp Jung が述べているように、「AI 管理は、既存のセキュリティおよびトラフィックワークフローにおいて、チームがすでに働いている場所で行われなければならない」と述べています。 また、Jens-Philipp Jung が述べているように、「AI 管理は、既存のセキュリティおよびトラフィックワークフローにおいて、チームがすでに働いている場所で行われなければならない」と述べています。 AI マネジメントダッシュボードにより、Link11 は次の一歩を踏み出し、曖昧な視界から、AI トラフィックの測定可能で、実施可能で、経済的に評価可能な制御に向かい、インターネット上の AI に対処する際の透明性と公平性の向上を目指しています。 リンク11について グローバルなインフラストラクチャとウェブアプリケーションをサイバー攻撃から保護する専門のヨーロッパのITセキュリティプロバイダーです。そのクラウドベースのITセキュリティソリューションは、世界中の企業がネットワークや重要なアプリケーションのサイバー抵抗性を強化し、ビジネス中断を回避するのに役立ちます。Link11は、重要なインフラストラクチャのためのBSI認定のDDoS保護プロバイダーです。PCI-DSS、SOC2 Type 2,C5、およびISO-27001認定で、同社はデータセキュリティの最高水準を満たしています。 リンク11 コンタクト リサ・フロリヒ リンク11 GmbH トップページ > Link11.com \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でCybernewswireがプレスリリースしたものです。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でCybernewswireがプレスリリースしたものです。 プログラム ディスカレーター この記事は情報のみを目的とし、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号通貨は投機的で複雑で、高いリスクを伴います。これは高価格変動と初期投資の潜在的損失を意味する可能性があります。あなたは、投資の目的、財務状況を考慮し、投資の決定を下す前に財務アドバイザーに相談する必要があります。 HackerNoon編集チームは、文法的な正確さのために物語を検証し、この記事で述べた情報の正確性、信頼性、または完全性を承認または保証しません。 #DYOR