21世紀の公平な繁栄に向かう:リアガノミクスから豊かさのアジェンダへ

ほとんどの人は、大学で覚えていたことをほとんど忘れて、卒業後5年以内に最終回を渡すだけなので、その代わりに、5分で、20ドルで、彼は、ほとんどの人々が5年後に覚えていたすべてをあなたに教え、学生に時間と金を節約します:「経済?供給?需要?それだけだ」

経済学の職業は、ケインズを誤解し、ほぼ需要に執着し、供給は、グイド氏の知恵にもかかわらず、 Establishmentの思想指導者や役人たちによってすべて忘れられていた。

供給に対する評価の喪失は、反生産的に高い税率とスゴイドルとのカカカマミー政策の混合をもたらし、これは恐ろしいストガフラーションと鼻血を流した「貧困指数」、高いインフレと高い失業率をもたらしました。

彼らは間違っていた。





実践的な人道主義者ケインズは彼の墓場で回り続けてきたに違いないが、つまり、われわれの数少ない「供給側」は、供給の重要性をワシントンに思い出させた。

このエッセイの共同執筆者は、数十個あるいはそれほど初期の供給側のマベリックのうち、最も若く、最も影響力のある者でした。境界税率を大幅に削減し、ドルを安定させること(最適に金の基準を回復することによって)あったもの、オ 事実、ジョンソン大統領に捨てられ、誓いながら、『Temporary』 ニクソン大統領の辞任)。

サプライヤー側は右側と左側の両方で大笑いをし、右側は、大統領候補のジョージ・H・W・ブッシュが人格化した「共和党」が、私たちを「ヴォードゥー・エコノミクス」と嘲笑した。ピーター・テリー( )

民主党はそれを「トリックダウン経済」として拒否し、ユーモアのウィル・ロジャーズ(Will Rogers)ハーバート・フーバー大統領を嘲笑するために...我々サプライヤー側も嘲笑した(スムート・ハウリー関税を推進したため、大萧条の間接的な原因または主要な貢献者である)。

候補のレーガン(主にジャック・ケンプが1980年のレースに入り、保守派ブロックを分裂させ、ブッシュに指名を投じることを阻止するため)は、ケンプが提案した30%の総所得税率削減に賛成した。

ゴールド基準(ヴォルカー自身がニクソンの財務長官として停止した最後の残骸)を復元するのではなく、ヴォルカーは残酷に緊縮し、20%を上回り、急激な景気後退を引き起こし、インフレを低い単位数字に引き下げた。

さあ、ゲームは!

ほぼ普遍的な嘲笑にもかかわらず、我々供給側は、1979年に、レーガンが立候補を宣言した日に、ダウは約814だった。で、米国のGDP、2.7Tドルで。私たちがこれを書いた時点で、ダウは43000を超えていました。 米国のGDPは27Tドルに近い。で。

いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや約3万ドル~約7万ドルVoodooには悪くない。

供給側のヨーダ、ロバート・ムンデル教授は、経済学のノーベル賞を受賞しました。供給側の政治的四半期メンバー、ジャック・ケンプ議員は、オバマ大統領の大統領自由章を受賞しました。

このエッセイの「供給側の革命」への謙虚な貢献の共同著者の一人は、1986年頃に設立され、毎月開催される「供給側の革命」を主張した。福祉カウカス(当初は「供給側部族の集まり」と呼ばれていた) で、当初の供給側の人々は、新聞で読んだことを超えて互いに知り合った。

ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、夜のニュース、そして、ほぼ全員が私たちの政策を「リアガノミクス」と枠組みにしたが、キャピトルヒルでは、最も攻撃的なトップの税率削減者は民主党だった。

Kemp, Reagan, and the rest of our happy band were delighted. We couldn't ourselves lead the charge to cut the economy-strangling top rates more radically without being attacked as advocating a policy that was merely, in the words of supply-side Jew David Stockman, a "トロイの馬「富裕層の税金を減らす」

