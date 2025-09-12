2025年に投資する最高の仮想通貨:PepetoがBNB、SUI、HBARを上回る

サイクルごとに、一つのアイデアが暗号で部屋を占めました。最後の回はレイヤー1でした。それ以前は、ジョークから巨人へと移ったメメーム名です。この四半期、会話はペペトー(PEPETO)に変わります。Ethereumのメインネットメモコインは、まだ大きなボードにはありません。初期のバズは、2025年に投資する最高の暗号を追い求める読者にとって、しばしば次のアルトシーズンを導くミックスであるユーティリティと文化を組み合わせているため、構築されています。 BNB、SUI、および 動き続けて、 より速いロードマップとより大きな、よりアクティブなコミュニティで焦点を当てています。あなたが今買うのに最適なメメメコインをスクリーニングしているなら、ペペトをトップに近づけてください。 HBAR ペペト(ペペト) HBAR ペペト(ペペト) 市場背景:BNB、SUI、HBARは静かにリード 公平になろう。 • BNBは、安定した需要を伴う取引所の重量を維持しています。 • SUIはビルダーを勝ち取る一方で静かにトランスポートを高めています。 • HBARは、エンタープライズラインに焦点を当てるが、それでも信頼性は低い。 どちらも悪い選択ではない; ほとんどの投資家は、彼らのキャデンス、彼らのストーリー、そして彼らが一週間のタイトルが涼しい場合でも、なぜ彼らはオファーを保持することを知っています。 しかし、動きは回転します。ビッグキャップはリスクが上昇するにつれて新しい名前を成長させることができます、なぜなら新しいリリースは小さなキャップで始まり、ストーリーを速く語り、実行するためのスペースを増やすからです。 Pepeto(PEPETO):Ethereum Mainnet Memecoin, Zero-Fee Swaps, $6.6M+ Raised Already Pepetoの背後にある心はPEPEのストーリーを生み出し、その後、真の役に立つものを中心に構築するために歩み出しました。そのビジョンはPepetoになりました:日々の使用のために作られたプロジェクトではなく、単なるヒューピーにしました。 Pepeto(PEPETO)は、Ethereumのメインネットに基づいて構築されており、ユーティリティが中心にあります。それは、PepetoSwapでゼロ料金のスワップを提供する作業ツールと、リサイクル購入者と大型デスクの両方に適したクリーンで透明なトークンデザインをもたらします。その組み合わせは、投資家が2025年に投資する最高の暗号を選択するときに探しているもの、旅行する文化、そして実際にあなたが取引、追跡、プロジェクトを成長させるのに役立つ機能です。 プレセールは$0.000000152でライブで、すでに$6.6Mを超えました。総供給は420Tで、PEPEに匹敵しますが、より良いトークノミクスは、市場の流れとよく計画された割り当てのために設定されています。それは、リスクが返ってくるときにより大きな財布を引き付ける傾向にある直接的で監査可能なメインネットファーストセットアップです。 Pepetoの主な特徴をすぐに見る \n \n \n \n \n \n \n swap + bridge in one: trade fast, hop chains in a click, no fuss. Less friction means more action, not more waiting. スワップ + ブリッジ in one: 速やかに取引、クリックでホップチェーン、フッスなし。 実際のユーティリティトークン:Pepetoは鉄道を動かし、すべてのスワップはそれに触れる。 大きな、アクティブな群衆:社会全体で10万人以上、絶え間ない騒音、あなたが感じることができる本当の動き。 監査および検証可能:SolidProofとCoinsultによってレビューされた契約、透明性は多くのmemecoinsを省略します。 スケールのために構築: 420Tの供給、プレセール、流動性、成長、ストッキングのためのバランスをとり、プロジェクトがどのようによく考えられているかを示すトークノミクス。 \n 詳細はペペトロの公式サイトにて: https://pepeto.io/ https://pepeto.io/ いくつかのデスクからの予測は、2026年初頭までに5000パーセントから10万パーセントの範囲の基準目標を示し、約50倍から約100倍、オープニングケースとして投げ出し、最大潜在力ではなく、リストの土地とツールセットがチェーン上の活動を引き続き引き出すと仮定し、価格予測をさらに拡大します。 なぜペペトロは今勝ち、そしてそれは何をシグナル PEPETOは今日、流動交換チャートでBNB、SUI、HBARと対面しているわけではありませんが、まだプレセール中ですが、すでに強力な成長潜在性を示しています。 • 急速な資本形成: プレセールは、早期参加者のための深い一日の流動性とより速い価格発見を前提とするペースで、600万152ドルで急速に充填しています。 • 回転尾風:BTCとETHがタイトルを握った後、お金はより小さなキャップに回転します; Pepetoはその流れの初めに座り、後期サイクルBNB、SUI、HBARよりも低い入力を提供します。 • 実際の場所の引っ張り: PepetoSwap に並ぶ Memecoins は、新しいカップルの発売と容量がクリーンでゼロ料金の場所に集中するように、PEPETO の前後の需要を生み出します。 • Clear trader edge: Zero-fee swaps and a native bridge cut friction for active wallets, redirecting order flow from higher-cost venues and improving depth and spreads where speed matters。 • クジラとデスクが関与する: プレセールトランクに入る大きい財布は、スマートマネーがDOGE、SHIB、その他の成熟したキャップに比べてアシメトリックな向上を見ていることを示唆します。 • Stacking flywheel: Stackingの目標は、現在APYの229%で初期の信者を報酬し、流通供給を緊縮し、チェーン上のボリュームビルディングとリストが主要な場所で拡大するにつれて、より堅固な床をサポートします。 それは何を意味するか: Pepeto は、持続可能な実行を推進する傾向のある組み合わせである hype から使用に移行しています. If listings land and on-chain activity scales, the setup favors larger upside than older meme names this cycle. 初期のSHIBとDOGEの購入者は完璧な瞬間に移動しました。 Final Takeaway: Why Pepeto to Outrun BNB, SUI, HBAR BNB、SUI、HBARは安定した選択肢ですが、Pepetoは今できないものをもたらします:地上入力の急ぎと向こう側、およびボリュームを押し上げるために構築されたライブツール。 $0.000000152で、6.6MのセキュリティとTier-1リストの交渉が進行中で、Pepetoは今、謙虚な2xまたは10x以上を望む人々のために構築された最高の暗号投資のすべてのシグナルを吹き飛ばします。 これを早めに発見すると、将来の優勝者が彼らの始まりとして覚えている瞬間、彼らの生活の新しい章を見つけることができます。 BUY PEPETO FROM OFFICIAL WEBSITE オフィシャルサイトからPEPTOを購入 重要な: PEPETOを購入するには、公式サイトを使用してください: リストが近づくにつれて、いくつかは名前を使用して偽のページでバズを乗ろうとします. Stay sharp, double-check the source, and check links before investing. https://pepeto.io/ https://pepeto.io/ 公式メディアリンク: サイト: https://pepeto.io/ https://pepeto.io/ X(ツイッター) https://x.com/Pepetocoin https://x.com/Pepetocoin チャンネル: https://t.me/pepeto_channel インスタグラム: https://www.instagram.com/pepetocoin/ https://www.instagram.com/pepetocoin/ タグ: https://www.tiktok.com/@pepetocoin https://www.tiktok.com/@pepetocoin \n \n この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 プログラム プログラム