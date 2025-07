AIでSMB金融の未来を構築する:アンドリイ・ダビドチュークとの会話

リアルタイムのアナリティクス、AI統合、プラットフォームアーキテクチャが急速に進化するにつれて、小規模企業の金融を変革する可能性も同じです。この転換の最前線には、Andrii Davydchuk、CTO、システムアーキテクチャ、upSWOTやGraphio.aiなどのプラットフォームの背後にある製品ビジョン、ソリューションが現在、全体の業界がリスク、融資、および執行にどのように接近するかを形作っています。

私たちは、彼のアイデアとエンジニアリング哲学が米国および世界中のSMBインフラの将来にどのように影響を与えているかを理解するためにDavydchukと話しました。

Why is the current financial system failing small businesses?

Andrii Davydchuk:「米国には3300万を超える小規模企業がありますが、融資申請の80%までが拒否されたり、長い手動審査に閉じ込められています。これはシステム的な失敗です。伝統的な契約モデルは、今日の現実経済のペースと複雑さのために設計されたことはありませんでした。

So you built that infrastructure — tell us how.

2019年、Davydchuk は upSWOT を共同設立し、CTO とリーディング・アーキテクターの役割を果たしました。彼の目標は大胆でした:金融機関が、QuickBooks と Stripe から Salesforce と Shopify に至るまで、既に使用している 200 以上の SaaS プラットフォームからリアルタイムのデータを使用して、よりスマートで迅速な意思決定を下すことを可能にすることです。

戦略のおかげで Alkami Technologyとのパートナーシップ 米国の主要なデジタルバンキングプロバイダーの1つであるupSWOTは、全国で350以上の銀行や信用組合に利用可能になりました。

「私のアプローチはシンプルで非トリビアルだった:開発者がパイプラインについて心配する必要がないモジュール型、セキュアでスケーラブルなアーキテクチャを構築する - 統合のみ。

What impact did your system have on real-world SMB lending?

Davydchuk は、実際の数を共有します。

融資決定時間は7~10日からわずか3~6時間に減少

承認率が25~40%向上

銀行は、四半期会計の代わりに、ライブ財務の見通しを得た。

「我々は銀行に行動する能力を与え、待つことではなく、企業家に何十年もの間欠けていたものを与えました:可視性、コントロール、資本へのより公正な道」と彼は説明します。

「upSWOTはアナリティクスだけではなく、ビジネス全体のコントロールパネルです。

しかし、結果だけでは、物語全体を語ることはありません。なぜそれが機能し、スケーラビリティ、抵抗性、適応性をもたらしたものは、システムアーキテクチャ、データ設計哲学、およびAIとオペレーションインテリジェンスがどのように結合してこれらの結果を可能にするかをより深く見る必要があります。

How AI and Operational Intelligence Are Reshaping SMB Finance — In Practice, Not Just in Theory

Andrii Davydchuk「小規模企業はリアルタイムで稼働しますが、それらを評価するほとんどの金融システムは依然として1995年のようで動作します。

upSWOT を立ち上げたとき、私たちの使命は、単にスコアリングツールを作成することではなく、SMB ファイナンスのデータインフラストラクチャを最初から再構築することにしました - したがって、決定は仮定や遅延指標に基づくのではなく、実行の真実に基づいていました。

SMB が実際に使用している 200 以上の SaaS システムと統合することで、QuickBooks から Stripe から Salesforce に至るまで、私たちは銀行が実際にどのようにビジネスが実行しているかを見ることを可能にしました。

「AIがそのシステムに持ち込んだのは、明確さ、リスク予測、行動パターン、予防的な勧告――静的出力ではなく、ビジネスとともに進化する生きた洞察力だった」

しかし、ここに捕獲点があります:操作文脈のないAIは騒音です。操作インテリジェンスリアルタイムのメカニズムのセットで、「何を」ではなく、「なぜ」と「次に何をすべきか」を理解する。