民主党議長ダン・ロステンコフスキー(D-Ill.)と議長のティップ・オ・ニール(D-Mass.)は、議員のディック・ゲファルト(D-Mo)と議員のビル・ブラッドリー(D-NJ)に次いで、富裕層にのみ適用される鼻血の利率を打倒するために十字軍を率いた。





次いで民主党のビル・クリントン大統領が、資本収益率を劇的に削減する法案に署名し、ジョー・バイデン上院議員が投票した。





民主党





豊かさは、21ST世紀の政治の擁護者たちにとって、繁栄に好まれる言葉は、政治的な足を持っているのだろうか? もちろんそうだ!

ウォール・ストリート・ジャーナルのMolly Ball最近のレポート:





カリフォルニア州知事ガヴィン・ニュースムは最近、クラインが彼のポッドカットで深い90分間の議論を主催し、この本が彼の州を民主主義の機能不全のための展覧会Aとして描いている方法について、少し防衛的であると述べたが、ニュースムはこの本を「民主党にとって不可欠な読書」と宣言し、州議会の指導者にコピーを渡していると述べた。

豊かさ運動は、党のイデオロギーの裂け穴をカットし、適度な establishmentと社会主義左翼の要素の支持を引き付ける。 「見てください、私はすべてのためのメディカレを支持し、億万長者をより多く課税するが、私はまた、効果的な政府が私たちがこれらのことを通じるとき、それが実際に機能することを確認したい」と議員Ro Khanna(D、カリフォルニア)は、前進的な同盟者であるセナントバーニー・サンダース(I、Vt.)に言った。

民主党内の新しい豊かさ運動は、供給側の先駆者であるジョン・F・ケネディ大統領(最高税率を91%から70%に引き下げる提案は、リンドン・ジョンソンによって制定され、ケンプによって密接に模された。) それは、民主党の焦点を、主にアメリカの富を再分配するという野望から、積極的に富を増やし、富が可能にするすべての商品に移そうとしている。





特に2024年の民主党の敗北の後で、豊かさのテーマは大きな問題です. 結局のところ人気と選挙の大学投票に勝ったNot Trumpだけでは十分ではありません. ほぼ幻想的な勝利のラウンドにもかかわらず、トランプ大統領はそのような種類の任務を獲得しませんでした。FDRは1933年に下院に就任した。(FDR:民主党員313人、共和党員117人)DJT 2024:共和党220人、民主党211人、空席4人( )





トランプの下院の過半数は紙が薄く、彼の上院の過半数はフィリブスターの限界よりはるかに低い。のために「いいこと」ではなく「トランプ」です。





中央左翼のエズラ・クライン(ニューヨーク・タイムズとポッカスター、以前はワシントン・ポストのWonkblog)、ノア・スミス(最近、ニューヨーク・タイムズが退職したポール・クルーグマンを彼に置き換えることを拒否したブロガー)とマット・イグレシアス(現在は独立したブロガーとポッカスター)が率いるいくつかの公的知識人たちは、次のように提案した。豊かさ





それは、中央右が繁栄と呼ぶものを中心左の用語です。





この論文の著者は、安価で信頼性の高い、そして豊かなエネルギーを提供するエネルギーイノベーションが、推進する最も価値のある政策であると考えている。ハッカー昨年:





それは矛盾しているように思えるかもしれませんが、時には不足が豊かさへの短縮手段です。

経済学者はそれを「強制的な機能」と呼び、インタラクションデザイン財団が説明している。





「設計の側面は、ユーザーがその行動に関連する情報を意識的に考慮せずに行動を起こすことを妨げるものであり、意識的に何かに注意を払う(「意識に導く」)のであり、したがって、任務の効率的または自動的な実行を故意に妨げる。





