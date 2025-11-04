2025 Insider Risk Report: ほとんどの組織がインサイダーリスクの検出と予測に苦労している

**バルティモア、米国、11月4日、2025/CyberNewsWire/--**The new サイバーセキュリティ・インサイダーズがCogilityと協力して作成した調査では、セキュリティーリーダーのほぼ全員(93%)が、インサイダーの脅威は外部のサイバー攻撃よりも発見しにくく、あるいは検出しにくいと述べている。 2025年インサイダーリスクレポート 2025年インサイダーリスクレポート しかし、深刻な損害が発生する前に、AIによるリスクの増加と分散労働力の増加にもかかわらず、ほとんどの組織が反応し続けていると報告書は警告しています。 635のCISOとサイバーセキュリティ専門家を対象にしたこの報告書は、業界における緊急の矛盾を強調している:内部リスクに対する認識が高く、それらを予測し予防する能力は危険に限られている。 主要な発見は: \n \n \n \n インサイダー攻撃は、外部の脅威よりも検出が難しく、あるいは検出が難しく、同時に、4人に1人未満が重大な損害を防ぐことを確信している。 行動盲点: 21% だけが HR、金融ストレス、または精神社会信号を検出に広く統合し、ほとんどのプログラムは技術的な異常にのみ依存しています。 予測的防御が欠けている: 12%のみが成熟した予測的リスクモデルを持っており、そのほとんどが反応モードに置かれている一方で、AI対応のインサイダーリスクが加速している。 \n \n 「内部の脅威は警報で自らを発表しない - 彼らは静かに、目に見えるように展開します」とサイバーセキュリティのインサイダーズの創設者Holger Schulze氏は述べました。 „経済的ストレスや行動の変化などの文脈なしで、セキュリティチームは壁に影を見ているが、実際の危険はコントロールされていない。 「内部の脅威は警報で自らを発表しない - 彼らは静かに、目に見えるように展開します」とサイバーセキュリティのインサイダーズの創設者Holger Schulze氏は述べました。 „経済的ストレスや行動の変化などの文脈なしで、セキュリティチームは壁に影を見ているが、実際の危険はコントロールされていない。 . The full report can be read here 全文はこちらで読むことができます。 Cybersecurity Insiderについて 複雑で急速に発展する業界で戦略的明確性を求めるCISOとサイバーセキュリティの意思決定者にとって信頼できる情報源です。10年以上にわたるアナリスト主導の研究と、60万人を超えるサイバーセキュリティの専門家によるグローバルコミュニティによってサポートされ、リーダーが脅威を導き、新興技術を評価し、将来に向けたセキュリティ戦略を形成するのを助けるために、証拠に基づく洞察、オリジナルのデータ、および専門家のコメントを提供します。 サイバーセキュリティ Insider https://cybersecurity-insiders.com サイバーセキュリティ Insider https://cybersecurity-insiders.com Cogilityについて 継続的な意思決定情報プラットフォーム、Cogyntは、政府や商業組織のための高度な意思決定情報および意思決定サポートストリーミング分析ソリューションを提供し、顧客が損害や機会を前に置くことを可能にします。Cogyntは、クラウドでスケーラブルで実証済みのソリューションで、組織が、高度に複雑で結果の高い環境でプロアクティブに反応するために必要な高い信頼性、予測性、説明性の高い洞察力を持つ複雑な情報課題を効率的に、効果的に管理することができます。 . Cogilityの www.cogility.com について Cogilityの www.cogility.com について コンタクト 研究部長 ホルガー・シュルゼ サイバーセキュリティ Insider サイバーセキュリティ - insiders.com \n \n このストーリーは、CybernewswireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースしたものであり、財務的な決定を下す前に独自の研究を行います。 このストーリーは、CybernewswireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースしたものであり、財務的な決定を下す前に独自の研究を行います。 プログラム プログラム