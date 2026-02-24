33 エアセンサー、ゼロコーディング:シンプルプラグインモニタリング

33 sensors supported. Zero code required. Just plug in and breathe 33 センサーがサポートされています. コードゼロが必要です. 接続して呼吸するだけです あなたはドリルを知っています:あなたはこの輝かしい新しいPM2.5センサーを取得し、それをUSB-UARTアダプタにワイヤーアップし、そして...悪夢が始まります。 You need Python. You need drivers. You need to figure out if it's Python. あなたはドライバが必要です。 または あなたはターミナルで20分を費やして、物が生きているかどうかを確認します。そして、半分は、12ドルのセンサーが実際に動いていることを確認するために、投げ捨てのスクリプトを書いています。 /dev/ttyUSB0 COM3 うんざりしたので、とてもシンプルなものを作りました。 「Why Hasn't Anyone Done This?」の記事一覧 数ヶ月前、私はプロジェクトのためのPlantowerセンサーのバンドをテストしていました PMS7003, PMS5003,通常の容疑者. 読書をチェックしたい毎回、私はPythonスクリプトを起動し、Pyserialをインストールし、仮想環境を扱う必要がありました yada yada. そして私は思った: Chrome では、USB デバイスと話せるようになりました。 Web Serial API は Chrome 89 以来存在しています。実際にはかなり成熟しています. では、なぜ誰もがまだデスクトップアプリを使用していますか? 私は単一のHTMLページをハッキングしました. 視覚化のためにChart.jsを投げました. JSON config loaderを追加しました. そして突然、私はセンサーを接続し、「Connect」をタップし、ブラウザでリアルタイムのグラフを見ることができました。 ノー ノー 電子アプリは500MBのRAMを消費しません。 pip install sudo たった一ページ。 実際にどのように機能するか You go to You pick your sensor from a dropdown (we are at the You click "Connect," choose your USB port, and bam - live data streaming into charts. あなたは「接続」をクリックし、USBポートを選択し、バム - ライブデータをグラフにストリーミングします。 トップページ > PAGE.DEV 33 supported models 秘密ソースは、各センサーのプロトコルを記述するJSON構成ファイルです。 \n \n \n \n \n Baud Rate、Data Bits、Stop Bits Frame 構造 (start bytes, length, checksum position) JavaScript expressions to extract values from raw bytes (原始バイトから値を抽出するためのJavaScript表現) 単位および表示名 (JOSONの例をたくさん見つけることができます。 sensors.json と readme をチェックする GitHub レポ コンパイルされたドライバーなし ファームウェアがフラッシュしない ブラウザがすべてを行います。 Now, we are at デフォルトの JSON で、以下をカバーします。 33 sensors \n \n \n \n \n \n \n \n Plantower(PMS1003 から PMSA003-S まで、産業用 PS3003A まで) Sensirion (SPS30, SCD30 for CO2) Honeywell(HPMAシリーズ) SenseAir(S8、K30、K33 - CO2センサー) Nova PM(クラシックSDS011) パナソニック(SN-GCJA5) そして、より小さな生産者からより多くの クールな部分? 新しいセンサーを追加するには、コードをタッチする必要はありません. あなたはJSONの設定を書くだけです. バイナリフレームを吐き出すUARTセンサーを持っている場合は、おそらく10分でサポートすることができます。 Real Talk: Web Serial API が過小評価される Web Serial API は、開発者が眠っているブラウザの機能の一つだと感じます。WebRTC、WebGL、何でも誰でも知っていますが、ウェブページからハードウェアへの直接アクセスは?IoT プロトタイプ化のゲーム変更です。 はい、それはChromiumブラウザ(Chrome、Edge、Brave)でしか機能しません。FirefoxとSafariは足を引っ張っています。 セキュリティモデルは実際には健全です: ブラウザはすべての連続接続の許可を求めます. あなたは誰かのUSBデバイスを静かにスナイフすることはできません. そしてすべてがクライアント側で動いているので、あなたのセンサーデータは決して私のサーバーに到達しません. それはあなたのものです. 本当に大切な特徴 私はもう一つの膨らんだIoTプラットフォームを構築したくなかったので、実際に使用するツールが欲しかった。 複数のパラメータ、カスタマイズ可能な色、および変更可能な. 異なるセンサーグループ(PM 値 vs CO2 vs VOCs)のグラフを表示できます。 Live Charts: One button, full session data with timestamps. Because eventually, you need to open this in Excel or feed it to your actual analysis pipeline. 一つのボタンで、タイムスタンプでセッションデータを完全にします。 CSV Export: Hex dump of incoming frames with checksum pass/fail indicators. Essential when you're debugging a new sensor configuration. チェックサムパス/失敗指標で入力されたフレームのヘクスダンプ。 Raw Packet Inspection: HTTP POST/GET/PUT は、テンプレートされた JSON ボディで外部エンドポイントに送信します. I use this to pipe data into InfluxDB or Home Assistant without any middleware. Webhook Streaming: Initialization sequences or periodic polling commands. Some sensors need a wake-up byte; others want a specific query frame. いくつかのセンサーは、目覚ましバイトを必要とします。 Custom Commands: 「It Just Works」の哲学 こちらは私のホットタイトル: hardware tools should be as easy as software tools. USB カメラを接続すると、ドライバーをコンパイルしません。Bluetooth ヘッドフォンを接続すると、config ファイルを編集しません。しかし何らかの理由で、UART センサーはまだ 1998 に閉じ込められています。 PolluSensWebは、ハードウェアの世界の私の小さな角のためにそれを修正しようとする私の試みです。 それは完璧ではありません。UIは機能的で、美しくありません。コードはバニラJSです、なぜなら私はビルドステップを構築したくなかったからです。 lowering the barrier to seeing your data. Try It or Fork It シングル すべてオープンソースです: github.com/WeSpeakEnglish/polluSensWeb You can use the hosted version at あるいはただ サーバーは必要ありません. インストールする依存性はありません. トップページ > PAGE.DEV ダウンロード 役に立ちますか?星 他の人も見つけることができます。 レポ リストにない奇妙なセンサーを持っていますか? あなたは、それのために働くJSONコンフィギュレーションを貢献することを歓迎します - あるいはハードウェア上でテストするだけで、私はあなたがJSONを書くのを助けるでしょう。 カフェイン、Chart.js、およびハードウェアが動作するためにCSの学位を必要としないという頑固な信念で構築されています。