比較的新しいDCに拠点を置く政策研究所であるワシントン・パワー・アンド・ライト(Washington Power and Light)のフォロワーは、我々が一般的な福祉を促進するために豊かさにコミットしていることを知っています。





このような目標の中には、気候変動の影響を回避または緩和することを含む生態系の健康が含まれています。我々は、豊富で、手頃な価格で、信頼できるエネルギーが国家安全保障、食糧安全保障、水の安全保障、工場、雇用、貧困削減、および公正な経済成長を確保するために必要であるというデータを説得力のあるものとみなします。





信頼できる、豊富で手頃な価格のエネルギーに依存する経済と(化石燃料からの排出が気候変動を推進していると考える多くの人々の目に)生態学の間の高い緊張は、ワシントンDCの国境を超えて生きた形で現れています。





最近、データセンターに電力を供給するための電気の需要が広がり、「クラウド」と呼ばれるデータセンターは膨大な量の電力を消費しています。





人工知能の出現は、コンピューティングのための電気の需要を劇的に加速させています 数百のデータセンターは、おそらく数百万のサーバーを収容し、インターネットの電力は膨大な量の電力を消費します。





これを懸念するのではなく、私たちはこれを「強制機能」として歓迎し、信頼性、豊かさ、手頃な価格のエネルギーが私たちの生活の質にどれほど重要であるかを強調しています。





The Genesis and Core Tenets of the Emerging Abundance Movement





多くの人々は生まれつきの豊かさ運動を呼ぶ」供給側進歩主義「私たちのひとりは、レイガン時代のオリジナルなサプライヤーサイダーで、このアイコン(しかし多くは誤解されている)ブランドのこのような知的な再生を見ることに喜んでいます。





供給側の進歩主義は、民主党の2024年の崩壊(上記の「強制機能」を参照)から、建設ではなく、産業を規制し、富を再分配するという民主党の基盤の教義的な執着に疑問を投げかけ始めた。





Klein、Smith、Yglesiasは、より多くの住宅、クリーンエネルギー、効率的なインフラ、技術革新の創出を可能にする政策を提唱しています。





Ezra Klein, Co-Author of豊かさザ・アトランティック(The Atlantic)のデレク・トンプソン(Derek Thompson)氏は、特にリベラル支配地域では、善意のある規制が、意図せず、進歩を抑え、コストを引き上げるボトルネックを作り出したと主張した。





そして、立ち上がろうとする野心的な政治家の政治運動を始める...大統領に至るまで。





あなたが読んでいる記事の著者の一人は、供給側のオリジナルギャングスターであり、もう一人は、Satoshi Nakamotoと共に、Bitcoin(BTC)の$1T市場キャップの共同創造者です。我々は、その民主党(そして組織労働)の根源への豊富な擁護の回復を拍手しています。





豊かさのアジェンダは重要なポジティブな進歩です. 左翼から来ているという事実は、80年代の神話ではなく、倫理に苦しむ人々よりも驚くほどです。





共和党は大規模な税制削減(NOT tax rate)を祝いながら貨物崇拝を形成し、その党のリーダーは貨幣政策を迅速かつ緩やかにプレイしている。





プレゼンチャンス? ポールを浸透させることによって次のレベルへと引き上げる »危機は無駄にする恐ろしいものである。あるいは、より良いスローガンで、「産業革命」を「革新革命」に置き換える。





ロマーは、私たちの生活水準の50~80%(またはそれ以上)が技術革新から来ていることを発見しました。

単純に言えば、より多くのイノベーションはすべての人をより良くします。また、我々は、エネルギー供給のイノベーションが、あるいは最も重要なイノベーション分野であると主張しています。





as summarized atWikipedia について:





…Endogenous Growth Theory は、投資人間資本で、イノベーション, and knowledge are significant contributors to economic growth. The theory also focuses on ポジティブ外部そして流出効果エンドロゲン成長理論は主に、経済の長期的な成長率は政策措置に依存すると主張する。補助金 for 研究・開発または教育いくつかの内生成長モデルの成長率を増加させることで、イノベーションへの刺激を増加させる。





