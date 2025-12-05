AIによるサプライチェーン計画の革命:機械学習とエージェントフレームワーク

あなたはすべてがうまくいくと思っているが、ここに商品の列車と棚のチェーンが上にあり、幸せな顧客が来て、あなたはほぼ自由に呼吸する場合、何かが間違っている可能性があります。これが何年にもわたってサプライチェーンの計画に目撃されています。 しかし、それはここ数年ではそうではなかった。それはまったく明らかにされていないが、あなたがそこにいるとき、それはあなたにやって来る。計画は、少なくともAIと機械学習の基礎を備えた新しいシステムに基づくチームに関しては、この種の推測の外観であることをやめている。 Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky シングル 最も望ましいAIシステムは嫌なものではなく、私が気付いたことは、デスクトップのレポートや劇的なレポートの解説に触れていないということです。 彼らは配達、オーダー、傾向、遅延、要求の誤解を観察します - ほとんどの優秀な計画者によって追跡されなければならなかった小さな動く車輪のすべてです。第2の手が来始めるとき、または目や両方でさえ、何かが時計を失い始めるとき、彼らはあなたにスラックなサプライヤーが増加しているか、または季節的な嵐が吹き飛ばそうとしていることを知らせます。 What’s Under the Hood 「What's Under the Hood」 機械学習はこれらのすべての鍵です. これが、私がエンジニアではないにもかかわらず、このシステムが働くことができるという概念です. しかし、私はこのシステムがすでに起こったこと、起こっていること、そして後で起こるべきことを追跡していると信じています。 それは常に完璧ではないが、そうする必要はない。それは、人間の前で、早期に問題を解決する必要があるだけで、しばしばそうである。 私のケースでは、小売業者の一人のシステムが、オンラインで同一製品の検索情報に小さな差があることを知っていた経験がありましたが、誰も気づいていませんでした。しかし、追加の製品を注文することによって予測を修正するためのプロアクティブなシステムのステップは正しかったし、実際の出来事とは異なり、次の週には出荷がなかったでしょう。 Still a Human Game まだ人間のゲーム それはヒューペで失われているものの一つです。人間は中心段階に残されている人です。偉大な計画はそのようなシステムによって確立されていません。代わりに、彼らはコンサルタントとみなされ、彼らは彼らに利用可能な数千のデータポイントをフィルタリングし、フィルタされたバージョンを提供することができます。 彼らのコメントは、「ああ、このサプライヤーは時刻に従わないだろうか? 変更するつもりですか?」または「ここでは、私たちが配送を予約しない限り、来週は高く支払うでしょう」です。 それは単にこれである:今回は、あなたは物事を軌道に戻そうと試みることを心配するつもりはありません。 生きる 生きる 生きない 最大の変化は?タイミング プランニングは予定されていた。 毎週のミーティング。 毎月のターゲット。 四半期のレビュー。 今? 常時です。 ライブです。 システムは24時間7分すべてを追跡し、月曜日の朝まで待たずアラームを作成します。 それは、あるいはそれは、あなたにそれを伝える時間です。 そして、サプライヤーのサイト、物流アプリケーション、倉庫などが繋がっていると、変化が起こった場合、誰もが知るでしょう。 Better Prepared, Not Just Faster より良い準備だけでなく、より速く 私はまた、企業が数時間ではなく数日で自分自身の足元に立つことができたことに気付きました。それは幸運ではありません。これらのシステムが開発されると、抵抗力も確立されていることを念頭に置いて、スピードが確立されています。 彼らは単にあなたがより速いペースで移動させるだけでなく、あなたがより賢くなるようにします。 そして背景に、彼らはまた、脂肪を剃り、より安価な配送、および減少した足跡を持つサプライヤーを選択するのにあなたを助けています。 Peeking Ahead Peeking Forward 人々は常に次に何が起こるかを尋ねるだろうか? わたしはそれをすべて知っていると言うだろうか? いや、しかし、わたしのケースに関しては、未来は目に見えない助手を生み出す。 スピーチを必要としない人工知能 - トラックに設置されたトラックシステム、または倉庫に設置されたセンサー。 話すロボットがいて、あなたが何が起きているかを聞く前にあなたの問題を解決しました。 No fanfare. No big launch events. Just smoother operations. Better margins. Fewer headaches. スムーズな操作だけ。 Bottom Line Bottom Line これは、あなたが前年の数字を継続し、何も悪いことが起きないことを願うときに維持するのが難しい人生です。 しかし、あなたがこれらのより近代的なAI駆動ツールを使用することを恐れているわけではありません。 火災対策が少なくなりました。 もう少しコントロールを増やしました。 システムは、ゲームを変えるのに理想的ではなく、かなり満足した方法であなたの背中を揺さぶりました。 それは彼らが十分に大きな声で話さないことだ、タイトルではない、日々賢明な決断だ。 \n \n このストーリーは、HackerNoonのBusiness Blogging Programの下でSanya Kapoorによってリリースされたものです。 このストーリーは、HackerNoonのBusiness Blogging Programの下でSanya Kapoorによってリリースされたものです。