それは、それが季節性、請求されていない請求書、または失敗したマーケティングキャンペーンのせいかどうかを知ることではなく、正しいタイミングで、正しいチャンネルで正しい警告を引き起こすことです - それが銀行家、CFO、または携帯電話の創設者であるかどうか。

それはパラダイムの転換だったので、銀行は5倍速く、25~40%の正確さで融資を承認し始めました。

Graphio.ai では、同様の原則を適用していますが、会社内では、創設者、オペレーター、チームが実行中に戦略がどのように崩壊するかを明らかにします:プロセスが焦点を落とし、不一致が形成され、沈黙の摩擦が成長を阻害する場所。

「それは、あなたの会社に独自の自動操縦診断を提供するのと同じです - 人間のリーダーシップを置き換えるのではなく、そうでないと見られない正確なシグナルでそれを高めます。

AIとオペレーティング・インテリジェンスの交差点には、ソフトウェアよりも大きなものがあり、それはSMBの新しいオペレーティング・モデルであり、彼らが実際にどのように生き、構築し、闘い、適応し、勝利するかを反映しています。

How did you lead the team through the invasion of Ukraine?

2022年2月、ロシアがウクライナへの全面的な侵略を開始した時、upSWOTの主要な開発拠点はまだキエフにあり、積極的に米国の金融機関に製品デモを提供していました。

「我々は反応しなかった――我々は予想していた。侵略の2週間前に、私はチームの移転を開始するよう呼びかけた。我々は最初のミサイルが飛行する前に去った」とダビッドチュークは思い出した。

彼の予測は技術的だけでなく、運用的で人道的であった。彼は、鏡のインフラ、国際バックアップ、移転協定、住宅と設備の物流、構造化された通信プロトコルを含む完全な継続性計画を事前に設計した。

この驚異的な抵抗力は、ウォール街ジャーナル彼の記事で "Ukraine’s Tech Companies Seek Stability Outside the Country" upSWOTの移転は、地政学的危機における積極的なリーダーシップの例として強調された。

「良いシステムは混乱を生き延びるだけでなく、それを吸収し、進み続ける」とDavydchuk氏は言う。

このエピソードは、アーキテクチャは単にコードに関するものではなく、人々、予測性、そして考えられないものを設計することだという彼の信念の強力な現実世界の検証となった。

After the acquisition — why not retire?

2024年、 upSWOTはUPTIQ.AIによって買収された。 単に統合されるのではなく、Davydchukのプラットフォームは、UPTIQの旗艦製品、AI Workbenchの論理的な補完となりました。

「高品質で構造化されたデータがなければ、インテリジェントなAIは存在しません。それこそが私たちがテーブルに持ち込んだことである―SMBの業務のコアからのリアルタイムの洞察です。

What is Graphio.ai and why is it different?

Davydchukの新しいベンチャーであるGraphio.aiは、リアルタイムの分析モデルを採用し、顧客ではなく、企業自身の実行層に内部で適用します。

「今日のすべての企業はデジタルですが、ほとんどの企業は自分のワークフローの中で実際に何が起きているのか知りません」と彼は言います。 „Graphio.ai は Jira、GitHub、Slack などのツールと接続し、実行が戦略から遠ざかっている表面に接続します。

システムは単に追跡するだけでなく、リアルタイムで修正措置を推奨しています。

What’s the end goal?

「私は、現代の企業を本気で管理できるシステムを構築したい――本能だけではなく、信号によって。

「もし、upSWOTが銀行とビジネスの橋だったなら、Graphio.aiはビジネスのコックピットだ。

あなたのプラットフォームはブループリントとなりました - あなたのアプローチを異ならせるものは何ですか?

「私は機能を構築するのではなく、規模を拡大し、戦争を乗り越えるプラットフォームを構築し、1日目と5年目に価値をもたらします。

あなたのシステムが何百万もの日々の意思決定に力を与えるとき、それは働くか、そうでないかです。

Andrii Davydchuk は CTO 以上の存在で、そのプラットフォームが毎日何千もの企業がより速く、よりスマートな意思決定を下すのに役立つシステムアーキテクターです。

この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下で書かれたものです。