「人間資本主義」に入る。

「Laffer Curve」を「Romer Fastball」に置き換える時が来た。





民主党の核心的な「豊かさのアジェンダ」は、よりダイナミックで成長指向のリベラリズムを呼びかけるものであり、米国の緊急な問題の多くは、安価な住宅から清潔なエネルギーへのゆっくりとした移行まで、市場の失敗や不十分な再分配だけでなく、供給不足The abundance movement champions policies that: 豊かさの運動は、





インフラとテクノロジーへの投資:規制緩和を超えて、豊富な支持者は、インフラの近代化、科学研究の加速、技術革新の促進に重要な公共投資を推し進めています。

Deregulate and streamline allowing: A central doctrine is the reform of environmental reviews, zoning laws, and other administrative barriers that delay and increase the cost of building everything from housing developments to renewable energy projects and public transport. 彼らは、これらの規制は、しばしば善意であるが、開発をブロックするために組織的な利害団体によって取され、より高い価格と未満のニーズにつながると主張する。

プロセスよりも実現可能な結果を優先する:運動は、プロセスと特定の手順への遵守を実際の結果の提供よりも優先する見られるリベラルな傾向を批判する。

経済成長を擁護する: 経済成長に対する懐疑主義を表明する左翼のいくつかの部分とは異なり、豊かさの支持者は、社会のニーズに対処し、貧困を緩和し、より繁栄し、安定した社会を促進するために不可欠であると見ています。





Ezra Klein & Derek Thompsonの作品Abundance彼らは「豊かさのアジェンダ」を「第三の道」の政策の代替として提案し、「社会主義的左翼」と「民衆主義的権威主義的右翼」の両方の魅力を上回ることができる未来のビジョンを提示し、成長に反対する進歩的な運動と政府アレルギー的な保守的な運動の間にアメリカが閉じ込められていない。





クライン、スミス、イグレシアスは、大半がゲリラ戦術を用いて驚くほど活発な知的生態系を作り出し、左側からより「建設者」の考え方を主張している。





Factions Opposing the Abundance Movement





「大西洋のジョナサン・チェイット」AT THE ATLANTIC, summarizes the state of intramural play very well: イントラムラルプレーの状態を非常によくまとめています。





民主党のワンクの間で内戦が勃発しました.The casus belli is その支持者は、それをアメリカ国民の繁栄とリベラル連合の持続可能な権力の鍵として宣言している。その批評家は、「企業関連の利益」によって民主党に侵入する計画として非難している、「中央右派の思考団体とその自由主義者の寄付者によるギャンブル」、「MAGA右派の反政府宣言」および歴史的および道徳等「ロックフェラーとカーネギーが労働者を塵に磨く」





The factional disputes that tear apart the left tend to involve wrenching, dramatic issues where the human stakes are clear: Gaza, policing, immigration. And so it is more than a little odd that progressive activists, columnists, and academics are now ripping one another to shreds over such seemingly arcane and technical matters as zoning rules, permitting, and the Paperwork Reduction Act.





議論の強さは、参加者が政策の機械的な詳細だけでなく、民主党の本質と目的を議論していることを示唆しています。





The abundance agenda is a collection of policy reforms designed to make it easier to build housing and infrastructure and for government bureaucracy to work. Despite its joyful name and earnest intention to find win-win solutions, the abundance agenda contains a radical criticism of the past half century of American government. さらに、これは左翼のアラームを鳴らしてきたものであるが、それは、しばしば「グループ」と呼ばれる活動家組織の星座に対する直接の攻撃であり、進歩的な政治を支配し、民主党に大きな影響を与えている。





進歩的な豊かさのアジェンダは、民主党内のさまざまな派閥からかなりの反対と懐疑主義に直面しています(Owen Cass、Josh Hawley、J.D. Vanceなどのカムムドジョンな共和党員からの繁栄のアジェンダも同様です)。





これらのイレデンティストは、懐かしいが根拠のない世界観を持っており、豊かさの議題からのリスクを想像します。





環境擁護者と「緑の左翼」

経済大衆主義者と民主社会主義者

労働・社会平等弁護士

Proceduralists and Good Government Advocates





Attendant Economic and Political Issues





民主党内の豊かさ運動についての議論は、いくつかの構造的経済的、政治的緊張を強調している。





成長対再分配:最も重要な緊張は、経済成長を優先する(供給側のソリューション)と、既存資源の公平な分配を優先する(需要側のソリューション)との間の無限の議論である。

政府の役割:「供給側の進歩的な」豊かさ運動は、政府の役割を暗示的に再定義する。主に規制者、安全網提供者、再配布者である代わりに、豊かさのビジョンは、政府を生産とイノベーションの促進者として見て、積極的に障壁を取り除き、戦略的投資を行う。





規制改革と環境保護:豊かさアジェンダの核心には、特に環境と土地利用法の規制改革が含まれることがよくあります。これは、無規制を不可欠な保護措置から危険な撤退と見なす長期的な環境保護運動に直ちに反対します。

Populism vs. Technocratic Solutions: The abundance movement, with its focus on "bottlenecks" and "permitting reform," can sometimes be perceived as a technocratic solution that fails to resonate with the broader electorate's concerns about corporate power and economic fairness. ボトルネックや「改革を許可する」ことに焦点を当てた豊富な運動は、時には、より広範な有権者の企業権力と経済の公平性に対する懸念と共鳴しないテクノクラティックソリューションである。





The Demand Progress poll suggests that "populist economic concerns" consistently resonate more broadly and deeply with voters than "abundance" arguments. This poses a political challenge for the movement: how to frame its agenda in a way that connects with everyday economic struggles and offers tangible benefits to working families. Ezra Klein is well aware of this criticism, cheerfully observing that "'I didn't write a book that is substantially about zoning reform and state capacity and think, 'We're headed to No. 1, baby,' he joked. 彼は冗談を言った。





豊かさの議題は引き続き引き寄せを得ているが、その課題には党の団結と戦略が含まれる。豊かさの運動の出現は、民主党内の内部の分裂を重要な時期に強調する。





豊かさ運動にインスピレーションを与え、改革を許可するための二党派の支援を求めている衆議院における「アメリカを構築するカウカス」の形成は、これらの格差を橋渡し、潜在的な合意の分野に焦点を当てようとする試みを意味します。





結論として...





豊かさ運動は、民主党内の重要な知的発展を表し、アメリカの課題を解決するためのより積極的で供給指向のアプローチへの転換を提唱している。





それは、規制の撤廃、公共投資、住宅、エネルギー、インフラなどの分野での実質的な結果に焦点を当てているが、このアジェンダは、規制の逆転を懸念する環境主義者、再分配を優先し、企業の権力と戦う経済的ポピュリスト、および公平性と包摂の保証を要求する社会的公平性の擁護者からの反対に直面している。





これらの派閥間の継続的な議論は、間違いなく、民主党の将来の方向、そして、それによって、アメリカの方向を形作るだろう。





進歩者か?





進歩を抱きしめて!





ようこそ、

豊かさ





ジェフ・ガルジック、創設者トップ > XYZワシントン・パワー・アンド・ライト・ポリシー・インスティテュートの創設者兼会長を務め、以前はビットコインのコア開発者として5年、レッドハットで10年を過ごしました。





ラルフ・ベンコ(Ralph Benko)共同創設者兼総顧問F1R3FLY.comワシントン・パワー・アンド・ライトの共同創設者兼事務総長で、ホワイトハウス3社、執行機関2社、議会および多くの政治・政策研究所と協力して活動している。





